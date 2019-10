Social.FM: ¿Twitter platica con Yahoo sobre una fusion?

Este programa te permitirá conocer las últimas noticias sobre los medios sociales. ¡No te lo pierdas!

Las redes sociales. ¡Vaya mundo! En ellas documentamos una pequeña parte de nuestra vida y nuestros gustos. Lo que pensamos, lo que vemos, aquello de lo que estamos siendo testigos o incluso formando parte… Absolutamente todo lo traducimos a una publicación y lo subimos a la red. “¡Mira, pa’l face!" Y en el Face se queda guardado. Para siempre.



¿Resultado? Llevamos más de una década inmortalizando nuestros momentos y pensamientos en forma de palabras, imágenes, videos, gifs, memes… Muchos incluso llegamos al punto de asumir que si no tiene likes, a la gente no le importa; que si no se retwittea, no es relevante; que si no está en la red, no es real. No tememos decir que poco a poco hemos estado construyendo nuestra pequeña realidad virtual, donde si decidiste no incluir a tu ‘yo’ virtual, no eres real.



Diría Morfeo que "si defines la realidad como lo que puedes sentir, oler saborear y ver, entonces lo real son simplemente impulsos eléctricos interpretados por tu cerebro”. Y hoy quiero ser el Morfeo de tu negocio. Queremos que despiertes y te des cuenta de que lo define aquello que se le puede Likear, Commentar, Rebloggear o Favear; de que su realidad depende de los impulsos que tenga el usuario hacia él. Y también queremos que veas lo que las grandes redes sociales están haciendo por que tu negocio sea seguido y mencionado por todos en nuestra pequeña realidad virtual.

