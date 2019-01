Esta página te ayudará a escribir tu primer libro

Wattpad es una plataforma que te permite leer y subir tus historias, cuentos, novelas y compartirlas con el mundo entero.

May 4, 2017 8 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Escrito originalmente para Cultura Colectiva

Por María Patricia Montero

Las pasiones llegan, se acomodan en nuestra mente, en nuestras extremidades y en nuestro corazón, van encontrando su lugar y un día comienzan a pedir a gritos que les pongamos atención, que les demos vida, que la expresemos. Cuando por fin les hacemos caso, cuando las escuchamos y las dejamos fluir, nos damos cuenta que no hay nada que nos haga más felices ni que nos satisfaga más que eso; nos dan vida, una nueva existencia y ya no sobrevivimos: vivimos.

Nadie escapa a ellas, dichas pasiones pueden expresarse de distintas maneras y medios; algunos encuentran en la pintura aquel respirar hondo en los días de caos, otros tanto en las piezas musicales que escuchan, y algunos necesitan tomar una pluma, papel, su computadora o una servilleta de la cafetería para plasmar, por medio de letras, su piel y su interior, los sueños y pesadillas que les provocan insomnios.

Cuando no podemos escapar de ellas creemos en la famosa frase de Confucio: Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Sin embargo, sabemos que no es tan fácil. Hay que buscar los medios y la manera de acercar a los demás lo que nos gusta y hacemos.

Para aquellos que nos gusta y amamos escribir, existen distintas opciones, pero de la que hoy quiero hablarles es de Wattpad, una plataforma que te permite leer y subir tus historias, cuentos, novelas y compartirlas con el mundo entero. ¿Qué tipo de historia? De todo tipo; con Wattpad puedes clasificar tu historia por géneros: romance, terror, fanfic, aventura, acción, humor, poesía y muchos más.

Lo que me fascina de este sitio es la posibilidad de compartir tus creaciones y conocer a personas y personalidades de todo el planeta, puedes proyectarte a nivel internacional y así obtener muchas oportunidades de difusión, e incluso de publicar un libro. Este sitio también te ofrece la posibilidad de escoger una licencia de Creative Commons para proteger tu historia.

A continuación compartiré algunos consejos para utilizar Wattpad y de esta manera obtener muchos beneficios y lectores. Estos se basan en mi experiencia y considero serán útiles para los nuevos escritores o para aquellos que están empezando con su historia:

Atrévete

Compartir una historia da miedo, lo sé; mis amigas me acosaron durante mucho tiempo para que subiera algún texto y pudieran ver mi trabajo. Escribir es algo que me apasiona pero temía compartir mis creaciones y que a los demás no les gustara. Un día me decidí, y hoy tengo dos historias que considero exitosas por el simple hecho de que me atreví a hacer algo diferente.

Sé paciente

Al principio no esperes tener miles y miles de vistos, votos y comentarios (a todos nos encantaría pero eso no pasa); sin embargo, no te desanimes. Hay un público para todos y ya llegará alguien que sepa apreciar tu historia, le cuente a sus amigos y poco a poco verás cómo todo va progresando. Al igual que un blog: todo llega con tiempo y esfuerzo. Creo que lo importante no es tener miles de vistos, sino lectores fieles que te comenten y te apoyen.

Interactúa con tus seguidores

Si alguien comenta tu publicación asegúrate de responderle; es importante la conexión con quienes nos leen. Responder con un “Gracias por comentar, te sigo pronto” hará toda la diferencia, porque verán que realmente te preocupas y agradeces que estén allí. Si alguien te sigue, síguelo de vuelta y envíale un mensaje.

Incorpora a tus lectores en tu historia

Si tu historia lo permite, incluye algunas cosas o detalles de tus lectores en el desarrollo de tu historia. Una de mis lectoras me pidió que si podía ponerle su nombre a la hija de mi protagonista, ¿por qué no?, si ellos están felices y les gusta tu historia, son más votos y comentarios. Lectores felices= tú feliz.

Acepta las críticas

Es difícil, lo sé, pero siempre habrá algo que puedas mejorar; sin embargo, algunas veces las críticas vienen de personas que sólo quieren molestar, así que ten cuidado y acepta las constructivas. Ignora a aquellos que tienen malas intenciones, pero si alguien te dice: Considero que debes mejorar tu ortografía, tal vez deberías agradecer el consejo y trabajar en ello.

No generes muchas expectativas

Muchos creen que por ser Wattpad, y porque de esa plataforma han surgido muchos contratos con editoriales, significa que tu tendrás la posibilidad de publicar un libro ¿Y por qué no?, pero no creas que el éxito llega de la noche a la mañana. No todos en Wattpad consiguen contratos y millones de votos, así que no te desesperes si no consigues nada, sigue escribiendo y trabajando, y probablemente alguien lo notará. No crees grandes expectativas porque te decepcionarás si no consigues lo que quieres, suena deprimente pero así es.

No escribas por escribir

No quiero sonar mal, pero hay personas que sólo lo hacen por popularidad, y en ocasiones no tienen ni una idea ni un concepto claro de lo que quieren hacer con su novela y escriben cosas que no tienen sentido. No quiero ofender a nadie pero al menos hagan las cosas con el corazón, qué el lector se dé cuenta que se esforzaron. Quizá lo digo porque escribir es mi pasión, y ver que otras personas no se lo toman muy en serio es un poco molesto; tengamos y pongámosle amor a lo que realizamos.

Trata de subir material constantemente

No hay nada mejor que tratar de subir constantemente nuevo material, eso mantiene a los lectores enganchados con tu novela. Cada tres o cuatro días está bien, claro que depende de ti, porque si tienes una novela de 20 capítulos la idea es que le des tiempo de estar en la palestra, no la terminarás en un mes. Si tardas en subir te aconsejo que les hagas saber a tus lectores las razones de tu tardanza, así ellos sabrán cuándo revisar tu historia para seguir con ella.

Sé original

Las personas tienden a sentirse atraídas por lo nuevo, por las historias interesantes que salen un poco del cliché (que no está mal); mientras más cosas distintas aportes a los lectores, más les gustará. Hay un tipo de público para cada quien y a todos nos gustan cosas diferentes, pero la originalidad es algo que te hará ganar puntos extra.

Comparte, lee y disfruta

Wattpad no es sólo para escribir, también para leer. Disfruta de la lectura en esta maravillosa página; comparte con tu público, pregúntales sobre sus países, qué hacen, qué estudian; pequeñas cosas con las que puedas aprender de cada persona (no los acoses), pero si después de cada capítulo puedes agregar algunas preguntas a tu perfil para conocer mejor a quienes te leen y tener un mejor feedback, será muy positivo para ti. Y por último, goza de este maravilloso mundo porque es muy satisfactorio ver a gente tan comprometida, gente que piensa pero que al mismo tiempo se divierte con lo que hace, así que dile adiós al estrés y vive la experiencia.

Vive tu experiencia, únete a la comunidad, comparte tus escritos e ideas con el mundo, un párrafo a la vez.

Escrito originalmente para Cultura Colectiva