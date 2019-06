Consejos que te ayudarán a evitar una crisis profesional

"El éxito no es sólo un momento, es el proceso que te ha puesto en ese lugar".

Por Michele Valle

"El éxito no es sólo un momento, es el proceso que te ha puesto en ese lugar".

No obtener el trabajo que siempre hemos querido, el sueldo que promete remediar todos nuestros males, no dedicarnos a eso que desde la infancia nos hizo ilusión puede traer una gran frustración, porque entre lo que queríamos ser y lo que somos existe, a veces, una enorme brecha. ¿Realmente estás donde quieres? ¿Eso que buscas es algo que deseas o sólo es porque los demás te han hecho creer que lo quieres?

Con frecuencia, compramos cosas e ideas que no necesitamos o que no queremos: un móvil nuevo, la selfie en el lugar de moda, el puesto de trabajo que promete un mejor salario y más vacaciones, formar una familia, o la manera en que somos y no nos gusta por completo. Todo esto nos puede provocar una crisis, ya que nos han enseñado que el fracaso no es aceptable, que debemos callarlo; sin embargo, la realidad es distinta, el fracaso va de la mano con el éxito; se compone de acierto y de error.

El rechazo, la negativa y los obstáculos no son algo menor, sino que es lo mejor que nos puede ocurrir, pues son indicios de que nos movemos, de que lo intentamos, de que aprendemos y acumulamos experiencia. En ocasiones, es común sentir que las cosas no fluyen, que el plan que habíamos hecho no se desarrolla como queremos, o sólo no funciona, ante tal situación, tenemos que canalizar la frustración y volverla un catalizador. Por eso, a continuación, hemos enlistado los hábitos que te alejarán de la frustración y el desánimo.

1. Sueña en grande

Auto, comprar la casa tus sueños, visitar buenos restaurantes, o vestir de lujo son cosas que pueden esperar, ya que no son necesariamente indicadores que nos conduzcan al éxito. Hoy el triunfo posee otro significado en el que la satisfacción personal tiene un lugar más importante. Existen muchas otras maneras de llegar a la meta que te has propuesto, así que primero pregúntate: ¿qué eso lo que quiero?, ¿qué es lo que busco?, y ¿qué es lo que hago para conseguirlo?

2. Invierte en ti

Conócete, sustituye objetos por experiencias. Todo suma. Haz lo que mejor sabes hacer, como tú lo harías y no como los demás. Decirle adiós a ese trabajo que no llena tus expectativas o mudarte de empresa si los valores de ésta no van contigo, nos produce miedo e incertidumbre, pero todo está en atreverte, ya que lo que el resto cree que está bien no siempre es nuestro mejor camino.

3. Adiós vergüenza

Antes de hacerlo bien ten la certeza de que te equivocarás 1001 veces, pero cada una de ellas te acercará a lo que buscas. Alejandrina Gonzáles es la adolescente mexicana que ha creado ocho apps que está en venta en las tiendas de Apple y al ser entrevistada por la BBC aseguró: "Es básico no tener miedo al fracaso. Entre más rápido fracases más rápido vas a llegar al éxito".

4. Aprende; equivócate mucho

Aprende a reconocer tus errores en público y en privado. Alguien que no acepta sus errores difícilmente puede enseñar y compartir, aprende a decir "no sé" o "me equivoqué" no es un signo de debilidad, sino de ganas de querer hacer lo correcto. Pide ayuda e inténtalo las veces que sea necesario.

¿Cómo fue que aprendiste a nadar? Lanzándote al agua. Kant decía que no se aprende filosofía, se aprende a filosofar, ¿cómo aprendemos a caminar o a hablar en público? Al intentarlo y al practicarlo una y otra vez. Cuando nos equivocamos debemos de sentirnos responsables, no culpables.

5. Haz lo que quieras, pero ámalo

Más que una expresión relajada, significa haz lo que quieras y disfruta cada instante. Observa y reconoce qué es aquello que te hace feliz y que podrías hacer todos los días. Sentir pasión por lo que hacemos es el ingrediente secreto del éxito. Cuando disfrutamos, esto se nota, se trasmite y siempre entregamos lo mejor de nosotros.

6. Conócete; mira a tu alrededor

¿Qué te hace diferente a los demás?, ¿de dónde viene esa distinción? Saber cuáles son tus fortalezas y tus puntos débiles no sólo te hace más competitivo, sino más sensible. Se trata de sumar y multiplicar, no de restar. Aprender a identificar tus oportunidades, busca apoyar a los demás en eso que eres bueno; y de la misma forma, busca colaborar y fortalecer aquello en lo que fallas.

7. Trabaja en equipo

"Nadie se hace solo", es un mantra que debemos tener presente más allá del ámbito profesional. Eres la suma de todas tus decisiones, de todos los “sí” y todos los “no” que has dicho hasta ahora, eres la suma de las experiencias y las personas que has o no conocido. La vida se construye diciendo sí, no, hola, adiós, gracias y por favor. Trabaja con personas a quienes admires, con gente diferente a ti, y acepta los retos.

8. Encuentra un pasatiempo

La creatividad y la innovación van de la mano con la motivación y la relajación. Camina, medita, cocina, duerme, lee, toma fotografías, pasa tiempo a solas, comparte tiempo con tus amigos, sal a caminar, ponte una mascarilla, o escucha tu playlist favorito. Haz eso que te hace sentir bien. Mantente creativo y motivado.

9. Trabaja en tu inteligencia emocional

La UNESCO ha subrayado la importancia del aprendizaje social y emocional, "los CEO son contratados por su capacidad intelectual y su experiencia comercial, y son despedidos por su falta de inteligencia emocional". La inteligencia emocional es una especie de mecanismo de supervivencia, la falta de atención, la mala comunicación, y no saber lidiar con la frustración generan graves problemas con nosotros y con los demás dentro y fuera de lo profesional. Aprende que nada es personal, cada individuo hace lo que puede con lo que tiene. A veces nos volvemos personas tóxicas sin siquiera notarlo. Todos somos espejos, hay personas que sacrifican creencias muy profundas y juzgarlos o condenarlos no es opción, cada quien hace lo que puede con lo que tiene.

El éxito se define en términos personales. No existe un manual, consejos o recetas para obtenerlo, es algo íntimo, aprende que te equivocarás mil veces, pero en ese proceso también coincidirás, enseñarás y compartirás experiencias. Aprende, enseña, dejar ir y, sobre todo, disfruta la vida.

Escrito originalmente para Cultura Colectiva, con quien Entrepreneur en Español tiene un acuerdo de intercambio de contenido.