Cómo hacer tiempo para 'crear' tiempo

Tres consejos para organizarte mejor y que los minutos te rindan.

August 30, 2016 4 min read

Ser una mujer emprendedora o ejecutiva implica ser una gran administradora del tiempo.

Si algo he aprendido estudiando a la mujer para distintas marcas, es que lo que más valoramos es nuestro tiempo. Parece que con la “liberación” de la mujer, y “el cambio de roles”; realmente lo único que ha sucedido es que a las mujeres se nos ha cargado más la mano. (Si no me creen, pregúntenle a sus amigas que tienen hijos: ¿quién deja de ir a trabajar si el niño se enferma?)

Las mujeres siempre han sido exigentes con ellas mismas (cumplir con ser buena hija, buena esposa, buen madre)… pero el nivel de autoexigencia ha incrementado; hay que cumplir y ser buenas en todo (trabajar, lucir bien, llevar la casa y además buscar tiempo para ellas).

Dicho lo anterior, van algunos consejos para hacer más tiempo:

1. Analiza

Para manejar mejor tu tiempo, necesitas saber en qué te lo estás gastando. Piénsalo como un “presupuesto de tiempo”.

Lleva una bitácora por una semana de todas las acciones que realizas, cuánto te toman y cómo te sentías de energía. Te sorprenderá el resultado.

2. Organiza

Ya que conoces en qué inviertes la mayor parte del tiempo y tus niveles de energía, puedes organizar tu día y tu semana.

Por ejemplo: si en la mañana es cuando eres más productiva; utiliza esa energía para hacer una actividad difícil, no para contestar mails o hacer facturas. Esas tareas “talachosas” déjalas para cuando tengas poca energía.

Programa tus actividades más estratégicas o difíciles en bloques de tres horas sin interrupción. O si te cuesta trabajo concentrarte, utiliza el método Pomodoro (25 minutos de trabajo, cinco de descanso y después de cuatro bloques, otros 15 minutos de descanso).

Y algo clave: apaga las notificaciones de mail, WhatsApp, Facebook, Twitter… Como dice Scott Belsky en su libro Making Ideas Happen; “Make time to make” (Haz tiempo para hacer).

Otro tip es planear la semana asignando medios días para todas las actividades “rutinarias”. Por ejemplo:

Lunes en la mañana: trabajar en el proyecto

Martes en la tarde: Marketing en redes sociales

Miércoles en la mañana: Hacer networking

Viernes en la mañana: Finanzas

Viernes en la tarde: Organizar archivos

3. Haz

Ya que tienes claro lo que quieres hacer y en qué momento; sólo hazlo. No pierdas tiempo analizando o preguntando opiniones (siempre habrá quien esté a favor y quien esté en contra). Sólo haciendo las cosas rápido, podrás equivocarte y aprender aún más rápido. Como dice Eric Ries en The Lean Start Up “The only way to win is to learn faster than anyone else” ( “El único camino para ganar es aprender más rápido que cualquier otra persona”).

Para cerrar, les dejo una frase que me ha ayudado a priorizar y con la que las invito a reflexionar: “The most important thing is to keep the most important thing, the most important thing” (“Lo más importante es mantener lo más importante, como lo más importante”), Donald P. Coduto, Foundation Design.

Escrito por Regina Cabral para Victoria 147.