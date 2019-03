7 maneras de hacer networking como millonario

Si buscas contactos solo para tener trabajo, vas a fallar. Asegúrate de tener los motivos correctos para armar una red de colaboradores.

Una vez estaba a punto de dar un discurso en un evento cuando un hombre bien vestido se me acercó para hacerme una pregunta. Después de tener una plática muy interesante, la persona sacó un montón de tarjetas de presentación para buscar la suya.

Casi un minuto después seguía sin encontrar el papel con sus datos, algo que es una tragedia al momento de hacer contactos. Trató de compensarlo escribiendo su teléfono en la tarjeta de una mujer que acababa de conocer. La dama en cuestión alcanzó a verlo y solo pudo mover su cabeza en desaprobación.

Este tipo de atrocidades son comunes en los eventos de negocios. Es la clase de comportamiento que impide que las personas generen verdadera riqueza y éxito.

El Tip #1 en el networking es evitar pensar sobre el de la misma manera en que lo hacen los demás. Después de todo, si hacemos lo que todo el mundo hace ¿cómo vamos a destacar?

Si vas a un evento de negocios con la intención de coquetear, conseguir un trabajo o a ver a quién conoces, vas a fracasar. Necesitas tener razones correctas para dejar un impacto positivo en las personas que encuentres.

La mayoría de las personas piensa “¿Cómo me beneficiará conocer a esta persona?” cuando hacen contactos de negocios. No están entendiendo el objetivo correcto de una red de colaboradores.

La pregunta correcta debería ser “¿Cómo puedo agregar valor a esta persona en poco tiempo?”. Esa es el tipo de pensamiento que hace millonarios porque te lleva a destacarte en la mente de tus conexiones. Recuerda, si impactas positivamente al doble de personas, obtienes el doble de ganancias.

Aquí hay algunas maneras que puedes considerar:

1. Escribe un libro

Cuando escribí mi libro no me di cuenta de que también era una tarjeta de presentación. Empecé a regalar copias con mis datos en un papel que sirviera de separador. No es imposible escribir un libro y es una manera segura de impresionar a las personas que conozcas.

Ser un autor publicado es una gran credencial porque nunca sabes quién podría estar leyendo tu texto. Imagínate repartir tu libro a quien pida tus datos de contacto. Si tienes una buena idea, las personas se acercarán a ti para colaborar.

2. Publica artículos

Internet es una gran manera de darte a conocer ya que un solo texto puede llegarle a millones de personas. La mayoría de estos individuos jamás trabajarán contigo, pero no importa. Benjamin Franklin ya lo dijo, “Escribir es el comienzo de la riqueza”.

Mi correo está lleno de mensajes de personas con miles de propuestas interesantes. Al escribir artículos tienes la habilidad de atraer a millones de personas en lugar de salir a perseguirlas.

3. Ofrece discursos

Hablar en públicos es una manera increíble de hacer contactos ya que es un gran medio para dar a conocer tus ideas. Hay muchas reuniones de negocios que luchan por conseguir panelistas a los que podrías acercarte para ofrecer tus servicios. Recuerda, no hay mayor experto en tu negocio que tú mismo.

4. Conecta con las personas

Zig Ziglar dice “Si ayudas a muchas personas a obtener lo que necesitas, tendrás lo que TÚ necesitas”.

Hace tiempo, una vendedora de bienes raíces me ayudó a visitar una casa a pesar de que la vendía un competidor suyo. Después visité el inmueble y no me convenció. Como la primera vendedora fue muy amable conmigo, decidí buscarla de nuevo para que me mostrara otras casas. Al final de la anécdota yo obtuve un lindo hogar y la mujer se ganó una gran comisión. No me sorprende que ahora sea la representante de bienes raíces número uno de mi ciudad.

5. Da seguimiento

No sirve de nada repartir tarjetas de presentación a diestro y siniestro si no das un seguimiento a tus contactos. Puedes enviar una muestra gratis de tu producto para agradecer el tiempo que te dedicaron. No crearás la respuesta positiva que recibirás.

Los seres humanos aman cooperar por naturaleza. Dar seguimiento de manera diplomática hará que estés presente en la mente de tus contactos.

6. Pide que te presenten con personas adecuadas

Una vez, recibí un premio en un banquete y una mujer se me acercó. Me presentó con las personas que ella consideraba que eran importantes en el evento porque creyó que yo podía ayudarla a obtener reconocimiento. Yo había escuchado de esta mujer y ella estuvo encantada de saber que yo la identificaba. Gracias a sus presentaciones conseguí una de las mayores oportunidades de negocios de mi vida.

7. Filantropía

Ayudar a otros siempre será una gran manera de hacer amigos. A todos nos gustan las personas que dan dinero o tiempo para buenas causas. No necesitas invertir millones en una contribución, se trata de llevar una vida de filantropía constante.

El dinero atrae a todo tipo de personas, buenas y malas. Asegúrate de que tu ayuda tenga un impacto permanente en las personas adecuadas.

Si vas a hacer contactos, evita caer en las presentaciones vacías y el simple intercambio de tarjetas. Asegúrate de acercarte a las personas, no a las marcas que representan, y recuerda que ellos están buscando contactos de la misma manera en que tú lo haces.