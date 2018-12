4 preguntas para saber si es más importante tu empresa o tú

¿Quieres construir una carrera que respalde tu vida y una vida que respalde tu carrera y que además ambos te lleven hacia la felicidad? Aquí te damos la guía para lograrlo.

Todos buscamos encontrar un equilibrio entre nuestra vida y la carrera.

Construir cualquier cosa lleva su tiempo. Así que me gusta pensar que las profesiones son como edificios que están en construcción. Tal vez estás en la etapa de algún proyecto, o sudando por el trabajo que implica poner ladrillo por ladrillo, o quizá ya tienes algo hecho, fuerte y estable o tal vez estas trabajando en los acabados, o haces una renovación, o tal vez quieres derrotar a tu competencia y tienes que construir algo mejor para lograrlo.

Si tu carrera está en construcción, piensa en los hábitos y tareas diarias como la base que necesitas alrededor de ella, piensa que es la plataforma constante de apoyo que te permite construir lo que quieres construir (o derribar lo que quieres derribar).

Hablemos de autocuidado, porque es la base de la estructura de todas las áreas de tu vida, incluyendo tu carrera profesional. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte para mantener el cuidado personal, incluso si estás ocupado construyendo:

1. ¿Qué es lo que realmente te importa?

¿Tienes problemas para priorizar? Si puedes llegar a tener una idea de lo que es importante a un nivel profundo y significativo, puedes decidir a qué cosas debes decir sí y a cuales decir que no. Esta es la idea recalcada en Simon Sinek "Start With Why" TED talk, que aplica, no sólo para el liderazgo, sino también para la auto motivación.

Por ejemplo, yo soy libre. Eso es lo que impulsa mi trabajo. Así que me pregunto constantemente, ¿Esto me hace sentir libre? ¿Ayudará a otros a sentirse libres? Si puedes tener en claro cuál es la fuerza motriz que te motiva, (tal vez tienes más de una) el lugar donde debes invertir tu tiempo y tu energía se hará evidente. De cualquier forma puedes o no lograrlo.

2. ¿Cuál es tu relación con el esfuerzo?

Tengo una relación de amor odio con el concepto de ambición. Creo que muchos de nosotros nos esforzamos demasiado. Independientemente de eso, creo que seríamos más felices si hiciéramos menos cosas y nos enfocáramos en algún área de nuestro interés de una manera más alineada. Greg McKeown dice en su essentialism, "no se trata de hacer más cosas en menos tiempo. No se trata de hacer menos, se trata de hacer lo correcto".

Greg llama esencialismo a "la búsqueda disciplinada de hacer menos pero bien".

Hace seis meses comencé a pensar esto de una manera seria e intencional, y ahora mi vida es mejor. Hago menos cosas con más enfoque, tengo tiempo para descansar y hacer cosas que me gustan. No he perdido nada. Todavía soy productivo y me siento feliz con mi vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existen cosas por las que te estés esforzando, que puedas dejar de hacer, para poder concentrarte en lo que es importantes para ti?

3. ¿Qué lugar ocupas en tu lista?

Hay una analogía que me vuelve loco: estar bien para poder ayudar a otros, para ayudar a otras personas a estar mejor. Esta analogía se vende casi exclusivamente a las mujeres. Por un lado, es un buen sentimiento y una buena manera de pensar. Pero por el otro, es un medio que enmarca a las mujeres cuidándose a sí mismas con el fin de ayudar a los demás. Odio eso.

¡Tú estás primero! Fin del tema. Esto va para las mujeres y los hombres. (Pero mujeres, en serio, su autocuidado no necesita estar al servicio de los demás).

4. ¿En qué área no estás trabajando?

¿Rendirte porque todavía no has dominado el arte del autocuidado? ¿Retirarte porque aun no has establecido límites saludables en tu trabajo? No lo hagas, pues lo único que vas a lograr es que tus intentos de autocuidado te hagan sentir mal (lo contrario a lo que quieres lograr).

Date crédito por identificar un área en la que puedas trabajar y por intentarlo. Incluso si no resulta, que probablemente suceda. Incluso si el autocuidado es algo con lo que has lidiado durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Eres humano. Y estas cosas llevan tiempo.

Hazte estas preguntas (sé honesto y haz algo al respecto), y en poco tiempo estarás aumentando el autocuidado. Lo que sin duda también significa impulsar tu carrera y tu felicidad.