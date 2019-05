Así es como Richard Branson sobrevivió al huracán Irma y ayuda a los otros

El fundador de Grupo Virgin ha estado muy activo durante el huracán masivo.

September 12, 2017 5 min read

I will be on Necker alongside our team if Hurricane #Irma hits, as I have been each time we've got a hurricane here https://t.co/JxlBC3GRW5 pic.twitter.com/yPiyOfZrA5 — Richard Branson (@richardbranson) 5 de septiembre de 2017

A medida que avanza hacia el norte, elestá causando estragos y daños extremos en partes del Caribe y ahora en los Estados Unidos. En un punto, el huracán fue tan fuerte en el caribe que fue clasificado como Categoría 5, rompiendo el récord de la tormenta más poderosa nunca antes detectada en el Atlántico abierto.Cuando la gente había sido avisada de evacuar las áreas que podrían ser afectadas, algunos decidieron resistirlo. Una persona en particular quien ha dado mucho de qué hablar sobre el huracán es el fundador de Grupo Virgin . Branson y algunos miembos de su equipo decidieron resistir y resguardarse en la casa de Branson en las Islas Vírgenes Británicas. El mismo Branson compartió actualizaciones a través de su blog y en redes sociales del antes y después de que la tormenta llegara a la isla privada Necker, desde el 5 de septiembre.

Es tradición para Branson cooperar en su casa en Necker Island y resguardarse ahí en los huracanes más importantes - lo ha hecho tres veces durante los últimos 30 años, y esta tormenta récord no fue diferente. El 5 de septiembre, cuando el huracán Irma se acercó, Branson compartió con Twitter que él y su equipo Virgin permanecerían en la isla.



Branson explicó en un post en su blog cómo se prepararon. “Hemos construido realmente edificios fuertes (blindados contra huracanes) que deberían ser capaces de soportar climas extremos muy bien”, escribió.

Agregando algo de diversión a la situación, Branson compartió cómo se sentía su equipo unas horas antes de la tormenta, lo describió como “calmado y optimista”, jugando juegos, viendo la vida salvaje y teniendo una masiva fiesta de pijamas.

I haven't had a sleepover quite like this since I was a kid. Wonderful team here on Necker all well https://t.co/tF84SPx7aB #Irma pic.twitter.com/DnnfUaeXhd — Richard Branson (@richardbranson) 6 de septiembre de 2017

El hecho de que fueron capaces de sacar el máximo provecho de la experiencia no significa que no estaban priorizando la seguridad. Branson instó a la gente en el camino del huracán a tomar refugio adecuado y mantenerse informado. "Tenga un plan para saber dónde puede quedarse, tenga una maleta con suministros para desastres y un plan familiar de comunicación de emergencia", escribió.Ya que iba a compartir los planes de su equipo de mudarse a una bodega de cemento concreta por seguridad, Branson escribió en broma en su blog: "Sospecho que habrá poco vino en la bodega cuando todos salgamos".Después del golpe de Irma, el 7 de septiembre, Branson volvió a hablar y a compartir lo que su equipo había hecho durante el huracán.Mientras ellos continuaban esperando más información sobre los daños, Branson no desperdició el tiempo y rápidamente, Virgin hizo una alianza con la Cruz Roja británica para ayudar a todos los afectados.El equipo viajó a los vecindarios de las islas para llevar agua y víveres. En un post Branson hizo un llamado a las agencias y gobiernos para hacer todo lo posible para proveer ayuda a todos los damnificados.

Ahora Branson está todavía viajando a las islas y ciudades que tuvieron impacto en el Caribe para ayudar a las comunidades a reconstruirse. “Esta historia es sobre las decenas de miles de personas que han perdido sus hogares y medios de subsistencia”, escribió en su blog “Recuperándose del huracán Irma”.

"Hemos visto de primera mano lo feroz e implacable que fue esta tormenta".