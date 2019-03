Por qué los emprendedores somos aprendices Jedi

Después de reflexionar llegué a una conclusión: la filosofía Jedi tiene principios aplicables al emprendimiento social.

El pasado 4 de mayo se celebró el día oficial de Star Wars, conocido como “May the 4th be with you” –en relación con la frase “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”)–.



En esta celebración internacional, los geeks del mundo solemos recordar todo lo que hemos aprendido de una de las más grandes sagas en la historia de la ciencia ficción.



Como buen geek, esta fecha es para mí una buena oportunidad para relacionar todo lo que hago con La Guerra de las Galaxias. Esta vez, después de un buen rato de reflexión, llegué a una conclusión inevitable: los emprendedores sociales somos, básicamente, Jedis. Les explicaré por qué.



La filosofía Jedi tiene varios principios aplicables al emprendimiento social. Por ejemplo:



“Un Jedi usa la fuerza para aprender y defenderse, nunca para agredir o para tener una ganancia personal”.



Lo mismo sucede con los emprendedores sociales y sus empresas: son herramientas diseñadas para generar impacto y mejorar la vida de los demás, y aunque pueda existir una ganancia, ésta nunca debería ser el foco principal del trabajo.



“La fuerza es un aliado poderoso. Su energía nos rodea a todos y nos conecta”.



La principal razón por la que alguien se convierte en emprendedor social es la empatía que siente hacia los demás, su interés por cambiar la vida de personas más vulnerables. Un emprendedor social se siente conectado con su entorno, y entiende que no puede ser indiferente ante lo que le suceda a la gente.



¿Y qué dicen los grandes maestros Jedi?



Por otro lado, algunas de las lecciones de los grandes maestros Jedi también son aplicables a nuestro camino de emprendedores.



Yoda alguna vez dijo: “Debes olvidar lo que has aprendido”.



El maestro Jedi seguramente se refería a que debemos olvidar lo que hemos aprendido de los negocios tradicionales, lecciones tales como “lo más importante es el bottom line o la utilidad”, “debemos atender solamente a nuestros accionistas sin pensar en el resto del impacto” o “es preciso huir del fracaso”.



En pocas palabras, antes de convertirte en un emprendedor social Jedi, deberás olvidar todos los viejos paradigmas de negocios.

Aunque se haya ido al lado oscuro, no podemos olvidar que Darth Vader también fue un maestro Jedi, y tiene una frase que debería ponernos a pensar: “Encuentro tu falta de fe perturbadora.”



Cuando somos emprendedores, necesitamos que nuestro equipo esté conformado por personas que crean firmemente en la misión, que estén inmersas por completo en su filosofía. A veces, mucho más que un equipo sumamente capacitado, necesitamos que las personas que trabajen con nosotros crean en el proyecto y lo vuelvan parte de sus vidas.



Por otro lado, siguiendo la lógica de Star Wars, podríamos entender que el lado oscuro del emprendimiento no es el fracaso, sino nunca intentar algo por miedo a fracasar. “El miedo es el camino al lado oscuro”, ilustra el siguiente aprendizaje Jedi. Y es que solamente el miedo nos puede detener para emprender y llevar a cabo nuestro sueño de generar un impacto en el mundo.



Quizá no tengamos sables láser, ni control de la fuerza a nuestro alrededor. Sin embargo, si seguimos los aprendizajes básicos de la orden Jedi, seguramente podremos llevar nuestro emprendimiento muy lejos.



Y, si no, al menos nos divertiremos mucho en el camino.



¿Qué otros aprendizajes Jedi consideran aplicables al emprendimiento social?



Hasta la próxima, y sobre todo ¡que la fuerza los acompañe! #Maythe4thbewithyou

