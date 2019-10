Reglas de éxito de The Beatles

Esta banda inglesa sigue siendo un referente de la música y de la construcción de marcas.

The Beatles, la banda inglesa icono del rock, debutó por primera vez en la radio hace más de 50 años con la canción ‘Love me do’. Hoy, después de más de cuatro décadas de separarse el Cuarteto de Liverpool, su legado prevalece no sólo en la música, sino también en los archivos de la historia del siglo XX.



Y es que más allá de los numerosos récords que ostentan, entre ellos las 27 canciones que lograron colocar en el número uno de las listas de popularidad (en Estados Unidos y Reino Unido) y de los mil millones de discos vendidos, The Beatles se convirtieron en el emblema de una generación y de la forma de pensar de una época.



Para conseguir este éxito se requirió de mucho más que sólo talento; se requirió de una visión de negocios y de una detallada estrategia de posicionamiento. Por eso, te presentamos algunas lecciones que la agrupación conformada por John, George, Paul y Ringo le entregan a todo aquel que quiera convertir un producto en un rotundo éxito:



1. Construye una marca

En la década de los 60 existieron numerosos grupos de rock -de gran calidad-, entre ellos The Who, The Animals, Simon & Garfunkel y por supuesto, The Rolling Stones. The Beatles entendieron que para diferenciarse no bastaba con tener buenas canciones, necesitaban algo más. Por eso, The Beatles (con ayuda de Brian Epstein) desarrollaron un estilo novedoso de vestirse, peinarse y de actuar en el escenario y más tarde también de pensar al convertirse en pregoneros de la paz y defensores del medio ambiente. Finalmente, construyeron una de las marcas más valiosas del siglo pasado.



Además, otro de los motivos que han convertido a The Beatles en una leyenda son todas las historias que rodean al grupo, en especial la referente a la supuesta muerte del verdadero Paul McCartney y de las letras escondidas de sus canciones. Hoy "los genios de Liverpool" no sólo son sinónimo de buena música, sino de un estilo de vida y de pensamiento que marcó a toda una generación y que continúa influyendo a las posteriores.



Lección: No basta tener un buen producto, necesitas crear una ventaja competitiva que te diferencie de los demás.



2. No dejes de innovar

Hacer un repaso de la música de The Beatles a través del tiempo es como dar un paseo a través de numerosos géneros y estilos musicales que van desde las baladas hasta el rock psicodélico. Entre cada disco, la propuesta de sonido es totalmente distinta, lo cual es perceptible también en sus portadas, y que denotan la constante búsqueda de la perfección y de ritmos más complejos.



Lección: La innovación es la que hace al líder. No es suficiente crear una fórmula ganadora (The Beatles establecieron el orden musical que debe seguir una canción para ser un hit); un verdadero líder sabe reinventarse y adaptarse a los tiempos para mantenerse a la vanguardia, a pesar de que no todas sus estrategias -o productos- consigan el mismo éxito.



3. Elige bien a tus socios

La asociación de The Beatles no se realizó a partir de relaciones de amistad (aunque McCartney y Harrison eran amigos desde antes de tocar juntos). Los cuatro integrantes aprendieron a tocar sus instrumentos por separado y con bandas particulares hasta que, poco a poco, fueron sustituyendo a sus miembros originales. Ser un Beatle fue cuestión de mérito y la banda se mantuvo unida mientras esto tuvo sentido y los cuatro integrantes compartieron una misma visión.



Lección: Al iniciar una empresa con un socio busca a una persona que tenga características y habilidades complementarias a las tuyas. No necesita ser tu amigo, sino un empresario que comparte tu visión aunque probablemente no comparta tu estilo ni personalidad.



4. Ten una responsabilidad social

La historia de The Beatles cambió cuando viajaron a India impulsados por el Maharishi Mahesh Yogi. Fue durante el tiempo que pasaron en el subcontinente asiático cuando escribieron algunas de sus más célebres canciones pero también cuando “se encontraron a sí mismos”. Ya no sólo eran músicos, también eran promotores de la paz y así lo demostraron en algunas canciones (All You Need Is Love y Let it Be por ejemplo). Incluso Harrison fue reconocido por sus labores a favor de Bangladesh, mientras que Lennon se convirtió en uno de los grandes críticos de la Guerra en Vietnam.



Lección: El éxito no sólo se trata de generar ganancias ni beneficios para uno mismo; un empresario exitoso es aquel que actúa a favor de su sociedad y del planeta en el que vive. Para conseguir el respeto y una buena percepción del público debes tener y cumplir con un plan de responsabilidad social.

5. Asesórate con los mejores

El éxito de The Beatles no hubiese sido el mismo sin el impulso de su manager Brian Epstein (quien descubrió su talento y también fue el encargado de diseñar su imagen, muy alejada de las chamarras de piel estilo Elvis) y de su productor, el experimentado George Martin, quienes los sacaron de los bares de Liverpool para ponerlos en la escena mundial.



Lección: Un líder de negocios sabe que, a pesar de su experiencia, el consejo de personas externas a su empresa es muy valioso. Rodéate de un buen equipo de asesores, consejeros y expertos que te ayuden a superar dificultades y a potenciar tus habilidades.



6. Rompe esquemas

The Beatles rompieron el estatus quo de la música y del ambiente artístico en varios sentidos. Introdujeron nuevos ritmos, instrumentos atípicos y realizaron varios experimentos en su música y en sus actuaciones. Quizás uno de los mayores ejemplos fue la grabación de su éxito All You Need Is Love que, además de haber sido en vivo, fue la primera transmisión global de televisión vía satélite. Pero también eran personas originales y auténticas, lo que demostraron en las numerosas entrevistas que les hicieron donde siempre mostraron su personalidad rebelde e inconformista.



Lección: Nada está escrito, tampoco en el ambiente de los negocios. Los empresarios, músicos y artistas que han roto con las reglas son los más recordados y los que trascienden. No te limites a copiar estrategias ganadoras, mejor crea las tuyas propias.



7. No te des por vencido

Hasta The Beatles probaron el sabor del fracaso. La banda de Liverpool experimentó el rechazo de los principales sellos discográficos británicos hasta que Brian Epstein logró que Parlophone, una pequeña subsidiaria de EMI Records, aceptara realizar una prueba del grupo.



Lección: Si tienes un producto o servicio en el que realmente crees, no te des por vencido. Si tu idea es buena tarde o temprano encontrarás el apoyo para hacerla realidad. Un verdadero emprendedor es perseverante y aprende a superar los obstáculos.



8. Pasión

The Beatles eran unos auténticos amantes de la música. A lo largo de su carrera, estuvieron dispuestos a aprender a tocar distintos instrumentos musicales y a probar diferentes sonidos. Todos fueron compositores y creadores; todos cantaron, corearon y tocaron. Por ejemplo, Paul inició tocando la guitarra, pero a falta de un bajista aprendió a tocar el bajo; John aprendió a tocar el piano y se hizo un prodigio de éste, mientras que George introdujo el sitar.



Lección: Sin duda, la mayor clave del éxito -en cualquier disciplina- está en la vocación y en la pasión por aquello que se hace. Es sólo con esta pasión que un emprendedor desea aprender, transformar y reinventarse. Y es también sólo con la pasión que se logra trascender en el tiempo.