8 razones extrañas por las que Pokémon Go ya está cambiando al mundo

Este juego móvil tiene menos de una semana en algunos mercados y ya es una locura mundial. Pero Pikachu y compañía apenas van empezando…

July 12, 2016 5 min read

Tiernos y peludos Pokémon están recorriendo la Tierra y miles de humanos están enfrentando condiciones adversas para capturarlos. Pareciera que no hay nada que las personas no estuvieran dispuestas a hacer para capturar y evolucionar estas criaturas.

Esta cacería es parte del nuevo videojuego de Nintendo, Pokémon Go. En caso de que vivas debajo de una roca y no te hayas enterado ya, este juego utiliza la realidad aumentada para simular capturas de estos Pikachu y compañía, en el mundo real a través de una aplicación móvil.

I was sitting in my parked car when a van hit it. He was playing #PokemonGo and didnt see me. I too was playing. This game will kill us all. — Wren (@wrenthereaper) 8 de julio de 2016

Creado por la startup Niantic Labs, una desarrolladora de juegos surgida de Google, el juego llegó de manera legal para Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda la semana pasada.

En cuestión de horas la app se convirtió en la plataforma más solicitada en toda tienda virtual en la que se encuentra. La popularidad tan frenética que alcanzó Pokémon Go hizo colapsar los servidores de Niantic. Es más, al momento de escribir estas líneas, ya hay más teléfonos con Pokémon Go que con Tinder. No solo eso, las acciones de Nintendo, tan golpeada por su reticencia a participar del mercado mobile, han alcanzado un máximo histórico aumentando el valor de la compañía US$7.5 mil millones en solo dos días.

Al parecer Nintendo entendió que debía apuntar al mercado millennial, pues al analizar la publicidad de este juego se puede ver que está claramente dirigido a personas de entre 25 y 38 años, individuos que crecieron con los juegos y series originales y que hoy ya son adultos con poder adquisitivo.

Un vistazo a tu cuenta de Twitter podría indicar que ya alcanzamos el punto máximo de la locura Pokémon, pero lo lamento, no estamos ni cerca. La prueba esta en la enorme cantidad de fotografías y memes con estas criaturas surgiendo por todos lados.

Basta recordar que este juego TODAVÍA NO está disponible para todos los mercados, México incluido. Recolectamos algunas de las fotografías más raras con Pokémon Go que se han generado hasta ahora:

1. Un hombre atrapó un Pidgey mientras su mujer daba a luz.

2. Una chica encontró un cadáver: Shayla Wiggens iba caminando en busca de un Pokémon cuando divisó un cuerpo en el río Big Wind de Wyoming.

3. Un grupo de ladrones utilizaba la app para atraer jugadores y robarles sus pertenencias.

O'Fallon Police say teens used Pokemon Go to rob victims, suspects charged https://t.co/4otgNHQd93 pic.twitter.com/UwrdDbfm7F — KRCG 13 (@KRCG13) 11 de julio de 2016

4. Los jugadores se lastiman: una jugadora con el pseudónimo de “Amalthea-” comentó en un subReddit cómo llegó a la sala de urgencias porque no prestó atención por donde caminaba durante su búsqueda Pokémon y cayó en una zanja. Incluso hay escuelas que están pidiendo a sus estudiantes voletar a ver por dónde caminan.

5. Y están haciendo ejercicio. Gracias a Pokémon Go miles de gamers están dejando las consolas en casa y están haciendo ejercicio, en especial caminata.

BREAKING: Sore legs become pandemic as Pokemon Trainers accidentally exercise pic.twitter.com/FuG1da2Pcr — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) 10 de julio de 2016

#PokemonGO really benefiting my dog, I've walked him twice in two days! Before that, last time I walked him was abt 4 months ago lol — Daniel (@D_man951) 11 de julio de 2016

6. Pasan más tiempo con sus perros . Muchos jugadores están aprovechando las caminatas de sus mascotas para atrapar Pokémon.

7. Muchos tontos están manejando y pokemoneando al mismo tiempo. El Departamento de Transportes del estado de Washington incluso sacó señalamientos pidiendo a la gente bajar el celular en zonas escolares, sin importar cuántos Pokémon veas en tu pantalla. Uno pensaría que es una precaución obvia, pero no.

8. La gente está yendo a lugares extraños. La cacería deseperada de estos animales ha hecho que las personas lleguen a lugares en búsqueda de objetos de valor para el juego. La app marca localidades cercanas como “PokéStops”, locaciones donde se pueden encontrar gimnasios y demás ítems importantes. Un hombre llamado Louis Park capturó un Pokémon en la frontera de Mosul y Teleskuf, una zona donde hay una guerra abierta contra ISIS.

"Just caught my first pokemon on the Mosul front line by Teleskuf. Daesh, come challenge me to a pokemon battle" pic.twitter.com/c4EFWvjVRL — Brandon Wall (@Walldo) 11 de julio de 2016

Y como dije, esto está empezando.