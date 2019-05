Soñó con dibujar a Spiderman y hoy es talento mexicano de Marvel

Un día Marvel le pidió a Humberto Ramos ser la mano que traza en cada cómic la figura de Spiderman. Ese día cumplió su mayor sueño.

No pasa mucho tiempo para que Humberto Ramos deje al descubierto su talento. Agita unas cuantas veces la pluma sobre el papel y ahí está: los ojos como vacíos, la cara ovalada… la máscara inconfundible de Deadpool, el antihéroe favorito de la mujer de pupilas verdes que quería un autógrafo.



Antes no había Internet ni 300 canales satelitales, cuenta Ramos, como si se tratara de una época muy lejana y con pocos testigos.



“No había muchas cosas que uno pudiera ver; entonces, mis papás acostumbraban ir al puesto de revistas y comprarme historietas”, evoca.



Luego Humberto niño empezó a ponerse algunos retos: veía y copiaba los dibujos, veía y copiaba todo lo que había en esos libritos de superhéroes y villanos. Creía que jugaba, cuando en realidad seguía las voces de su destino: “sin querer evolucionó en una vocación”, se explica a sí mismo.



Humberto Ramos tiene un talento que pulió en su edad más temprana. También tiene unos lentes de pasta grandes, un rostro delgado de facciones remarcadas, 46 años, perilla bien recortada y una casaca azul marino sobre su sudadera, muy prolija, que lo identifica como parte de una empresa: Marvel, dice en uno de los costados.



“Empecé en Marvel en 2003, cuando tenía 33 años; pero ya había trabajado en otras editoriales, como DC Comic, desde 1994”, platica en entrevista.



Marvel es el gran emporio de historietas de Estados Unidos, uno que vende ilusiones fantásticas de batallas del bien versus mal y lo transforma en millones de dólares.



Tan sólo las tres películas con mejores números en la historia de la compañía alcanzan los mil quinientos millones de dólares en recaudación y sus cómics son los más leídos en todo el territorio estadounidense, con casi el 40% de preferencia.

Así se convirtió en Spiderman

“Mi personaje favorito siempre ha sido Spiderman. Fue el que me generó y me obligó a buscar y coleccionar mis historietas cada semana”, dice Ramos, para quien el trabajo no es tanto un trabajo como algo que disfruta desde que se levanta hasta la hora en que termina.



Nacido en la Ciudad de México, Ramos escaló en el mundo del comic hasta cumplir con su gran sueño: dibujar al Hombre Araña.



El resultado fue tan asombroso como el propio Spiderman, así que Marvel no quiso separarse de Ramos.



“Soy un autor exclusivo de Marvel, pero he dibujado a muchos superhéroes en mi vida: desde Superman y Flash (cuando estuve en DC) hasta The Avengers y X-Men”, comparte Ramos, quien será uno de los speakers en la próxima edición de TEDx Cuauhtémoc (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 9 de septiembre).





A pesar de cumplir el sueño de millones, de ser visto como un mago del dibujo y de convivir con personajes que salvan el mundo una y mil veces, que se columpian en rascacielos, que se transforman a placer o esconden el secreto de la inmortalidad, Ramos no ha perdido los papeles, por el contrario, se mantiene bastante centrado.



“Para mí esto es como vivir un eterno verano, como decía un colega”, parafrasea. “Levantarme todos los días a trabajar es como despertar en un día de vacaciones. No hay mejor comparación que esa”.

“Y creo que eso es lo que sentirá cada persona que se dedique a lo que más le gusta y le paguen por ello. Para mí, es el trabajo ideal”.

El trabajo no deja de ser totalmente serio, pues se trata de responder a los elevados estándares que caracterizan a la mayor empresa en su giro a nivel mundial, una que fue valuada en 4 mil millones de dólares en 2009, cuando Walt Disney Company la absorbió en su totalidad: incluyendo las ramas de cómics, cine y televisión.



Aquel fue el día que Stan Lee, hoy de 94 años, dejó la batuta de su universo, aunque su gran legado siempre le será reconocido.



“Intentando no ofender a nadie –porque estamos en una época en la que todo el mundo se ofende por algo–, Stan Lee es el dios de los cómics, porque a partir de él se creó un universo, y no es poca cosa. Los conceptos que ha generado son lo que pusieron a andar a una industria de miles de millones de dólares”, remarca Ramos.



Después, el mexicano describe cuando conoció a Lee: lo quería abrazar, pero solo alcanzó a decir lo que siempre quiso decirle: “gracias a usted soy lo que soy”.



Bendito el hombre que no sufre una desilusión cuando se encuentra cara a cara con su escritor más reverenciado, escribió Rudyard Kipling cuando conoció a Mark Twain. La fortuna aumenta cuando, en este caso, el creador en cuestión también es el padre de Iron Man, el Capitán América y Hulk.



La historia de Humberto Ramos es la del chico que se ocupa toda la vida de cumplir sus sueños. Pone a pensar si acaso no es ese el verdadero Santo Grial de la felicidad.



Ramos cuenta que está escribiendo un nuevo cómic, “Champions”, que es como el Avengers adolescente, y que las dinámicas y el mensaje son distintos, más nobles.



“Es un mensaje de esperanza, la noción de que no importa si tienes o no un disfraz o superpoderes, sino que el concepto de héroe nos debería venir a todos de la cuna, el tratar de hacer el bien siempre”, dice, y al final pregunta: “¿para quién era el autógrafo?”.



