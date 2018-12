Estos tips pueden parecer ser obvios pero pocas personas los utilizan para mejorar sus perspectivas profesionales.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hace unos meses hice una presentación en Womensphere sobre las lecciones más valiosas que aprendí en los primeros años de mi carrera y recordé que cuando empecé a trabajar como analista bancario, mi entrenador me dio varios consejos valiosos. Honestamente, en ese momento me parecieron muy obvios, pero hoy me doy cuenta que mucho del éxito en mi carrera profesional se debe a que los he seguido.

Te dejo estos consejos que me ayudaron a mejorar el avance de mi carrera.

1. Escucha y apunta todo lo que oigas: me dijeron que siempre cargara con un cuaderno (hoy puede ser un gadget), porque tus clientes o jefes te pedirán que hagas cambios. Si apuntas todas las observaciones que estas personas te hagan y las ejecutas bien, te darás a conocer como alguien capaz de cumplir expectativas, por más pequeñas que estas sean.

Hoy, que ya soy inversionista, generalmente hago sugerencias a los emprendedores que conozco. Les digo a qué competidores deben analizar y qué ideas deben exprimir. No siempre espero que sigan mis sugerencias, pero siempre me fijó en quien hace anotaciones. Para mí, esto indica si la persona estará o no dispuesta a escuchar al mercado y francamente, me anima a invertir.

2. Organiza tu información: las personas exitosas son muy cuidadosas al momento de tomar notas. Poner mucha atención en los detalles es una gran característica profesional.

Por ejemplo, una de las preguntas que suelo hacer en mis entrevistas es “¿Qué control llevas para tus envíos electrónicos usas y cuántas personas están en tu base de datos?”. Una mala respuesta sería “Excel y unos cientos”. En cambio, una buena respuesta sería “Salesforce (o cualquier sistema profesional de gestión de correo) y (un número que sea más grande y proporcional al número de años que tiene en operación la empresa)”.

3. Sigue las instrucciones: antes de realizar cualquier labor es importante pedir instrucciones. Me asombra cuántas presentaciones de emprendedores que buscan capital carecen de la información básica que los inversionistas necesitan, aun cuando Google da esos datos en segundos. Si un fundador no

hace la investigación más simple antes de hablar con las personas que tienen capital, aun cuando yo se los he recomendado y no les toma mucho tiempo, entonces no son capaces de seguir consejos.

4. Busca experiencias previas: Lilin Wang, una exalumna de Cornell Tech, decía que el 80 por ciento de los proyectos que investiga ya habían sido revisados por otras personas. Hay foros como as Stack Overflow y Authorea que te ahorrarán mucho tiempo de investigación. También puedes investuigar en Quora.

5. “Sobrecomunica”: es importante mantener una línea abierta de comunicación con tus colegas por si no entiendes el objetivo de una labor o si alguien más ya logró algo en el área que estás trabajando. Por el lado contrario, si tu esfuerzo da un mejor resultado, debes darlo a conocer para que tus compañeros te digan si está alineado con la meta establecida. De cualquier forma, hablar y mantener la comunicación abierta evita que trabajes doble sin sentido.

6. Haz doble revisión: no siempre es la persona más lista la que obtiene el ascenso. A veces, es la que capta los errores de otros y los corrige. Es imprescindible revisar dos veces – y hasta tres- el trabajo que haces.

Por ejemplo, Raffi Sapire, un analista de Acumen, imprime y lee dos veces todos los tuits que su equipo va a mandar durante un evento específico. Lisa Shalett, una antigua socia en Goldman Sachs, decía que hay dos tipos de cosas: las que puedes controlar y las que no. Pero las que si puedes dominar deben salir perfectas.

7. Haz un seguimiento: revisa cuando una persona haga una labor que le encargaste. Cuando conozco a un grupo de emprendedores siempre les pido que me envíen un plan de negocios, análisis competitivo, currículum o cualquier documento. En mi experiencia, sólo el 20% de las personas lo hace. Muy mal.

Alberto Pepe, CEO de Authorea, me hizo notar que muchos emprendedores -especialmente aquellos que creen que saben todo porque fueron a una escuela de negocios pero no tienen experiencia práctica-no hacen este tipo de seguimientos porque no quieren molestar a los demás.

El truco es ser “profesionalmente inoportunos”. David Allen dice en la obra “Getting Things Done” que es importante tener una lista de “pendientes en espera” para saber a qué se le tiene que dar seguimiento.

8. Juega limpio: cuando recién empezamos a trabajar solemos avanzar rápido gracias a las habilidades que tenemos. Sin embargo, poco después mejoramos nuestras perspectivas de carrera por los contactos que forjamos y la capacidad que tengamos para trabajar en equipo.

9. Piensa diferente: todos los meses piensa en una idea que ayude a tu compañía a alcanzar sus objetivos anuales. Estudia todos los pasos que tienes que dar para alcanzar esa meta y qué personas necesitan involucrarse en proyectos específicos para conseguirla. Aun cuando tus ideas no sean elegidas por tus superiores, el ser propositivo demostrará tus ganas de trabajar por el bien de la empresa, algo que te ayudará mucho cuando se hable de ascensos.