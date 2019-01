Cómo ser una mujer más fuerte en 10 días

Hemos escuchado hasta el cansancio que la mujer es el sexo débil, estigma que ha costado siglos quitar…

Haz una cosa al día que te dé miedo –Eleanor Roosevelt

Cuando desperté, me senté en la orilla de la cama buscando una explicación, hay momentos donde todo se complica, no sabía a quién culpar, él me había roto el corazón, pero no era eso lo que me aquejaba día y noche, era una cuestión interna, algo que no me dejaba tranquila y la razón era sencilla: no paraba de culparme por todo lo que acontecía a mi alrededor.

Es muy fácil pensar que todo lo estaba haciendo mal, que mis debilidades no eran más que eso: pequeños detalles que me hacían tropezar a diario. Un día me di cuenta que si no me podía levantar de la cama era por mí, por mi desidia. Opté por darle la cara a lo que me aterraba y enfrenté cada uno de mis miedos; ésa fue sólo una de las cosas que intenté para ser quien soy ahora, una mujer fuerte, decidida y preparada para vivir cada día como si fuera el último.

Hemos escuchado hasta el cansancio que la mujer es el sexo débil, estigma que ha costado siglos quitar para demostrar que nosotras tenemos las mismas capacidades físicas y emocionales que los hombres, siempre y cuando una misma se enfoque en hacerlo. Para una mujer, cuando las cosas se complican las reacciones pueden variar y más ahora que han demostrado que controlar emociones y dominar situaciones no es sólo de hombres, pues ser fuerte es una cuestión de actitud y decisión. Tienes 10 días para cambiar por completo tu vida y ser esa mujer que siempre has sido, pero no has querido descubrir.

Día 1: Conócete

Para crecer de manera personal no hay nada mejor que conocerte a ti misma, tómate un tiempo a solas y busca lo que hay en tu interior.

Día 2: Aprende de tus errores, mejóralos

No puedes ser mejor si no sabes qué es lo que estás haciendo mal, así que evalúa tus acciones y decisiones, date cuenta de tus errores y mejora todo aquello que te hace daño sin que te des cuenta.

Día 3: Perdona a quienes te han lastimado

Para ser una mujer fuerte necesitas no deberle nada a nadie y muchas veces cuando alguna amiga o pareja nos daña guardamos rencores, cosa que no te dejará salir adelante; perdónale, acércate y sana esas heridas, seguro te sentirás mejor.

Día 4: Cambia tus hábitos

Levántate más temprano, mejora tu alimentación y haz ejercicio. Una mujer fuerte mantiene todos los aspectos de su salud en forma, así que tener un cambio en tus hábitos cotidianos te será de gran ayuda.

Día 5: Preocúpate por los demás

A veces, tomar en cuenta a otras personas y preocuparte por ellos te hace bien; dejar el egoísmo a un lado será una obra que te ayudará a estar más tranquila contigo misma.

Día 6: Toma riesgos

¿Has querido saltar del paracaídas o irte de viaje tú sola? Hazlo, no lo dudes, toma el riesgo, date un descanso de la ciudad, salta, viaja, vuela y disfruta, eso beneficiará la forma en la que ves las cosas.

Día 7: Deja los pretextos a un lado

Conviértete en una persona responsable de tus actos, no pongas pretextos porque sólo te retrasan. Acepta lo que la vida te tenga y aprovecha cada minuto, recuerda que las oportunidades sólo aparecen una vez.

Día 8: Toma tus decisiones con seguridad

Si estás segura de algo no titubees, recuerda que no sólo debes mostrar fortaleza hacia a fuera, sino que debes estar convencida de lo que eres y de lo que haces.

Día 9: No tengas miedo de nada

Hay ocasiones en las que el miedo es nuestra mayor limitante, no temas, para ser una mujer fuerte uno de los pasos más importantes es dejar los temores afuera.

Día 10: Aleja a las personas tóxicas

Cuando una persona no aporta nada a tu vida o te hace daño en lugar de apoyarte, no merece que esté a tu lado, identifica a esas personas y déjalas ir para que no te sigan afectando.

Ser una mujer fuerte no es cuestión de elección, cada una tiene diferentes fortalezas en su interior y a pesar de los estigmas o las cosas que muchos puedan pensar, no tenemos límites, los únicos existen en nuestra mente y está en nosotras erradicarlos para poder cumplir todos nuestros sueños.

