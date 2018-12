8 infalibles tips para empezar a correr y no dejarlo nunca

Este año sí cumple tu propósito de hacer ejercicio y bajar esos kilos de más. Te invito a leer mi blog Kilómetro 42.

February 17, 2017 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

No corro para alcanzar a Usain Bolt, lo hago para disfrutar el tiempo. Me presento: Soy un típico godínez, sentado mayormente frente a un escritorio, vivo muy lejos de mi trabajo, me gusta comer alitas con mis amigos los días de quincena y tengo mi credencial a la que pronto le pondré yoyo para ajustarla al pantalón. Pero además de ello, tengo una pasión que transformó mi vida hace tres años: correr.



Soy fan del futbol y lo jugué por años, hasta que un día, un doctor me dijo que una vieja lesión en los ligamentos me estaba afectando y debía olvidarme de las canchas y el balón.



Con sobrepeso, estrés y cansancio extremo me acerqué con una nutrióloga y un grupo de fisioterapeutas que me dijeron, “¿por qué no intentas correr?” Mi reacción inmediata fue: “¡Qué flojera!”, pero su insistencia y la felicidad que vi en sus rostros cuando hablaban de correr me inspiró a comenzar a hacer ejercicio, y de ahí solo les puedo decir que he participado en más de 80 carreras, 20 medios maratones y 5 maratones inolvidables (las mejores experiencias de mi vida).

Este texto lo escribí porque, al igual que ustedes, hubo un momento en que me decidí a ejercitarme y no sabía cómo hacerlo. Ahora, la verdad es que aproveché mi rol como editor en jefe web de Alto Nivel para tener una oportunidad de acompañar a aquellos que tienen curiosidad por correr, y en este espacio estaré publicando regularmente algunos consejos para todos los que no queremos ser tan veloces como Usain Bolt, pero que sí queremos compartir su pasión.

Empecemos

Soy un apasionado de correr, pero eso no me hace especialista, así que para este primer texto consulté a la responsable de una clínica de fisioterapia, que me ayudó a elaborar estos consejos. Su nombre es Gabriela Rodríguez y su clínica se llama Vitafisio. Aquí van los primeros pasos:

1.- Hazte un chequeo general

Tienes que hacer una prueba de esfuerzo para comprobar que tu corazón está sano. No hacerlo puede tener graves consecuencias. Es una prueba sencilla y tu doctor de cabecera te puede orientar al respecto.

2.- Busca cómplices

Una de las causas por las que las personas que no corren y deciden hacerlo se desencantan rápidamente es porque lo hacen en absoluta soledad. Así que invita a tus amigos o familiares a compartir este momento.

Te puede interesar: Playlist: Canciones para hacer explotar tu corazón al correr

3.- También hay grupos de corredores

Si de plano nadie te quiere acompañar, no decaigas, hay grupos que se reúnen en distintos puntos de la ciudad y en distintos horarios. Aquí algunos:



Endondecorrer, Corredores Del Bosque de Tlalpan, Adidas Running Team y, por supuesto, la de mi grupo de corredores #Estúpid@sYSensuales.

4.- Ponte metas alcanzables

Recuerda que estás comenzando a correr, así que no quieras ir al ritmo de los demás o hacer distancias largas. Eso te puede causar frustración. Disfruta tu ritmo y carrera sin convertirlo en un sufrimiento.



Puedes empezar corriendo 10 minutos, en una semana sumarle 5 minutos, y en otra semana 5 más y así. Hacerlo de esta manera te dejará ver cómo vas superando tus metas rápidamente.

5.- Haz un plan de entrenamiento

Si quieres hacer esto duradero, entonces debes saber que correr no solo se trata de correr. Hay que alternarlo con otras actividades como natación, bicicleta, ejercicio funcional o gimnasio, y por supuesto, tener días de descanso. Si no lo haces, corres riesgo de lesionarte.



Este tema es muy amplio, así que abundaré sobre él en otro texto, pero mientras lo menciono para que lo tomes en cuenta.

6.- Escoge bien tus tenis

Invierte en unos buenos tenis que te hagan sentir cómodo, y que sean para el tipo de carrera que quieres hacer, ya sea en pista o en bosque. Y toma en cuenta tu pisada. Cuando vayas a comprarlo, averigua previamente si eres pronador, supinador o neutro. ¿Qué es eso? También te hablaré de ello en otra entrega. No quiero aburrirte en este primer texto.

7.- Mejora tus hábitos

Correr tiene que volverse parte de tu vida y no ser algo a lo que solo le dedicas tus tiempos libres. Además, para correr bien tienes que estar bien hidratado y descansar entre 6 y 8 horas al día.

8.- Calienta, entrena y estira

Estos puntos son muy importantes. Ahora que estás comenzando, tu calentamiento puede ser caminar unos minutos y hacer movimientos de tobillos y rodillas, pero conforme avances debes hacer un calentamiento más exigente. Sobre el estiramiento también te hablaré en futuros textos.

“Si comes bien, duermes bien, te hidratas, calientas y estiras, y alternas correr con otras actividades será casi imposible que tengas lesiones y tus avances serán notorios”, dice Gabriela Rodríguez.

¿Te sirvió? ¡Pues a correr!