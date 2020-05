Ella quiere organizar un festival de música con crowdfunding

November 15, 2016 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Por: Claudia Curiel

BESTIA es un Festival internacional de música que se caracteriza por incluir en su programación cine musicalizado en vivo y actividades formativas.

Sin clasificar estrictamente los géneros que atiende, no busca inventar el hilo negro ni se entiende bajo rígidas definiciones. La iniciativa surgió simplemente como una obsesión por traer artistas que han revolucionado la música atravesada por bases musicales de jazz, rock y la experimentación constante. El cuidado en el sonido es la apuesta central del Festival; nos motiva generar experiencias sonoras en vivo cuya contribución sea dejar en la memoria de nuestros públicos algunos de los mejores conciertos de su vida.

Con 3 ediciones, hemos tenido la oportunidad de volarnos la cabeza junto con más de 18,000 espectadores, quienes a través de conciertos, ciclos de cine, talleres, muestras gráficas y un sonido impecable, hemos podido presenciar bestias como Mike Patton (Faith No More, Fântomas), John Zorn, Dave Lombardo (Slayer), Bill Laswell, Trevor Dunn, Marc Ribot, Han Benink, Neurosis, The Ex, Secret Chiefs 3, Abraxas, The Heavy Metal duo (Bob Stewart / Ray Anderson), Klezmerson, Anapura, Micro-Ritmia y Monogatari, entre otros.

En la sección audiovisual hemos tenido ciclos de cine sobre música en Cineteca Nacional, Centro Cultural Universitario y Cinematógrafo del Chopo y la consolidación de esta parte de la programación con la musicalización en vivo por John Zorn de la premier latinoamericana de la versión restaurada de El gabinete del Dr. Caligari (1920), en el Auditorio Nacional.

BESTIA 4ta edición 2016

Esta edición BESTIA Festival y Festival Aural sumamos esfuerzos para presentar nuestros públicos (afines) programación con lo mejor de cada uno y presentar en conjunto los eventos del sábado 3 en Lunario y domingo 4 en Auditorio Blackberry.

El sábado 3 de diciembre a las 21:00hrs en Lunario del Auditorio Nacional presentaremos el concierto más extremo de BESTIA. Por primera vez en México la legendaria banda inglesa GODFLESH, fundada por Justin Broadrick (guitarra y vocalista), una de las figuras más representativas de la música extrema a nivel mundial al haber sido parte de los inicios de Napalm Death. Esa misma noche toca SIMULACRUM trío encabezado por Medeski, una de las bandas favoritas del Festival. Abre el concierto CLERIC, quizás la banda emergente más potente de la escena actual de N.Y. Noche imperdible para quienes han experimentado conciertos como Neurosis, Moonchild o Bladerunner, entre otros.

El domingo 4 de diciembre a las 19:00hrs en el Auditorio Blackberry tendremos la premier de la comisión e interpretación de obra de John Medeski, quien dirigirá un ensamble irrepetible con músicos como Lee Ranaldo (Sonic Youth), Mike Rivard y Kenny Grohowsky (Abraxas) para musicalizar una selección de cortometrajes restaurados del cineasta francés George Méliès.

Claudia Curiel

Estudié Historia en la UNAM. Me he dedicado a gestión y promoción cultural desde 2008 para festivales de cine y música nacionales e internacionales. También soy editora de libros de cine contemporáneo, filosofía e historia a través del colectivo Estudio Paraíso, iniciativa de historiadoras del arte, también de la UNAM. Actualmente soy directora de BESTIA Festival, proyecto al cual destino la mayor parte de mi tiempo.

El dinero que estamos buscando a través de Fondeadora / ARCA es el 10% del costo del Festival. El objetivo de este presupuesto es apoyar las actividades gratuitas / accesibles del Festival como los conciertos anuales que presentamos en la Biblioteca Vasconcelos y este año, un cine-concierto sorpresa en la Cineteca Nacional. Ambos eventos requieren de un margen de producción para garantizar la calidad de la experiencia sonora.

Las recompensas se pueden recoger del 24 al 31 de noviembre en las oficinas de Fondeadora o directo el día del evento en mesa de atención para fondeadores BESTIA 2016, 1 hora antes de la entrada. Para los casos de visita a soundchecks y experiencias habrá una coordinadora de actividades que se pondrá en contacto con ustedes vía e-mail y teléfono para darles la información.

Los riesgos del Festival son la sustentabilidad de sus actividades por tratarse de un proyecto independiente, no comercial, lo cual distancia al proyecto de patrocinios de marcas y contados apoyos gubernamentales. Por el contrario, el encuentro de salidas como Fondeadora para hacer sustentable cierta parte de nuestra programación gratuita, suma mucho a la oferta de la Ciudad, al público y al Festival.

Si deseas conocer o aportar para BESTIA manda un correo a claudia@bestiafestival.com o da clic aquí.