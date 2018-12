Los momentos más inspiradores de los Oscar de 2017

Salud por todos los que sueñan.

La ceremonia de la entrega de los Oscar de este año nos atrapó de principio a fin. Tal vez fue por la comedia de Jimmy Kimmel, los filmes competidores o el increíble final que nadie podía creer. La realidad es que se destacó el tema de la noche: inspiración.

Por supuesto, los Oscar siempre tienen un tema. Pero al celebrar la inspiración, la Academia destacó muchos momentos de humildad. Ya sea que hayan sido escritos o espontáneos, estos momentos acercan a las estrellas y nos recuerda que en el centro de los reflectores hay historias de lucha y trabajo duro. Ese viaje es universal y es un potente recordatorio de que si persigues lo imposible, al menos tendrás buena compañía.

Aquí hay algunos de los mejores momentos de los Oscar de este año:

1. Reconocer a una heroína verdadera

La película Figuras Ocultas narra la historia de las empleadas de la NASA Katherine Johnson, Dorothy Vaughn y Mary Jackson que hicieron posible que John Glenn fuera el primer americano en el espacio. La verdadera Katherine Johnson salió al escenario con las actrices que llevaron su historia en la pantalla. Recibió una ovación de pie.

2. Haciendo historia

La actriz Viola Davis ganó un Tony en Fences y repitió su papel para ganar como Mejor Actriz de Reparto convirtiéndose en una de las primeras 22 estrellas que han ganado un Emmy, Tony y Oscar y la única afroamericana en lograrlo. En su discurso de aceptación honró al escritor de la obra destacando el poder de un guión bien hecho.

3. Jamás parar

Durante la interpretación de la canción nominada How far I’ll go, uno de los bailarines le pegó en la cabeza a la cantante Auili'i Cravalho. Ella no se detuvo y siguió sin perder el ritmo.

Auili'i Cravalho got hit in the head by a flag and kept going like a champ #Oscars pic.twitter.com/onS3dvCBfY — Variety (@Variety) 27 de febrero de 2017

4. La esperanza es difícil

John Legend hizo una canción mezclada con dos éxitos de La La Land, un musical acerca de artistas tratando de triunfar en Hollywood. La letra de Audition nos recuerda que los sueños son maravillosos pero complicados.

So bring on the rebels The ripples from pebbles The painters, and poets, and plays And here's to the fools who dream Crazy as they may seem Here's to the hearts that break Here's to the mess we make

5. Una plática con mamá

Lin – Manuel Miranda es el creativo responsable del musical hit Hamilton y ha sido ganador de premios Pulitzer, Emmy, Grammy y Tony. Su tonada para Moana de Disney no ganó Mejor Canción Original, pero nos regaló un momento muy especial. En el auditorio, el presentador Jimmy Kimmel le dijo a la madre de Miranda que su hijo era un tesoro americano. La señora le respondió “Lo sé”.

6. Un error de último minuto

Cuando el presentador Warren Beatty llamó accidentalmente al filme equivocado como ganador de Mejor Película, miles de personas en el mundo entraron en choque. Para la ganadora Moonlight fue un momento grandioso para una película que casi no se hace y que nos recordó que todo es posible. “Hubo momentos en los que pensé que este filme era imposible”, dijo el director Barry Jenkins cuando recibió la estatua. “Pero todos me dijeron que no debía creer eso. Gracias por decirlo”.