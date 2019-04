¿Skynet? Facebook desactiva inteligencia artificial que creó su propio lenguaje

July 31, 2017 3 min read

Hace unas semanas la división de inteligencia artificial de Facebook desarrolló un sistema para hacer negociaciones, sin embargo, como si se tratara de una película de ciencia ficción, la empresa tuvo que desconectarlo porque aparentemente la máquina desarrolló su propio lenguaje.

Según un reporte de Digital Journal, el sistema consistía de dos agentes de venta virtuales llamados Bob y Alice y fue desarrollado para enseñar a una máquina a negociar. No obstante, a los pocos días las entidades cibernéticas dejaron de hablar en inglés para comenzar a charlar en palabras aparentemente aleatorias y sin sentido.

De acuerdo con Fast. Co. Design, las conversaciones eran más o menos así:

Bob: “I can can I I everything else.”

Alice: “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to.”