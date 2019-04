¿Quieres inspirarte? ¡Realiza estos ejercicios!

Estas acciones te ayudarán a reactivar tu mente y pensamiento creativo.

Algunas personas aman la rutina. Están perfectamente felices levantándose a la misma hora, haciendo las mismas cosas, consumiendo los mismos alimentos y haciendo el mismo trabajo día con día. Me imagino que eso los hace sentir cómodos.



Yo no soy así. A mí me mueve la variedad, la novedad, los retos. Hacer que las cosas sucedan. Iniciar nuevos proyectos y sentir esa increíble sensación de logro cuando hago las cosas bien.



Cuando el clima me lo permite, trabajo al aire libre. Si estoy demasiado tiempo encerrado pierdo la inspiración y la productividad. No, no es que necesite los rayos del sol para pensar, pero si paso mucho tiempo alejado de ellos mi cerebro empieza a desarrollar su propio sistema de nubes.



Conoces el sentimiento. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que estamos atascados en arena movediza: conforme más te mueves, más te hundes. Y esto es un problema para todo aquel cuyo trabajo sea pensar; managers, ejecutivos, emprendedores, empresarios, marketers, ingenieros, desarrolladores… Todos requieren inspirarse para innovar, generar ideas, resolver problemas complejos, tomar decisiones difíciles y sobresalir en sus trabajos.



A través de las décadas, llueva o esté soleado, siempre me las he ingeniado para encontrar cosas que me inspiren; formas de conseguir que mis jugos creativos fluyan de nuevo. Por eso te comparto las técnicas que a mí me han funcionado. Espero te sirvan a ti también:

Háblalo. Sí, hay veces en las que las ideas sólo te llegan. Me ocurre todo el tiempo, sobre todo cuando estoy medio adormilado o en la regadera. Pero cuando el cerebro se rehúsa a funcionar, una pequeña lluvia de ideas puede encenderte. La verdad es que buena parte de mis mejores ideas han aparecido durante conversaciones divertidas y espontáneas.



Consume vino y cafeína. Son increíbles estimulantes. Siempre que necesito pensar a profundidad, voy por un capuchino. Y cuando tengo una gran idea pero me siento tenso, he descubierto que una copa de vino me ayuda a relajar la mente para permitir que las ideas fluyan.



Desconéctate. Si estás buscando inspiración, lo último que debes hacer es revisar las actualizaciones de Twitter o Facebook, tu email o cualquier otra cosa online. Hacerlo sólo te distraerá y te dará una gratificación inmediata. Lo mismo sucede con los videojuegos, las compras y comer por estrés. Debido a que todo esto es adictivo te sentirás bien, pero no te ayuda a lograr nada.



Toma un paseo. Por alguna razón, salir a caminar y dar un paseo me ayuda a mejorar mis conexiones cerebrales. Y esto también funciona en las reuniones; haz tus juntas durante caminatas.



Inicia un proyecto de largo plazo. Empieza con un proyecto, con algo que nunca hayas hecho antes y que no tenga nada que ver con el trabajo. Una vez pasé un otoño e invierno completos diseñando y construyendo un invernadero en mi tiempo libre. ¿Y sabes qué? Nunca me había sentido más productivo.



Haz que tu sangre fluya. Hacer ejercicio te ayudará a sentirte bien y a aumentar tu confianza en ti mismo. Además, me ayuda a clarificar mis pensamientos y a poner las cosas en perspectiva. Los problemas pequeños se evaporan cuando tu pulso llega a los 120.



Contempla la naturaleza. Los paisajes hermosos, montañas, flores, árboles, ríos, animales, etc, tienen una forma mágica de sumergirte y de hacerte sentir parte de algo vivo y maravilloso.



Practica la meditación. No se trata de una idea New Age; es ciencia, y es real. La meditación puede ayudarte a aprender a vivir en el presente, a lidiar con el estrés y a obtener perspectiva. También es una técnica excelente para desbloquear tu mente.



Juega con tus hijos. Si tienes hijos, no puedo pensar en mejor manera de inspirarte que viendo el mundo a través de los ojos de los niños. Si no los tienes, juega con tu gato o perro. A ellos les encanta recibir atención, ¿y sabes qué? A ti también.



Pero sobre todo, conócete y sé bueno contigo mismo. Si lo haces, nunca te detendrás ni serás tu peor enemigo.