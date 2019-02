"Me voy del Consejo de Trump": Elon Musk

June 1, 2017 2 min read

Historia actualizada el 1 de junio de 2017 a las 3:34 pm

Elon Musk tuiteó este jueves que abandonará su cargo como miembro del consejo de Donald Trump luego del anuncio del presidente de Estados Unidos del retiro de del país de los Acuerdos de París para hacerle frente al cambio climático.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

Musk ha recibido muchas críticas por formar parte del grupo de consejeros del presidente Trump, pero hasta hace unas horas no había hecho mayores pronunciamientos al respecto. El fundador de Tesla lanzó un tuit diciendo que abandonaría ese cargo político si la administración de Trump decide retirar a los Estados Unidos de los Acuerdos de París sobre el cambio climático.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain