Así respondió un jefe ante la petición de salud mental de su empleada

Una mujer pidió días libres para atender su bienestar emocional y el CEO de su empresa tuvo la respuesta perfecta.

July 14, 2017 3 min read

El mundo actual puede parecer un lugar oscuro y terrible, por eso siempre es inspirador conocer historias de buenos líderes que saben cuidar a sus equipos.

Madalyn Parker es una desarrolladora web. Hace unas semanas compartió un correo que le envió a su jefe luego de que ella pidiera un par de días libres por razones de salud mental.

Parker compartió en un tuit la respuesta que dio el CEO Ben Congleton a su petición, donde le dice:

“Oye Madalyn, quería agradecerte personalmente por mandar correos así. Cada vez que lo haces me ayudas a recordar la importancia de tomarse el tiempo de cuidar de nuestra salud mental. No puedo creer que esta práctica no sea estándar en todas las organizaciones. Eres un ejemplo para todos nosotros y no ayudas a derribar los estigmas para que podamos llevar nuestros seres completos al trabajo”.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. ? pic.twitter.com/6BvJVCJJFq — madalyn (@madalynrose) 30 de junio de 2017

El tuit de Parker se volvió viral de una manera sorprendente pues resonó en una necesidad cada vez más imperante (pero todavía ignorada) en nuestra sociedad: la importancia de la salud mental.

I took a mental health afternoon at my last job and got passive aggressive documentation about the mental health coverage in our health plan — Janie Clayton (@RedQueenCoder) 1 de julio de 2017

Any jobs going where you work? So rare. I left a mental health charity once bc HR wanted to know in advance when I'd have a panic attack — mollywallop (@mollywallop) 6 de julio de 2017

That's a good CEO. You're a lucky person to have a cool leadership group — Jamie McCarty (@JamieMcCarty) 2 de julio de 2017

El jefe analizó en una página de Medium el impacto del tuit en una publicación titulada “Es 2017 y la salud mental todavía es un tema en el lugar de trabajo” donde escribió que le parecía imposible que hablar del concepto fuera tabú en el trabajo, considerando que uno de cada seis estadounidenses tiene medicación por una condición mental.

“No puedo creer que todavía sea controversial hablar de ausencias por enfermedad. ¿Sabían que solo el 37% de los empleados de tiempo completo en Estados Unidos tienen incapacidades pagadas?”

EL CEO refirió que vivimos en la economía del conocimiento y que una empresa debe cuidar de la salud de sus empleados para poder sobresalir. “Cuando un atleta se lastima puede estar en la banca un par de juegos para poder recuperarse. Dejemos de pensar que el cerebro es diferente”.

¿Qué opinas de la respuesta de este jefe? ¿Crees que fue la actitud correcta?