6 reglas de personal branding para ser popular y rentable

April 18, 2017 6 min read

Una de las cosas que me frustra sin fin es cuando los emprendedores se esfuerzan demasiado por construir una marca personal o convertirse en un influencer antes de trabajar en la construcción de una empresa. Entramos a los negocios para ser provechoso y hacernos la vida mejor. Sin embargo, eso se está perdiendo de alguna manera en nuestro mundo de culto a las Kardashian donde lo que parece ser es más de lo que realmente es.



Nos convertimos en un influencer con título de trabajo cuando las personas empiezan a amarte y reverenciar. También tenemos un proceso que suele pasar orgánicamente y se vuelve en un proceso rígido y formal que tiene reglas que seguir. Muchas conferencias se han construido alrededor de conocer y mezclarse con estrellas de internet. Pero, ¿sabes qué?



Afuera de esas conferencias puedes conocer muchos de esos influencers trabajando en los restaurantes y otros trabajos no influyentes, eso es porque la mayoría de las estrellas online están en la ruina.



Los seguidores no igualan la estabilidad financiera



Cuando tienes muchos seguidores, deberías ser capaz de construir una empresa rentable, pero necesitas un modelo de negocio sólido detrás del brillo. Si quieres hacer reseñas de maquillaje, encuentra una manera de patrocinio, haz una lista de emails y cheques en efectivo tan pronto como sea posible. Si quieres hacer dinero con tu canal cómico en YouTube, asegúrate de que la gente pueda comprar contenido extra de ti, no les des todo gratis.



Hay un millón de formas de monetizar lo que amas hacer. Sólo asegúrate de que tu oferta dé un valor impresionante para tus seguidores si quieres que ellos abran sus carteras para ti. Aquí hay seis tíos para ser rentable y popular:

1. Sé ruidoso y dogmático

Algunas personas no pueden tuitear demasiado ni hacer muchos videos. Sus audiencias son enormes, y las personas ponen atención que ellos abren la boca. Incluso si tú no amas todo lo que las personas ruidosas dicen, no tienes opción más que escuchar. Ellos invitan al conflicto y al debate y no les importa si te gustan.

2. Enseña

La mejor forma de ayudarte a elevarse a ti mismo es elevar a aquellos alrededor de ti.



Da hasta que duela. Enseña todo lo que sepas. Enseña tus secretos. Encamina a las personas paso a paso a través de lo que haces y cómo lo haces. Haz públicos tus fracasos así como tus éxitos. Usa cada lección de tu vida como un buen consejo.



Recuerda: Nadie escucha al silencio experto.

3. Rompe todas las reglas

Las personas productivas están tan ocupadas rompiendo barreras para ayudar a su audiencia para gastar el tiempo en reglas. No tienen tiempo para preguntarse si lo están haciendo de la manera “adecuada” o no. Una de las peores cosas que puedes hacer es mirar la lista de reglas de alguien más y aplicarla en tu estrategia de marketing. Dos personas o compañías no son iguales. Determina cuál es tu misión y tus metas. Después inventa tus reglas a lo largo del camino.

4. No tener vergüenza

Algunas veces, las personas tienen miedo de compartir su conocimiento porque no quieren parecer arrogantes. Es posible que no quieran hacer una escena sobre un tema polémico. Pero si no hablas de tu experiencia. La gente voltear hacia el tipo que lo hace.



Yo dejé de estar apenado hace mucho tiempo. Yo sé, voy a verme como un tonto parte del tiempo. Voy a cometer errores. Dicho esto, preferiría estrellarme a través de la pared que encogerme en la esquina cuando se trata de ser un experto en mi campo.

5. Monetiza

Si una larga lista de seguidores en internet fueran igual a dinero, el mundo estaría lleno de millonarios instantáneos. Esta es definitivamente un área de negocios donde aplica la regla 80/20. 80% del dinero online está hecho por el 20% de las personas. ¿Cómo comienzas a generar ingresos? ¿Cómo tomas a tus 10,000 suscriptores de YouTube y haces que el dinero llueva? Sácalos de YouTube tan pronto como puedas y ponlos en tu lista de email. Entonces dales algo para comprar. Haz algo barato para las personas que no tienen mucho dinero y haz algo más caro para las personas que te aman y tienen $1,000 quemando un agujero en sus bolsillos. Tan pronto veas que tu tráfico y tus seguidroes empiezan a crecer, desarrolla productos que les hagan la vida mejor.

6. Posee tu plataforma

Uno de los mejores consejos de internet que te doy: No construyas tu imperio en tierras alquiladas. La amarga realidad de las redes sociales es que la mayoría de las personas parecen olvidar es que tú no posees información de social media. Tú no posees nada de tus seguidores. He visto fan pages de Facebok con 50,000 seguidores cerrarse sin explicación y sin remedio.

¿Qué les pasó a todas esas estrellas del Vine?



Por favor asegúrate de construir tu propia página de internet con tu propia lista de emailing. Incluso puedes ir más lejos y construir tu propia red social con herramientas como Buddypress. Pero, empieza a construir tu imperio en tu territorio hoy. Siempre le digo a la gente que se imagine cómo se vería su negocio si una o todas sus redes sociales desaparecieran mañana. Si eso pudiera afectar dramáticamente el flujo de tu nuevo negocio, entonces tienes que trabajar en ello.



Hacer branding es algo que todos tenemos que hacer. Deja que lo demás pase naturalmente.

Tu marca es un reflejo de tu personalidad. No la falsifiques. Trabaja en ser completamente tú mismo y totalmente transparente y tus seguidores crecerán naturalmente.

Mira a tipos como Ryan Stewman, Grant Cardone o Robert Syslo, ellos están matando sus negocios mientras son populares y rompen las reglas todos los días.