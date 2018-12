Lo siento, pero a la gente exitosa no le interesa tu brillante idea

Tener una buena idea no es suficiente si no haces nada por explotarla y hacerla realidad.

February 24, 2017 7 min read

Ideas, ideas, ideas.



Todo el mundo tiene una idea que quiere despegar. Todos piensan que sus ideas es el secreto que la humanidad no ha descubierto.



Deseo haber podido hecho sentir la pasión y la intensidad que tuve por Rich20Something cuando era sólo una idea en mi cabeza. Estaba burbujeando y rebosante de entusiasmo.



En min cabeza, no tenía una idea clara de lo que quería hacer. Sólo sabía que eso significaba “hacer más” de lo que era, pero no sabía cuál era el siguiente paso. Tenía un sentimiento inquieto, y si soy 100 por ciento honesto estaba en un lugar completamente inocente.



Pensaba que cristalizando la idea sería más fácil la ejecución. Yo sólo imaginaba el “qué”, el “cómo” debería revelarse por sí mismo. Bastante divertido, si hubiera sabido qué tan difícil iba ser con el tiempo, hubiera dicho: “Nah, pasaré”.



Sí, ya había escuchado a muchos emprendedores “exitosos” decir esto. Si ellos hubieran sabido lo que ahora saben sobre ser emprendedor, a pesar de su percibido éxito, no lo hubieran hecho porque es duro.



¿No me crees? Ve al viaje y descúbrelo.



No es acerca de tu idea. Nunca lo es. Tu idea es absolutamente, 100 por ciento sin valor. Por favor aprende esto. No estoy tratando de ser significativo o despectivo, porque en un punto no muy lejano, yo estuve ahí también. Yo empatizo, pero tú no obtienes simpatía.



Hice todo sobre algunos miembros de mi tribu hicieron conmigo hoy. Traté de acercarme a influencers de mi idea, pensando que los podía impresionar. Dolió cuando llegó la hora del día. No un vistazo. No incluso una simple respuesta.



Me recuerdo viendo un video con Marie Forleo donde, en respuesta a la pregunta de un lector, simplemente dijo: “Aquí hay una idea... Googléala!”.



Pensé que ella fue ruda y que no ayudaba a nada. “¿Qué hay mal con esta gente exitosa?”, me pregunté. ¿Habían perdido el toque con los nuevos? ¿No recuerdan que ellos también empezaron así? ¿Dónde acapararon ellos sus secretos?



Seis años después, esta es una de mis líneas favoritas. ¡Googléalo! Cómo cambió el tiempo.



Unos años más tarde, Ramit Sethi me contrató y me despidió porque, por todos los intentos y propósitos, no tuve la grandiosa atención al detalle. Tarde en los proyectos. Ocupado haciendo mis propias cosas. Obsesionado con mi idea de Rich20. Etcétera, etcétera.



En ese momento estaba furioso, indignado y resentido.



Pero, ¿sabes qué? Hubiera hecho exactamente lo mismo ahora si estuviera en su posición, porque mi compañía es importante para mí y por eso el margen de error es pequeño. La vida viene, ¿no? Salvaje.



Tuve audacia. Eso es seguro.



No me di cuenta por años que aquella Fase Idea es tan cerca de nada si nadie se interesa por tu idea. Tú probablemente sólo progresarás un centímetro en un campo de fútbol en ese punto.



Todos quieren un mentor. Yo personalmente conecto con un influencer especial a través de artículos que han escrito o los podcast que ellos han producido o los videos que han creado. Esas personas nos hablan. Nos consiguen.



Creo que esos influencers se preocupan tanto por nosotros como nosotros por ellos. Pero aquí hay una verdad desafortunada. Mientras piensas que estás preguntando algo único y original, las personas que han alcanzado algún éxito obtiene variaciones de esa misma pregunta cinco veces al día, cada día, 24/7/365.



Y siempre termina con alguna permutación de ¿cómo comienzo?



Mira esto, otra vez.



La parte de empezar es la parte en la que tú puedes darte cuenta. Y con todos los recursos afuera, es la parte fácil. Iniciar es nada. Hay libros baratos y artículos gratis de cómo empezar.



Demonios, ¡ahí está Google! Gracias, Marie.



La parte difícil es empujar hacia el final. Y es algo que ninguna información te puede enseñar. Pero tú vas a usar tus recursos para superar la primera parte. De otra manera, ¿por qué alguien te debería dar parte de su día?



Prueba que te preocupas lo suficiente para intentarlo sin ser 'cuchareado'.



Créeme cuando digo que incluso las personas más inteligentes son torpes en la oscuridad. ¿Tú crees realmente que Elon Musk sabe lo que está haciendo? Algunas veces sí. La mayoría del tiempo, adivina entre tonelada de balones. Quiero decir, sus cohetes estallan por el amor de Dios.

¿Qué viene después de la Fase Idea?

Primero, la Fase de la incertidumbre.



Características: “¿Funcionará?” Y “Nah, esto es estúpido”.



Cerca del 98% de las personas caen en esto. Es por lo que las personas exitosas no quieren ayudar. Estadísticamente hablando, es una pérdida de tiempo porque la mayoría de la gente va a renunciar. Mala inversión.



Pero, hay más.



Si ya pasaste eso, sigue la “Fase de prueba”, seguida de la “Fase casi funciona, pero no impresiona”, seguida de la “Fase ¡diablos!, está funcionando mejor pero no tengo idea de lo que estoy haciendo”, seguido de la “Fase sangra por ello”, entremezclada con la Fase ¡Cool!, no es gran cosa, pero podría estar en bancarrota”.



(Hay otras fases también. Y estoy todavía en ellas).



Cada una de estas fases pueden tardar una cantidad indeterminada de tiempo. Y en cada etapa más y más gente percibida como exitosa cae porque honestamente, algunas veces no es divertido. No lo es.



Así que, mientras yo amo y respecto a cada persona (a menos que me hayan dado una razón para que no). No los respeto como emprendedores sólo por tener una buena idea.



No es sobre ideas.



Empieza con una idea, seguro. Pero esta no es impresionante, especial o profunda. El emprendimiento es una perspectiva de búsqueda en el mundo con una mezcla de estoicismo, delirio y creatividad, pero sobre todo, es catalizado por acción.



Se supone que es duro. Como en cada viaje, te convertirá en una persona diferente. Tienes que ser mejor, o serás eliminado.



Evolucionar o morir.



Nosotros creamos ese sufrimiento necesario de crear algo de la nada para evitar el innecesario sufrimiento de vivir una vida controlada por otras personas. Habrá sufrimiento involucrado y no estaremos en un Lamborghini.



Mucha gente trabajará de 9 de 5. Honestamente, veo mérito en eso. Es predecible. Eres el único responsable de ti. En muchas maneras, es mejor.



Para aquellos de nosotros que simplemente no puede lidiar con estas limitaciones, entonces sólo sepan que tendrás bastante riesgo en todo si realmente quieres jugar ese juego. Dado que tu tolerancia al riesgo bede ser relativamente alta una fosa natural es creada entre tú y todos los demás que sólo están jugando con ideas por años.