Empleado de Twitter desactiva la cuenta de Trump en su último día

Volvió a estar en línea 11 minutos después.

November 3, 2017 4 min read

This story originally appeared on PCMag



Por unos breves momentos de la noche del jueves 2 de noviembre, la cuenta personal de Twitter de Donald Trump dejó de existir. Aquellos que visitaron @realDonaldTrump recibieron el mensaje "Lo sentimos, esta página no existe".

¿La razón? Un empleado de Twitter desactivó la cuenta del presidente de los Estados Unidos durante su último día en el trabajo. La clausura duró apenas 11 minutos, pero el tema se volvió rápidamente tendencia con la etiqueta “Twitter de Trump”.

La compañía tuvo que lanzar un comunicado explicando la situación:

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017

“La cuenta de @realdonaldtrump fue desactivada inadvertidamente debido a un error humano por parte de un empleado de Twitter. La cuenta estuvo inactiva durante 11 minutos y desde entonces se ha restaurado. Seguimos investigando y estamos tomando medidas para evitar que esto vuelva a suceder”, decía el tuit de la red social.

Más tarde, Twitter reconoció que la desactivación fue llevada a cabo por un empleado en su último día.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017

“A través de nuestra investigación, hemos descubierto que esto lo hizo un empleado de soporte al cliente de Twitter que lo hizo el último día como empleado. Estamos llevando a cabo una revisión interna completa”.

Antes de la explicación de Twitter, los usuarios cuestionaban si el presidente finalmente había cruzado la línea y tuiteado algo que la red social habría demasiado controvertido como para dejarlo en línea. En las últimas semanas, Twitter ha prometido tomar medidas enérgicas contra el abuso, y ha sido suspendido en la cuenta del aliado de Trump, Roger Stone. Sin embargo, el cierre del jueves no tuvo nada que ver con políticas de contenido más estrictas; solo fue un error.

No está claro cómo Twitter "desactivó inadvertidamente" a uno de sus usuarios más famosos. Pero otros consumidores de Twitter estaban felices de contar chistes sobre todo el incidente.

Do it permanently next time. — Candice Aiston (@CandiceAiston) 3 de noviembre de 2017

Make this Twitter employee CEO https://t.co/LXomm5WX4B — Tony Webster (@webster) 3 de noviembre de 2017

A pesar de las bromas, Trump ha vuelto sobre los recortes de impuestos, su selección para el presidente de la Reserva Federal, la Serie Mundial, inmigración y, quizás de manera más controvertida, su creencia de que el conductor de la camioneta que mató a varias personas en Nueva York debería recibir la pena de muerte.

Temprano en la mañana del viernes, Trump señaló el incidente, sugiriendo que la eliminación se debió a que sus tuits están "teniendo un impacto".

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017

Nota original publicada en PCMag, con quien Entrepreneur Media tiene un acuerdo de intercambio de contenido.