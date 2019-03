¿Qué leen Bill Gates y otros emprendedores?

Conoce los libros favoritos de personajes prestigiosos del internet y las compañías tecnológicas.

¿Cuáles son los libros que influenciaron a personalidades de internet como Steve Jobs, Bill Gates y Jeff Bezos? Los siguientes títulos moldearon a los más influyentes del ámbito tecnológico y los ayudaron a convertirse en CEOs y líderes de grandes empresas:



1. Jeff Bezos, fundador de Amazon.com

Debido a que Bezos fundó Amazon como un mercado de libros, no es de sorprenderse que al emprendedor le encante la lectura. Una vez afirmó a Fast Company que compra 10 libros al mes.



¿Sus favoritos? Creadas para durar: Los buenos hábitos de las compañías visionarias (Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies) de Jim Collins y Jerry Porras, y Lo que queda del día (The Remains of the Day) de Kazuo Ishiguro.



En una ocasión le dijo a Newsweek: “Si lees 'Lo que queda del día', que es uno de mis libros favoritos, no puedes evitar pensar. Acabo de pasar 10 horas viviendo una vida alternativa y aprendí sobre la vida y el arrepentimiento”.



2. Tony Hsieh, CEO de Zappos

Tony Hsieh está construyendo el centro de Las Vegas como un hub tecnológico, y también es el CEO de la empresa de zapatos Zappos, perteneciente a Amazon.



Tony disfruta el libro Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization, escrito por Dave Logan, John King and Halee Fischer-Wright. Otros favoritos incluyen Peak: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow de Chip Conley.



“Tribal Leadership codifica mucho de lo que hemos estado haciendo por instinto y provee un gran marco de trabajo para todas las compañías para llevar a la cultura empresarial al siguiente nivel”, dice.



3. Bill Gates, fundador de Microsoft

En un reciente Ask Me Anything (Pregúntame lo que quieras) de Reddit, Bill Gates nombró a su libro favorito de la última década: Los Ángeles que llevamos dentro (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined), de Steven Pinker. "Es una larga pero profunda vista a la reducción de la violencia y la discriminación en el tiempo", explicó Gates.



Otros favoritos incluyen El guardián entre el centeno (The Catcher in the Rye) de J.D. Sallinger. “Es muy inteligente. Reconoce que las personas jóvenes están confundidas, pero pueden ser muy listas acerca de ciertas cosas y ver cosas que los adultos no ven. Siempre lo he amado”, dice.



4. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook

El fundador de la red social enlista varios intereses en su perfil de Facebook, pero el único libro que aparece es el texto de ciencia ficción de Orson Scott Card, El juego de Ender (Ender’s Game). Extrañamente, ése no es su libro favorito. En 2010, dijo a The New Yorker que es La Eneida de Virgilio.



5. Larry Ellison, fundador de Oracle

Ellison lee mucha literatura, pero uno de sus favoritos más recientes es Napoleón de Vincent Cronin. “Es interesante leer sobre él por un par de razones: para ver qué puede hacer un hombre de orígenes modestos con su vida, y ver cómo la historia puede distorsionar por completo la verdad”, dice.



6. Tim Cook, CEO de Apple

El libro favorito de Cook es Compitiendo contra el tiempo (Competing Against Time) de George Stalk, y se sabe que reparte copias del mismo a los empleados de Apple.



7. Elon Musk, co-fundador de PayPal

Musk afirma que ha leído cientos de libros. El también fundador de Tesla Motors y SpaceX disfruta la serie de El Señor de los Anillos y ha leído el trabajo de muchos filósofos.



Pero su título favorito es Guía del viajero intergaláctico (The Hitchhiker's Guide To The Galaxy) de Douglas Adams, el cual leyó mientras crecía e intentaba entender su lugar en el universo. Una de las principales cuestiones que Musk agarró de leer a Adams fue que “la pregunta es más difícil que la respuesta”. “Cuando hacemos preguntas, éstas vienen con nuestras preferencias. Realmente debes preguntarte, ‘¿Es ésta la pregunta correcta?’ Y eso es difícil de descubrir”, dice Musk.



8. Jack Dorsey, fundador de Twitter y Square

Cuando Jack Dorsey contrata a un nuevo empleado en Square le da un kit de bienvenida. En él está el libro El manifiesto de las listas de chequeo (The checklist manifiesto) de Atul Gawanade. Gawanade es escritor para el New York y su premisa es: un simple checklist puede ayudar a las personas a manejar situaciones complejas. Gwanade usa ejemplos en diferentes industrias para ilustrar su punto. A Dorsey especialmente le gusta un pasaje sobre inversores de riesgo eligiendo en qué startups invertir.



9. Steve Jobs, co-fundador de Apple

En la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson, éste enlista numerosos libros que lo influenciaron. Entre ellos: El Rey Lear de William Shakespeare, El Dilema del Innovador (Innovator's Dilemma) de Clayton Christensen, Mente Zen (Zen Mind) de Shunryu Suzuki, Más allá del materialismo espiritual de Chogyam Trungpa, la Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda.