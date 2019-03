Gangnam Style ya no es el video más visto de YouTube

La canción 'See you again' de la banda sonora de Fast & Furious 7 se volvió un éxito viral por el homenaje que hace al fallecido actor Paul Walker.

July 11, 2017 2 min read

El famoso Gangnam Style arrasó al mundo en 2012 y se convirtió en el video más visto de YouTube con 2,894 millones de vistas. Sin embargo, el videoclip de See you again, la canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth, desbancó al cantante surcoreano PSY desde hace unas horas tras superar la barrera de las 2,895 reproducciones.

El tema que forma parte de la banda sonora de Fast & Furious 7 se ha convertido en una especie de soundtrack para el recuerdo Paul Walker, fallecido en un accidente de tráfico.

For the record, I joined @YouTube in 2007 hoping to make a video that would reach 10,000 views. Just heard about See You Again...wow. — Charlie Puth (@charlieputh) 11 de julio de 2017

No solo es el videoclip más visto en la plataforma de Google, también es uno de los más vendidos del año 2015 y ha liderado en nominaciones en premios como los Grammy y Oscar.

Según un cálculo de la BBC, See you again se ha reproducido un número de veces equivalentes a 21,759 de años. Es decir, para escuchar la canción consecutivamente todas las veces que se ha reproducido hasta el momento, habría que empezar en la Edad de Hielo y llegar al presente.

En el video se pueden ver escenas de Fast & Furious 7 en el que los dos personajes principales Dominic Toretto (Vin Diesel) y Brian O'Conner (Cody Walker, en el lugar de su hermano Paul) manejan lado a lado sonriendo por última vez antes de separarse rumbo al ocaso.

Pese a este éxito, el reino de See you again como el video más visto de YouTube puede ser muy corto. El clip del tema de Luis Fonzi Despacito ha acumulado 2.5 mil millones de vistas en solo seis meses y no parece bajar la velocidad.