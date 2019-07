Por qué el networking es una inversión a futuro

En los negocios, y en el networking, tal como en cualquier otro tipo de interacción social, una buena reputación y una primera buena impresión son fundamentales para crear vínculos sólidos a futuro.

Yo, al igual que muchos emprendedores, aprendí la importancia de relacionarme de forma distinta con la gente a mi alrededor tiempo después de haber puesto en marcha a mi empresa. Comprendiendo que es fundamental prestar atención, a detalle, a todos los negocios que me rodean; de amigos, familiares o de cualquier otro tipo de persona que pudiera llegar a conocer en el camino.



Pero, antes de llegar a esta conclusión, tuve que pasar por una etapa que desconocía y que hoy día denomino como: el callejón sin salida. Y este nombre surge porque entendí que, si tus contactos únicamente giran en torno a familiares y amigos, llegará el momento en el que, o se acabarán las oportunidades o no aumentará tu cartera de clientes. Porque, aún cuando compren tus productos o servicios, siempre hay una posibilidad de que alguno de ellos ponga un punto final. Y no fue sino hasta que me vi en esta situación que descubrí que para prospectar más clientes, dar a conocer una empresa o que un negocio pueda recibir referencias, es necesario salir de la zona de confort para enfrentar, ahora sí de lleno, al mundo real.



Y lo real es que hacer networking es todo un reto. Ya que para hacerlo, uno tiene que estar dispuesto y saber de antemano que hay mucho camino de aprendizaje por recorrer tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y que para enfrentarte a este otro lado de los negocios, es necesario planear con tiempo muchas cuestiones: definir cómo presentar a tu empresa, aprender; a prueba y a error, si tu mensaje realmente hará que se interesen por lo que ofreces, perder el miedo a hablar en público, detectar a tu competencia y descubrir aquello que te diferencia de ella, entre muchos otros temas que te ayudarán a lograr mejores resultados.



Sigue leyendo y descubre algunos de los aspectos que considero más importantes al momento de hacer networking.

Cuida tu imagen y tu reputación

¿Alguna vez has contratado un servicio que además de puntualidad te brindó una atención magnífica? No todos los negocios cuidan que su atención sea siempre la misma, muchos son aquellos que la descuidan tanto como a su calidad o su puntualidad. Si esto te resulta familiar, te confirmo que solo se requiere de un error para que un cliente decida no volver a tu negocio, y por supuesto que olvide completamente la opción de recomendarte. Esta es la razón por la cual tanto tu imagen como tu reputación son clave para el éxito de tu empresa.



Además, en esta época en la cual existe tanta competencia, y que el uso de las redes sociales pueden ser utilizadas en tu contra, es de suma importancia que cuides todos los detalles que pudieran impactarle a tu negocio; desde la forma en la que te presentas a un grupo de networking, cómo te vistes, las palabras que utilizas, los tiempos de entrega, tu ortografía al escribir un correo, la seguridad con la que ofreces tus productos o servicios, el seguimiento que le das a un cliente o la limpieza con la cual entregas un reporte. Todo, absolutamente todo, cuenta.



Y aún cuando esto no recae únicamente en la primera impresión que brindas, ten en cuenta que si te ganas la confianza de un cliente, éste podría recomendarte a grandes empresas que estarían contribuyendo al crecimiento de tu negocio.

Crea un buen descriptivo para tu empresa

Algo muy común cuando hacemos networking es que explicamos nuestro negocio como si nos lo estuviéramos explicando a nosotros mismos.



¿Estás seguro de que quienes no conocen tu giro están entendiendo tu mensaje? Y aquí me pondré como ejemplo. Mi empresa se llama Amaranto Comunicación Creativa y nuestro enfoque se centra en generar contenido escrito para las empresas con la finalidad de que éstas comuniquen apropiadamente sus mensajes; siendo claros, efectivos, pero, sobretodo, creativos. Este descriptivo lo he pulido con el tiempo, ya que al principio cuando hablaba únicamente acerca de los “servicios de escritura” hubo una persona que me pregunto si redactábamos cartas. Y sí, podríamos, pero no es lo que ofrecemos.



Hoy día doy gracias por este tipo de retroalimentación, porque me ayudó a entender que cualquier giro necesita de una junta adicional para ahondar en los detalles. En mi caso, el reunirme con un nuevo contacto me da la oportunidad de explicar el tipo de servicios que sí ofrecemos: elaboración de artículos para blogs, revisión y corrección editorial, desarrollo de presentaciones empresariales, creación de mensajes de comunicación interna y externa; así como newsletters, discursos, contenido para redes sociales, entre otros servicios relacionados con la creatividad y las palabras.



Pero, ¿y si no hubiera tenido una oportunidad de sentarme a explicar mi empresa a detalle? Estaría perdiendo la ocasión para comunicar apropiadamente mi mensaje. Por ello, es importante que te prepares y que repitas una y otra vez aquello que quieres comunicar hasta que te sientas convencido. El networking ofrece solamente unos cuantos minutos antes de que llegue alguien más a presentarse.

Consolida tu red de contactos

En algunas circunstancias, cuando hacemos networking, no nos queda claro quién tiene el mayor interés, si nosotros por dar a conocer nuestra empresa y concretar un proyecto o nuestro nuevo contacto al haberse mostrado interesado en aquello que ofrecemos. En este punto, no solo es esencial que dejes clara la intención por la cual están platicando, la razón por la cual pudiera concretarse un proyecto; o incluso aprovechar para comunicar aquello que te hace diferente de la competencia, también es importante que le brindes seguimiento una vez hayan intercambiado contactos o tarjetas de presentación.



¿Por qué es importante? En varias ocasiones, durante las sesiones de networking, me han solicitado que les envíe un correo con mi información para no olvidar la razón por la cual entablamos una conversación o para conocer más a fondo aquellos servicios que ofrece mi empresa. Y más que verlo como algo intrusivo, me parece una buena manera de mantenerse presente en aquellos nuevos contactos que acabas de conocer. Por supuesto que depende de cada persona y de si realmente, después de evaluar, consideras que tendría algún tipo de trascendencia.



Al final del día, ¿cuánta gente no conocemos y olvidamos? Eso sí, toma en cuenta que a nadie nos gusta que nos bombardeen por todos los medios posibles y que, de hacerlo, resultaría contraproducente. Recuerda que, como en todo, menos es más. Simplemente encárgate de sembrar la semilla y el tiempo dirá si rinde frutos hoy, mañana, en un futuro o, en ocasiones, nunca.



Pero, ante todo, recuerda que hacer networking no te asegura concretar un proyecto, pero si te abre la oportunidad de conocer, aprender, mejorar, referir y, por supuesto, tratar con personas que te pueden abrir la puerta a grandes, y mejores, oportunidades.