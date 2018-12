Las 5 etapas de una startup que ganará un millón de dólares

¿En qué fase se encuentra tu negocio? Descubre cuál es el proceso de maduración de un emprendimiento para llegar al siguiente escalón.

January 31, 2017 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Todos queremos tener una startup que alcance una valoración de un millón de dólares por año, pero la desafortunada verdad es que solo el 4% de ellas alcanza esa meta.

Mi compañía LeadQuizzes logró pasar esa marca en 2016. Al lograr esa marca de ventas, entendí lo que se necesita para saber en qué punto se encuentra un negocio.

Esto significa entender: 1) la etapa de tu empresa; 2) los miedos que te están deteniendo, y 3), qué necesitas para crecer y llegar al siguiente escalón. Tener este conocimiento te permitirá priorizar correctamente y tomar acciones.

Aquí están las cinco etapas que creo que toda startup debe pasar para alcanzar el millón de dólares en ventas.

Etapa 1. Buscar tu mercado nicho

Tu meta en esta etapa es encontrar el público que esté realmente interesado en tu oferta y que te dará ganancias constantes. No tienes un plan de crecimiento real, más bien te concentras en hacer que tu empresa deje cualquier ganancia posible. Lo que es peor, todavía no ganas dinero con tu compañía.

No solo eso. Te empiezas a distraer con otras oportunidades de generar ingresos. No dejes que te pase; debes enfocarte. Y cuando hables de tu negocio, no sientas que debes pretender ser más exitoso de lo que realmente eres, incluso si no sabes si vas a triunfar.

Daniel Tyre de HubSpot For Startups me dijo que la clave del éxito es demostrar tu valor y atraer clientes. Me recomendó ofrecer descuentos para hacer estudios. Me dijo que me fijara en cuál era mi consumidor más básico y que preguntara siempre a amigos y familiares.

Etapa 2. Dejar tu empleo y emprender de tiempo completo

Ya pasaste la etapa inicial y tienes una pequeña reputación gracias a algunos resultados. Lo más importante, ya tienes clientes.

En esta etapa es posible que te sientas abrumado por las órdenes que tienes que cumplir. Empiezas a notar que necesitas ayuda, pero apenas ganas un poco para ti. No sabes en cuánto tiempo tendrás ventas y temes que alguien pueda copiar tu modelo porque no has establecido un sistema correcto de trabajo.

Loren Howard de LLH Development y Real Estate me dijo que la clave para graduarse de esta etapa es simplemente seguir adelante y aguantar. Las cosas se sentirán raras, pero si te enfocas en las actividades que generan ventas, te sentirás más cómodo y podrás empezar a traer gente que te ayude.

Mientras tu reputación crece, debes cuidar a tus primeros clientes con descuentos.

Etapa 3. Establecer un modelo de negocios escalable

Si ya llegaste a este escalón, tu meta primaria es generar un modelo predecible de negocios que pueda crecer.

En esta etapa te sentirás abrumado. Puede que ya tengas algunos empleados, pero seguramente haces de todo un poco. Tienes que contratar más apoyo, pero temes que no estás generando trabajo constante.

No sabes cómo puedes crecer. Además, tu equipo no está entrenado y no tiene roles o jefes concretos.

Para salir de este momento, Emily LaRusch de Back Office Betties me sugirió que debía dejar de trabajar por referencias y recomendaciones para empezar a generar ventas claras, es decir, usar publicidad y marketing. Me dijo que sin duda sería unos de los cambios más complicados que tendría que hacer en el negocio.

Debes seguir dedicando el 70% de tu tiempo a las actividades que te generen ventas, pero debes implementar sistemas de seguimiento y trabajar con tu equipo para empezar a profesionalizarlo.

Etapa 4. Crear sistemas e infraestructura para crecer

Al salir de la etapa anterior, debes comenzar a generar los sistemas y la infraestructura necesaria para el crecimiento. En este momento estarás muy emocional porque estarás revisando tu desempeño, pero no tendrás métricas reales bien establecidos.

Ya que tienes un modelo de negocios escalable, debes empezar a poner la infraestructura que te permitirá crecer. Chris Ronzio de Organize Chaos me enseñó que debía enfocarme en este punto a crear descripciones de puesto, procedimientos estándar de operación y key performance indicators (KPI, por sus siglas en inglés) para saber cómo medir el crecimiento de la startup.

Una vez que ya tengas esto, puedes empezar a contratar y aumentar tu capacidad operativa. En esta etapa debes mejorar tus ventas y optimizar tus modelos operativos para conseguir mayores ganancias por cliente. Mientras vayas creciendo, debes ir aumentando tu inversión en marketing y ventas.

Etapa 5. Crecer tus sistemas y tu equipo

Una vez que llegues a este nivel, debes incrementar a tu equipo y poner sistemas probados en tu empresa. En este punto tu crecimiento probablemente está limitado por la tecnología y la gente. El flujo de caja puede estresarte porque ya debes estar invirtiendo en contrataciones e infraestructura. Una vez que sepas bien qué necesitas y cómo son tus finanzas, podrás relajarte más.

Scott Oldford de Infinitus me recomendó que mi atención debía estar fija en contratar mejor talento y entrenar al que ya tenía. Eso significa dedicar más tiempo al management que a las ventas. Debes tener la tecnología para tener mejor tracking de ventas y reporteo.

Si no sabes en qué punto está tu negocio y no sigues un plan general de crecimiento, entonces es muy probable que te rindas.