Estas son las razones por las que innovar deber ser tu prioridad

Siempre deberás estar dispuesto a establecer normas para la gestión y optimización de tu proyecto para estar en constante mejora.

Muchos son los problemas que se aparecen justo en el momento en el que estamos comprando la champaña para celebrar un gran contrato, ascenso, firma o cualquier sinónimo de éxito que aparezca en nuestras vidas de emprendedores, y ya hemos quedado en que no debemos tener miedo a llamarlo fracaso, porque más que un nombre, fallar es una necesidad, pues sin eso, jamás mejoramos.



También es lógico y casi asumido en emprendedores de éxito y trayectoria, que identificarlo, aceptarlo y exprimir cada detalle mejorable, cada cosa positiva del fracaso, es una acción más que necesaria y normal dentro de convertirnos en los más grandes emprendedores que el mundo haya visto. Si aún no lo ves así, te falta algo de camino por recorrer, pero con lo que leerás a continuación alumbrarás tu panorama.



Innovación. Recuerda siempre esa palabra, da igual cuando estés leyendo esto, siempre deberás estar dispuesto a establecer normas para la gestión y optimización de tu proyecto, bien sea tu vida, empresa, una marca o como prefieras, estar en constante mejora debe formar parte de tu itinerario común, debe ser lo cotidiano de tus acciones.



El desgaste que conlleva una caída o fracaso durante tu andar, es enorme, por lo que para salir de esto deberás estar dispuesto a gastar muchas horas de sueño y/u ocio en aras de alimentar cada una de tus aristas, cada uno de tus frentes en una batalla ante el paso del tiempo que tiene como victoria innovar y plantar tu bandera en la historia, consolidarte incluso, cuando tú ya no estés al frente del proyecto.



Napoleón y Alejandro Magno así lo entendieron, que para su conquista no bastaba con movimientos o ataques estratégicos ante sus rivales (en tu caso, competencia), sino con sorprender, innovar en cada decisión, dejar a todos descuidados con cada movimiento que hagas, sino fíjate en el propio Magno, que decidió moverse a África cuando probablemente ni él mismo se lo esperaba.

A resumidas cuentas, estar al tanto de lo que sucede no debe distraerte de tus funciones, y viceversa.



Para la innovación siempre hubo muchos cuentos, ejemplos y casos que constataban la realidad del caso y lo importante de estar en constante evolución, pero en los últimos años, uno de los mejores ejemplos es Instagram, una simple aplicación móvil que hace unos meses dio un gran golpe en la mesa.



Fuera de las comparaciones y acusaciones que se le hacen en torno a un plagio a Snapchat, la red de las imágenes decidió implementar videos cortos que puedan ser directos o no dentro de su plataforma, muy similar a la función principal del fantasmita. Pero la verdadera innovación no está allí, sino en el haber identificado a un potencial competidor que le robaba gran parte del público más importante (jóvenes de 17 a 24 años) y atacarlo con sus propias armas.



El resultado fue bestial, ya que en términos de uso práctico (algo que se persigue más que nunca en la actualidad) Instagram unió dos aplicaciones en una, la suya, con lo que logró no sólo favorecer a sus usuarios y el uso de sus celulares, sino en atraer a una gran número de usuarios nuevos, los que no atrapó con un cambio de imagen, filtros nuevos e interacciones, simplemente, apagó fuego usando fuego.

Al analizar este tipo de estrategias, queda demostrado que la innovación no sólo significa renovar algo o implementar nueva tecnología, más bien forma parte del proceso de identificar nuevas oportunidades dentro de lo ya existente, hacer práctico algo o simplemente, unir dos buenas ideas para convertirlas en una sola idea genial e insuperable, incluso, tan sólo una idea útil, algo suficiente para conseguir éxito en el mundo actual.



La frase: "Cuanto más se eleva un hombre, más pequeño les parece a los que no saben volar. Y vuela", del filósofo Nietzsche, muestra cómo estar en lo correcto jamás deber ser fácil, cuando lo sea, estás en lo correcto a medias o en su defecto no lo estás. Pero, precisamente por no ser fácil, es que las recompensas son altas y muy esperadas, como la del caso mencionado, donde la recompensa es volar, aun cuando todos vean que volar es malo por no saber hacerlo ellos.



Pero en eso se basa ser emprendedor, en tener el valor de hacer las cosas que nadie se atreve o puede, encontrar en lo imposible, la forma de hacerlo posible, donde sólo te arriesgas a perder el tiempo ¿Y qué si eso sucede?, total, el tiempo es para gastarlo, aprovechado o no, ya no vuelve, así que úsalo en lo que más te llene.



Volviendo a lo principal, si bien la innovación está referida a los cambios y avances tecnológicos en la mayoría de los casos, evitar mezclar cosas antiguas, ya existentes, o elementos ya en uso, es un gran error, jamás nada se debe desperdiciar, de hecho, parte de la innovación y de establecerse, es mejorar lo que ya existe, en un proceso de reciclaje y reparación constante de todo lo que te ha marcado el camino hasta el momento.

Inspírate

No siempre la innovación ha sido tarea sencilla, de hecho, pocas veces lo es, sin embargo es egoísta mantener la idea de muchos cabezas de empresas que consideran que el mismo ambiente y contexto de forma constante, son los propicios para el éxito y los buenos resultados, ya que sin inspiración y comodidad, las ideas dejan de fluir y el éxito sólo estará al alcance de trabajos automatizados y mecánicos, principalmente dependientes de procesos inalterables y donde se les aplique la fuerza bruta como elemento principal.



¿Eres un emprendedor en temas turísticos? Pues es momento de salir a conocer el mundo, no sólo te vas a inspirar y a conocer ideas nuevas, o recopilar material para una página web y sus coloridas galerías, también comenzarás a encontrarte contigo mismo y podrás adquirir herramientas emocionales que salen de lo cotidiano y están al alcance de tu mano desde ese momento, herramientas que tal vez nadie en tu entorno tenga.



Al mismo tiempo, podrás ofrecer tu conocimiento a personas de polos opuestos al tuyo, por lo que el intercambio será enriquecedor y tu conocimiento y preparación, estarán al alcance de pocos, de hecho, más allá de un pupitre y un pizarrón.

Es importante saber que jamás es tarde, siempre habrá tiempo y disponibilidad para lograr tus metas, por lo que un proyecto estancado durante 1 año, será sólo un chiste cuando llegues a los estudios de Pixar y te enteres que hay películas próximas a estrenarse después ¡8 años de trabajo!

Los problemas jamás son tan grandes como los vemos, puesto que el problema real es el lente que usamos para la fotografía, los detalles que dejamos pasar y el zoom que no hicimos en el momento adecuado.



¿Te gusta ver así las cosas? Pues bien, desde ahora, plantea que tu vida es una cámara, ten siempre el disparador automático activado y cambia de forma constante los lentes ¿Ya viste las fotos? Ahora, en lugar de admirarlas una por una, busca la manera de unirlas en una sola y dejar en esa pequeña imagen, el resultado de mil fotografías juntas, que hable por sí misma y todos puedan entenderla, justo allí, estarás innovando.