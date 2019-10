3 hábitos que debes desarrollar antes de emprender

Establecer estas costumbres hará toda la diferencia durante la creación y el crecimiento de tu negocio.

Emprender está de moda: veo a tanta gente en mi comunidad que se avienta a ser emprendedor como quien se lanza de una montaña sin idea de cómo volar. Sin darme cuenta, empecé mi primer emprendimiento a los 14 años, al vender mi joyería en mi tienda favorita. Desde esa edad siempre estuve involucrada en algún proyecto creativo que implicaba difundir, vender, crecer y aprender.

Puedo decir que las cosas se dieron naturalmente y experimenté mucho en una época en que todavía no tenía muchas responsabilidades. Sin embargo, la mayoría de la gente empieza su primer proyecto cuando ya tiene que pagar renta, comida, escuela, gasolina, etc.

En los 19 años que han pasado desde entonces me he dado cuenta que tus sueños reales nunca te abandonan. No hay un solo momento, ni un solo lugar, ni una sola oportunidad para realizar el negocio de tus sueños que te brinde la libertad que tanto deseas. Hay mil caminos a un solo destino y aparecerán mil oportunidades para que lo realices. Cuando se trata de emprender no hay que tener prisa, al contrario: hay que crear hábitos desde hoy que te faciliten la realización de tu emprendimiento.

Tal como dice Oprah Winfrey: “'Haz lo que tengas que hacer hasta que puedas hacer lo que quieras”.

Dando honor a esta cita, compartiré 3 hábitos para desarrollar antes de emprender:

1. Ahorrar

Yo nací en una cultura en la que ahorrar es algo que se aprende desde la infancia, y en la que recibes acceso a todos tus ahorros cuando cumples 18. ¿Qué crees que hice con ellos? Me fui a viajar por el mundo. No me arrepiento, pues fue una gran experiencia y jamás detendría a mis hijos si quisieran hacer lo mismo. Lo que me ha salvado después de eso es que ya tengo la costumbre de guardar dinero.

Fue mi amiga So de Blog y Lana quien me recordó la importancia de nunca pedir un préstamo si no has desarrollado el hábito de ahorrar todavía. Un buen comienzo es ahorrar todas las monedas de 10 pesos que vayas juntando en una botella transparente y ahorrar 25 por ciento de tus ingresos.

2. Salir de tu zona de confort

Dos de los consejos más poderosos que he leído son: “acostúmbrate a sentirte incómoda” y “el éxito de tu emprendimiento se encuentra fuera de tu zona de confort”. Tienes que saber que algunas cosas que te incomodan son necesarias para el crecimiento de tu proyecto.

Hace un año decía: “jamás en la vida me sentaré enfrente de una cámara para hacer videos, eso me incomoda, nunca lo haré”. Hoy grabo videos semanales y me encanta hacerlo. Era algo que se encontraba fuera de mi zona de confort y tuve que hacer un montón de videos mal hechos para llegar a disfrutarlo, pero ahora forma la base de mi crecimiento.

Siempre habrá algo nuevo que te incomode. Ayuda entender que esa sensación de incomodidad es parte del crecimiento. Es algo que puedes empezar a practicar desde hoy en tu tiempo libre: lanzarte en paracaídas, hablar con gente extraña, dar una charla pública, enfrentar tus deudas, arreglar malentendidos... Todos tenemos una lista de cosas que no nos gusta hacer, pero hay una energía muy especial y un aprendizaje de por vida en enfrentar esos miedos. Lo único que tienes que hacer es salir de tu zona de confort.

3. No dejarte dominar por tus emociones

De todos los hábitos, éste es el más difícil para mí. Me considero una persona MUY EMOCIONAL. No puedo esconder cómo me siento, no logro ver las noticias sin que afecten mi humor, mis hijos me tienen en una montaña rusa de emociones… Antes solía dejar que todas estas emociones influyeran en el resultado de lo que estaba haciendo. Al ser diseñadora y creadora, dependo de mis emociones para la creación de piezas impactantes, pero cuando se trata de emprender, hay que crear un hábito de no dejar influir esas emociones en el resultado de tus actos.

Las emociones son parte de la vida y no recomiendo que las niegues o que trates de olvidarlas, eso es imposible. Lo que sí sugiero es que trates de ver tu trabajo como algo separado de esto. Me siento triste, pero tengo un par de tareas pendientes hoy que voy a hacer y después me permitiré perderme en mi tristeza. Este hábito supone un aprendizaje constante.

¿Cuáles son los hábitos que consideras más importantes a la hora de emprender? ¿Cuáles has desarrollado tú?

Sobre el autor: Justine Standaert es la emprendedora creativa detrás de la comunidad hispanohablante más activa de emprendedores virtuales. Imparte clases virtuales para emprendedores creativos a través de su página, studiovirtualarte.com.