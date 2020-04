Las 3 razones por las que Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura

October 14, 2016 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Reuters

El estadounidense Bob Dylan, considerado como la voz de una generación por sus influyentes canciones de la década de 1960, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura en una sorpresiva decisión que lo convirtió en el único cantante y compositor que ha obtenido el reconocimiento.

¿Por qué el músico de 75 años obtuvo el galardón? Aquí tres razones de la academia sueca:

1. Por "haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense", ahora se encuentra a la altura de otros premios Nobel de Literatura como Winston Churchill, Thomas Mann y Rudyard Kipling.

2. Al otorgarle el premio de 8 millones de coronas suecas (930,000 dólares), la Academia Sueca dijo:

"Dylan tiene la condición de un ícono. Su influencia en la música contemporánea es profunda".

Más de 50 años después, Dylan sigue escribiendo canciones y a menudo realiza giras. Algunas de sus letras han resonado durante décadas.

3. El miembro de la academia Per Wastberg sostuvo que "es probablemente el más grande poeta vivo".

También es el primer estadounidense que recibe el Nobel de Literatura desde que lo ganó en 1993 la escritora Toni Morrison.

El anuncio fue recibido con exclamaciones de asombro en el imponente salón de la Real Academia Sueca en Estocolmo, donde se escucharon también algunas risas, algo inusual en la solemne ceremonia.

Canciones de su autoría como "Blowin' in the Wind", "Masters of War", "A Hard Rain's a-Gonna Fall", "The Times They Are a-Changin", "Subterranean Homesick Blues" y "Like a Rolling Stone" capturaron un espíritu de rebelión, disenso e independencia.

"Blowin'in the Wind", escrita en 1962, es considerada una de las canciones "folk" más elocuentes de todos los tiempos.

"The Times They Are A-Changin'", en la que Dylan dice a los estadounidenses que "sus hijos e hijas están fuera de su control", fue un himno del movimiento de los derechos civiles y de protestas contra la guerra de Vietnam.

Consultado sobre si pensaba que la ceremonia de entrega del Nobel a Dylan, que se realiza tradicionalmente en Estocolmo a fines de año, sería un concierto, Wastberg respondió:

"Esperemos que así sea."

A través de los años, no todo el mundo ha estado de acuerdo en que Dylan es un poeta de primer orden. El fallecido escritor estadounidense Norman Mailer dijo en una ocasión: "Si Dylan es poeta, yo soy jugador de baloncesto".

Sara Danius, secretaria permanente de la Academia del Nobel, dijo en una conferencia de prensa que hubo "gran unidad" en la decisión del panel para otorgarle el premio a Dylan.

El portavoz de Dylan, Elliott Mintz, declinó hacer comentarios cuando fue contactado por teléfono bajo el argumento de que aún era muy temprano en Los Ángeles, donde eran las tres de la madrugada al momento del anuncio del premio.

El de literatura es el último de los premios Nobel que se concede este año. El galardón lleva el nombre del inventor de la dinamita, Alfred Nobel, y ha sido entregado desde 1901 por los logros en ciencia, literatura y la paz, de acuerdo con su voluntad.

Texto publicado originalmente en Alto Nivel.