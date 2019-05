¿Quieres que tu negocio sea exitoso? Sé optimista

¿Cómo recuperarte cuando fallas o tienes pensamientos negativos? Recuerda que esto tiene impacto en tu negocio y desarrollo profesional.

No es tarea fácil el siempre tener una actitud positiva y desechar los pensamientos negativos en el acto, hay veces en las que sucumbimos a una mentalidad negativa cuando sucede algo inesperado que nos hace daño o ante un gran error que cometemos o simplemente cuando alguna expectativa no se ha hecho realidad.



Esto nos afecta directamente en el trabajo y en el negocio, aunque la negatividad no provenga de ahí. Me di cuenta de ello hace unos días en los cuales enfermé y me vi imposibilitado de comer ciertos alimentos que me gustan mucho y de ir a hacer ejercicio en el gimnasio y a final de cuentas de sentirme “bien” a como yo lo consideraba.



Como no podía comer lo que habituaba, no podía hacer el ejercicio usual y no me sentía como acostumbraba, empecé a sentir afectada la actitud positiva que tenía, ya que solo veía lo malo que me pasaba y me enfocaba en la enfermedad y en las limitaciones, lo que a la hora del trabajo se terminaba reflejando en mi desempeño. No daba mi 100% y no convivía como normalmente lo hacía con los demás. Algo aún más importante, que es a donde me quiero dirigir, es que llegó el punto en que no veía venir las oportunidades que se presentaban, es decir, en lugar de ver la oportunidad de resolver un problema solo veía la dificultad que se presentaba y le quería sacar la vuelta.

Esto es muy peligroso en tu negocio como emprendedor ya que, con la mentalidad incorrecta, te impide tomar riesgos, visualizar oportunidades de negocio, ver los beneficios de una negociación, etcétera. En resumidas cuentas, te hace un mal emprendedor y profesionista.



Es por ello que es importante estar consciente de los problemas que tengas y usar para tu beneficio las malas rachas que llegan, los errores que cometas y los miedos que poseas. Debes de reconocer lo que te sucede, aceptarlo y cambiar la percepción que tengas de ello para que siempre le veas el lado positivo.



A Ido Portal, un estudioso del movimiento del cuerpo, le preguntaron en una entrevista acerca de cómo logra vencer sus miedos, a lo que respondió que en realidad no se vencen, no desparecen los miedos, que siempre están ahí, sino que se tiene que aprender a controlarlos y a usarlos a tu favor, después relató la historia de un amigo de él que trabaja como doble de acción, y que en algunas de las entrevistas para los papeles que ha tenido le han preguntado si le tiene miedo a las alturas, y él sin dudar contesta que sí, para lo cual le cuestionan que cómo es posible que tenga miedo si se dedica a estar mucho tiempo en las alturas, él contesta que precisamente por eso él es bueno en su trabajo, pues gracias al miedo que siente le dedica mayor esfuerzo a la práctica, a la mejora en su trabajo y a convertirse en un especialista de ello.



Este es un ejemplo de cómo se logra tomar algo que es aparentemente negativo a tu favor y de cómo lo tienes que aceptar primeramente, para después tomarlo hacia tu beneficio. Si haces esto, ya no verás las cosas negativas y, por ende, ya no te aparecerán esos pensamientos desfavorables que sesgan tu mentalidad de lo positivo que debe de tener para ser un buen emprendedor y hombre de negocios.



Yo por mi parte, aprendí que hay otros alimentos de los cuales puedo disfrutar que antes no los ponía en consideración y que, de hecho, son más saludables que lo que consumía, además aprendí a hacer ejercicios como la meditación, movimientos parecidos al yoga que me permiten estar en contacto con el cuerpo y a estar más relajado, que de no haber sido por la enfermedad no los hubiera descubierto o no me hubiera animado a realizarlos.



De ahora en adelante, te reto a ver lo positivo que existe en cada falla que tengas, en cada sentimiento de miedo o de nerviosismo ante una situación dada, y ante cada “no” que escuches a tus propuestas u opiniones, si lo haces así, te aseguro que crecerás como persona, y eso ya es una gran victoria.



