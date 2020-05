Calexit: así California podría separarse de EE.UU.

November 11, 2016 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Escrit originlamente para Business Insider

Un grupo subversivo en California quiere dejar la Unión Americana y así evitar la presidencia de Donald Trump.

La campaña “Yes California” (o #Calexit en redes sociales) busca generar un referendo en 2018 que, de aprobarse, haría que el estado fuera un país independiente.

Aunque suene descabellado, el plan empezó a ganar tracción tras la sorpresiva victoria de Donald Trump el martes pasado. El movimiento tiene el apoyo del inversionista ángel millonario Shervin Pishevar que ofreció financiar la campaña.

“Como la sexta economía más grande en el mundo, California es más poderosa económicamente hablando que Francia tiene más población que Polonia. En este punto, California se compara y compite con otras naciones, no con los otros 49 estados”, señaló la campaña “Yes California” en un comunicado.

Louis Marinelli, un activista reconocido y presidente de la iniciativa, imagina a California como un estado soberano dentro de Estados Unidos, de la misma manera en que Escocia funciona en el Reino Unido.

California is a nation, not a state. This is the campaign to secede and make California an independent country. https://t.co/qRVfC2TG21 pic.twitter.com/eeTUtsThpX