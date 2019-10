10 eslóganes inolvidables

Ultimate Guide to Email Marketing for Business

No B.S. Marketing to the Affluent

10. "Todo México es territorio Telcel" de Telcel Para los mexicanos este enunciado también es inolvidable. ¿Por qué? Porque menciona a nuestro país, enfatiza en la importancia de la comunicación en la actualidad… y porque seguramente la mayoría ha comprobado que no es así: no todo México es territorio Telcel . El mensaje es pegajoso y fácil de entender pero, como dicen, del dicho al hecho hay un trecho.

Nike es una de las pocas compañías que se han posicionado con exactamente la misma frase en distintos países del mundo. Otro ejemplo es “Impossible is nothing” de Adidas , que engloba en esta magnífica frase el liderazgo y acción que promueve la marca; “Keep Walking” de Johnnie Walker e “In an absolut world” de Absolut Vodka.

Existen varios eslóganes que a pesar de no estar en el mismo idioma que el del público al que se dirige convencen. “ Just Do It ” es la mejor muestra. ¿Por qué? Porque tiene una excelente relación, aunque sea indirecta, con la marca: La clave para decidirse a hacer ejercicio es simplemente haciéndolo. Un dato interesante sobre este slogan, originado en Estados Unidos, es que se inspiró en las últimas palabras (“Let's do it”) que vociferó un asesino serial antes de ser ejecutado por un equipo policial.

Otro ejemplo de frases comerciales largas que nadie olvida: “Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe MasterCard ”. No es fácil acordarse de él a la primera vez de escucharlo, pero la idea está tan bien construida y es tan inherente al ser humano que nos gusta.

