5 razones para tener dinero extra mientras trabajas

Tener un empleo fijo no significa que siempre tendrás seguridad económica, debes asegurar una fuente de ingreso extra. No te esperes a quedarte sin empleo, comienza hoy.

May 24, 2017 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hoy por hoy, que tu ingreso dependa de un trabajo de tiempo completo es lo más riesgoso, mucho más que comenzar un negocio como una fuente de ingreso extra.

Tradicionalmente hemos oído esas historias de personas que renunciaban a su empleo y gastaban todos sus ahorros o peor aún, se endeudaban para iniciar un negocio. Jugaban a ganar o perder. Esto creó el mito de que “iniciar un negocio es muy riesgoso”.

Hoy ya contamos con herramientas que te permiten iniciar un negocio sin ningún tipo de riesgo o minimizándolo. El riesgo real, es que tu estabilidad financiera dependa sólo de una fuente de ingresos, y es más riesgoso que esa fuente sea tu empleo, te explico:

Estás perdiendo mucho dinero... ¡Mucho!

Tomemos un minuto y midamos los riesgos de no hacer nada en términos monetarios. Asumamos que mantienes tu trabajo, pero que también aprendes a ganar dinero extra mes a mes. Si ganaras 5 mil pesos cada mes, eso equivale a un aumento de 60 mil pesos al año. Y si ganaras 12 mil pesos extras cada mes, tendrías un aumento salarial de casi 150 mil pesos al año.

Imagina que no tuvieras problemas financieros, y ese dinero pudiera ir directo a una cuenta de ahorro para pagar el enganche del auto que quieres, para hacer ese viaje en Año Nuevo, para comprar los regalos para tu familia en Navidad y no sólo para lo que te alcanza

Pero no hacer nada, garantiza que no ganes ni un centavo extra. Así que tu más grande miedo no debe ser empezar un negocio, sino no hacer nada y perderte de ganar dinero extra. A eso tenle mucho miedo.

Un trabajo no es garantía de tener ingresos.

Muchas personas viven cómodas pensando que sus trabajos son seguros, y aprenden a tolerar la frustración de que no sean estimulantes o satisfactorios. A cambio de presentarse de 9 am a 6 pm todos los días, tienen un depósito de nómina cada quincena. Este tipo de transacción te permite planear tus finanzas y tu vida alrededor de este fundamento sólido.

Veamos esto a profundidad, y quizás veas la realidad. No parece haber ningún riesgo en apegarse a una vida de 9 a 6. Haces lo que tu jefe te dice y te pagan.

¿Qué pasa si te despiden? ¿o si la empresa cierra en número rojos y hay recorte de personal? o peor aún ¿qué tal que la empresa tiene tanto éxito que es comprada por otra y hay recorte de personal? ¿o si la empresa quiebra y todos son despedidos?



Tener un trabajo bien pagado te hace sentir que ya tienes tu vida resuelta. Pero eso no es verdad. Los despidos son comunes, aún cuando te esfuerces y excedas expectativas, muchos no tendrán un ascenso en su vida. ¿Por qué estás dejando todo en control de tu jefe, la empresa, la economía, la política?

Te diré por qué.

Porque es lo que nos han dicho toda nuestra vida — tus papás, tus abuelos, tus maestros, tus parejas e incluso tus amigos — que un trabajo con buenos beneficios es el camino menos riesgoso. Piénsalo por un momento, toda esta gente creció en una época donde era común quedarse en un trabajo por 30 años, retirarse y cobrar una pensión. El mundo ya no funciona así ahora

Tener un ingreso extra es como tener un seguro contra el desempleo, contra la inestabilidad económica, contra los problemas y obstáculos de la vida. Piénsalo.

No confundas la seguridad percibida con la seguridad real. Los riesgos percibidos de comenzar un negocio son realmente bajos. En cambio, los riesgos de no hacer nada, son realmente altos y demasiado dolorosos. Imagina el drama si hoy te despidieran… no, mejor no lo imagines.

Sabías que un millonario promedio, tiene 7 fuentes de ingresos diferentes

—No, te aseguro que no lo sabías.

Por eso aquí te dejo cinco razones para comenzar un negocio o fuente de ingreso extra mientras tienes empleo:

1. Minimizas el riesgo en tu vida

Nos han enseñado que hay que diversificar nuestras inversiones. Que tal diversificar también tus ingresos. ¿Que pasaría si hoy pierdes tu trabajo? Cuando hay una recesión económica o crisis en la empresa, nada de eso importa a la hora de recortar personal, no tengo que convencerte de nada, eso en el fondo lo sabes.

2. No estás desesperado

Los peores emprendedores que he visto, son los que están desesperados porque el negocio funcione porque no tienen otra fuente de ingresos estable. Yo soy consultor de evaluación de modelos de negocios y uno de los puntos que siempre nos fijamos es en: si el emprendedor tiene una gran idea, un gran modelo de negocio, pero no tiene un ingreso fijo para vivir en lo que el negocio despega, eso es un punto en contra. ¿porqué no es bueno esto? Porque las personas pensarán en el corto-plazo no pensarán a largo plazo.

3. Te pagan para aprender

Básicamente en tu trabajo te pagan por aprender - estás aprendiendo sobre manejo de proyectos, liderazgo, trabajo en equipo, manejo del tiempo- y algunos hasta tienen la suerte de que pueden pedir entrenamiento en cosas para el trabajo que después te servirán para el manejo de un negocio. ¡A que no habías pensado nunca esto!

4. Sabes que alguien pagará por tus habilidades.

Si trabajas como diseñador gráfico en la empresa, sabes que tu habilidad es redituable. Tienes la certeza que otras personas o empresas también pagarán por eso. La realidad es que el 97% de los puestos de trabajo pueden convertirse en fuentes de ingresos extras.

5. Tienes opciones

Si tu trabajo te pone muy ocupado, puedes bajar la intensidad a tu ingreso extra. Si tu trabajo se relaja, puedes subir la intensidad a tu ingreso extra, puedes mantenerlo siempre así, como un ingreso más. Si tu entrada de dinero crece, puedes escalarlo a un negocio. Tú estás en completo control, no tu jefe, no la economía, no el gobierno. TÚ.