7 cosas que debes hacer antes de acabar el año

Antes de entrar al 2018, revisa tus resultados y haz una lista para alcanzar todas las metas de tu negocio.

December 17, 2015

Ahora que llegó diciembre, es tiempo de hacer algunos cambios para que tu empresa esté mejor el siguiente año. Aquí está mi lista de cosas para los emprendedores:

1. Prepara el escenario para crecer. Revisa tus proyecciones para el siguiente año y asegúrate de ajustar apropiadamente el presupuesto en cada área. ¿El departamento de ventas conoce los objetivos que debe cumplir? ¿Tienes suficiente espacio para contratar a más personas? ¿Tu servicio al cliente ha mejorado? ¿Una mayor cantidad de tráfico afectará los costos del internet?

2. Ordena tus libros contables. Si no lo has hecho mes con mes y si tampoco has apartado algo de dinero, va a ser difícil acomodar todo. Tal vez no has pasado suficiente tiempo revisando los números y los resultados de la empresa. Asegúrate de examinar los reportes financieros con cuidado y compara los cambios con el año pasado. Descubre si algunos resultados no cuadran y planea que los números vayan hacia arriba en el 2016.

3. Reúnete con tu equipo. Tal vez piensas en el negocio todo el tiempo, pero es fácil olvidar comunicar tus pensamientos con tus empleados. Puede ser que hayas cambiado la dirección de la empresa y agregado servicios sin comunicárselo a todos. El fin de año es un gran momento para reflexionar sobre el desempeño de la empresa, hablar sobre los retos y logros y planear acciones para el siguiente año.

4. Busca ahorrar. Los grandes gastos que prometen un buen crecimiento dominan tus pensamientos. Identifica los artículos costosos y ve si puedes pagarlos con esos ahorros. Muchas veces los servicios de software les hacen un descuento a empresas que pagan con un año de anticipación. Busca este tipo de ahorros e invierte.

5. Evalúa la tecnología de la empresa. Cuando hagas una revisión, investiga cómo han usado los sistemas actuales. A veces si los empleados no usan cierto software, sistema o equipo es porque no lo saben utilizar. Otras veces hay equipos que no se emplean en la empresa, averigua cuáles son y elimínalos para que luego no te estorben.

6. Ponte metas. Las mejores metas son las que son realizables. Es fácil olvidar esto cuando te pones objetivos a largo plazo. Es bueno cuando te pones la meta de incrementar las ventas un 40 por ciento, pero, ¿cómo lo piensas lograr? Adoptar cualquier meta requiere de un cambio en el comportamiento.

¿Qué van a hacer diferente tu equipo y tú? ¿Gastarás en más marketing? ¿Te enfocarás en los productos más vendidos este año? Crea un plan de acción y llega a un consenso y entendimiento de los nuevos comportamientos.

7. Contribuye. Realiza donaciones a diferentes lugares para contribuir antes de que acabe el año. Puedes organizar que tu empresa ofrezca regalos a cierta obra de beneficencia que vaya acorde a los valores de tu negocio. Hacer una donación de tiempo o dinero le dará un sentido de propósito a tus empleados y compañía.