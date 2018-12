Grandes empresas que rechazan a Trump

Este fin de semana diversas empresas (startups, unicornios y gigantes tecnológicas) mostraron su descontento con la prohibición de migración del presidente de Estados Unidos.

January 30, 2017 8 min read

El viernes pasado por la noche, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para suspender la admisión de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Esta orden afectará a personas de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por al menos 90 días y está impactando incluso a personas con visas válidas y permisos de residencia permanentes. Esta iniciativa también afectó a las personas con visas temporales que facilitaba a los viajeros frecuentes (incluyendo turistas y personas de negocios) de 38 naciones las visitas a Estados Unidos. Sin estas visas, estas personas tendrán que entrevistarse uno a uno en las embajadas americanas, lo que disminuirá la cantidad de viajes.

La interpretación de la orden ha variado ya que diversas agencias no se ponen de acuerdo sobre cómo tratar aquellas personas con green card.

Diversos negocio, incluyendo algunas de las grandes gigantes tecnológicas, respondieron a la orden con horror. Muchos se pronunciaron a favor de las protestas multitudinarias que se dieron en los aeropuertos de todo el país y mostraron su preocupación por el freno a la importación de ideas de otros países.

Algunos directores ofrecieron ayuda a los refugiados y a sus propios empleados migrantes, mientras que otros donaron directamente a las causas.

Estos son algunos ejemplos de las acciones de este fin de semana.

REED HASTINGS, CEO DE NETFLIX: “ES UNA ACCIÓN ANTIAMERICANA”

El CEO de la empresa de streaming dijo que las acciones de Trump están lastimando a sus empleados en todo el mundo y que era “antiamericana”. Señaló que esta iniciativa hacía que Estados Unidos fuera menos segura y menos libre.

MARK ZUCKERBERG, CEO DE FACEBOOK: “HAY QUE ENFOCARSE EN AMENAZAS REALES”

El ejecutivo de redes sociales señaló que había que enfocarse en las personas que realmente representaban un peligro para EE.UU. y que no había que invertir dinero en acciones distraídas.

TIM COOK, CEO DE APPLE: “NUESTROS EMPLEADOS TIENEN NUESTRO APOYO”

En una carta a sus empleados, Cook escribió que esta ley era una regla “que no apoyaban” y afirmó que su compañía ya había contactado a los empleados que podrían verse impactados por ella para ofrecer toda su ayuda. También señaló que había contactado a la casa blanca.

Puedes leer toda la carta aquí.

JACK DORSEY, CEO DE TWITTER: “EL IMPACTO ECONÓMICO ES REAL”

El director de Twitter dijo en su cuenta personal que esta iniciativa era un problema real y recordó a sus seguidores que muchos de los migrantes sirios eran dueños de pequeños negocios en Estados Unidos.

The Executive Order's humanitarian and economic impact is real and upsetting. We benefit from what refugees and immigrants bring to the U.S. https://t.co/HdwVGzIECt — jack (@jack) 28 de enero de 2017

Twitter como compañía ofreció apoyo a sus empleados y rechazó la prohibición.

Twitter is built by immigrants of all religions. We stand for and with them, always. — Twitter (@Twitter) 29 de enero de 2017

BRIAN CHESKY, FUNDADOR DE AIRBNB: AYUDARÁN A LOS REFUGIADOS

La marca de renta de lugares de hospedaje ofreció asilo gratuito a las personas impactadas por la iniciativa y a sus familiares.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing — Brian Chesky (@bchesky) 29 de enero de 2017

LOGAN GREEN, CEO DE LYFT: “NO NOS QUEDAREMOS CALLADOS”

El director del servicio de transporte Lyft condenó esta prohibición y prometió donar un millón de dólares a la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés), que es el organismo que estará defendiendo a los afectados por la orden de Trump.

En una carta publicada en su empresa y usuarios, Green señaló que respaldar la prohibición era antitético con los valores de su empresa y se comprometió a ayudar a los que pudieran necesitarlo.

3/ We are donating $1,000,000 over the next four years to the ACLU to defend our constitution. https://t.co/0umGOlkhSx — logangreen (@logangreen) 29 de enero de 2017

ELON MUSK, FUNDADOR DE TESLA Y SPACEX: “VOY A HABLAR CON TRUMP”

Musk expresó su preocupación por la orden y como miembro del recién formado foro de Estrategia y Política de Trump, pidió ayuda a sus seguidores en Twitter para darle una respuesta al presidente de Estados Unidos.

The blanket entry ban on citizens from certain primarily Muslim countries is not the best way to address the country’s challenges — Elon Musk (@elonmusk) 29 de enero de 2017

HOWARD SHCULTZ, FUNDADOR DE STARBUCKS: “CONTRATAREMOS A MILES DE REFUGIADOS”

El presidente ejecutivo de Starbucks, anunció en una carta a sus empleados que la empresa que maneja no puede tolerar las acciones de la prohibición y prometió contratar a 10,000 refugiados en los siguientes cinco años.

“No nos quedaremos impasibles ni en silencio mientras la incertidumbre en torno a las acciones de la nueva administración crece con cada día que pasa”, mencionó en la misiva.

También reiteró que apoyara en toda manera posible a cualquier empleado de Starbucks que se vea afectado por esta orden.

Puedes leer el comunicado aquí.

OTRAS MARCAS EN CONTRA

Amazon. Los empleados de Amazon recibieron un correo electrónico de parte de su departamento de Recursos Humanos alertando sobre las nuevas restricciones indicando que su preocupación más inmediata es que todo el equipo tuviera la información necesaria.

General Electric. Jeffrey Immelt, presidente de la marca, afirmó en un comunicado que “todos los empleados son importantes para el éxito de la firma”.

JPMorgan Chase. Su presidente Jamie Dimon anunció que ya se estudia el caso de los empleados afectados y que estos cuentan con su apoyo inquebrantable.

Google. Luego de la firma de la orden de Trump, el CEO de la mayor firma Sundar Pichai mandó un correo donde llamó de regreso a EE.UU. a más de 100 empleados para proteger sus derechos. También expresó su preocupación por la iniciativa.

Microsoft. Su CEO Satya Nadella se limitó a publicar un memo en LinkedIn que repite varios valores de la marca y que debían apoyar el talento de las personas del programa Deferred Access for Childhood Arrivals (DACA), mejor conocidos como Dreamers.

Y ESTÁ EL CASO DE UBER…

La compañía de transporte rival de Lyft enfrentó mucha crítica porque al inicio de la campaña contra la prohibición tuvo una respuesta tibia. ¿La razón? Su director Travis Kalanick es parte del equipo de consejería económica de Trump.

Uber desató la furia de los usuarios porque el viernes suspendió la tarifa dinámica de sus servicios para los autos que quisieran trabajar cerca del Aeropuerto de Nueva York JFK. La Alianza de trabajadores de Taxi de la ciudad se había unido a las protestas y suspendido sus servicios. El público sintió que la iniciativa fue un acto de competencia desleal y con el hashtag #DeleteUber, pidieron a las personas borrar sus cuentas del servicio.

Surge pricing has been turned off at #JFK Airport. This may result in longer wait times. Please be patient. — Uber NYC (@Uber_NYC) 29 de enero de 2017

La etiqueta se volvió tendencia mundial cuando recibió el apoyo de artistas como George Takei de Star Trek y Lena Dunham.

When you go from living with a boyfriend to never speaking to him again pic.twitter.com/s5n2kGyG6r — Lena Dunham (@lenadunham) 29 de enero de 2017

El domingo, la empresa se disculpó por cualquier malentendido y el propio Kalanick emitió un comunicado oficial en el que aseveraba que crearía un fondo de defensa legal y donaría tres millones de dólares a la lucha contra “la medida injusta”. El CEO anunció que daría una compensación a todos los conductores afectados por la orden en los próximos 90 días.