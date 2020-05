Recordando a Leonard Cohen: Líderes comparten sus frases favoritas

November 11, 2016 3 min read

Leonard Cohen, el legendario talento conocido como el “cantautor de los cantautores” murió este jueves a los 82 años.

Fue un artista enigmático que nunca se propuso ser cantante, aunque creció amando a Hank Williams y la música country. Tuvo una juventud ecléctica en Montreal, donde trabajó en lugares muy diversos, desde una fundidora hasta una tienda de ropa. Estudio en escuelas de la talla de McGill y Columbia porque quería ser escritor, no músico.

El sueño cambió cuando tomó unas clases de guitarra cuando tenía 20 años. Su maestro nunca llegó a su quinta lección. Cohen luego sabría que su maestro se había quitado la vida en algún momento después de su última reunión. Este increíble desencuentro formó la base de lo que sería el legado de su vida.

Cohen publicaría trabajos de poesía y ficción, pero sería reconocido como un influyente cantautor con una obra que se expande por 50 años. Grabó 14 discos de estudio y sus canciones han sido regrabadas por figuras como Bon Jovi, Justin Timberlake y Bono. “Hallelujah”, una de sus canciones más conocidas, ha sido “covereada” tantas veces que Newsweek hizo una clasificación de las mejores versiones.

De manera admirable, Cohen siguió trabajando casi hasta su muerte. Estuvo de tour de 2008 a 2013 (cuando ya tenía 70 años bien entrados) y hace poco dio a conocer un álbum.

Sus letras eran tan icónicas que tras escuchar noticias de su muerte, fanáticos de todo el mundo corrieron a las redes sociales para rendirle tributo. Algunos de estos seguidores incluían a jefes de estado, actores, actrices y ganadores del Tony.

There's a blaze of light

In every word

It doesn't matter which you heard

The holy or the broken Hallelujah#RIPLeonard — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 de noviembre de 2016

"He sank beneath your wisdom like a stone" might be my favorite Cohen lyric of all time. It's hard to pick. https://t.co/0r6wusa9wK — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 11 de noviembre de 2016

RIP Leonard Cohen.

"Everybody knows that the boat is leaking

Everybody knows that the captain lied." — Gary Shteyngart (@Shteyngart) 11 de noviembre de 2016

"...it's time that we began

to laugh and cry and cry and laugh about it all again" RIP Leonard Cohen :( — krysten ritter (@Krystenritter) 11 de noviembre de 2016

Otros dieron a conocer anécdotas y piezas de arte.

Crying inside over Leonard Cohen's letter to his former lover Marianne Ihlen when he found out she has days to live. https://t.co/oaNHIF2hlL pic.twitter.com/1lOISxqa0C — Paige Occeñola (@ohnopaige) 11 de noviembre de 2016

Descanse en paz. Puedes encontrar el catálogo de su música en Spotify.