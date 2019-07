Las enseñanzas de un ángel caído en el Victoria's Secret Fashion Show 2017

November 23, 2017 5 min read

Vas a caer.

Tarde o temprano tropezarás y de pronto te encontrarás de rodillas con heridas en el cuerpo, las manos cortadas y el orgullo quebrantado.

Vas a caer.

Aunque ensayes, aunque te prepares, aunque planees tus juntas, tus presentaciones, tu pitch de elevador, tus planes de negocio y tu presupuesto.

Vas a caer.

Porque caer es parte del juego, del aprendizaje, de aquello que terminará por hacerte más fuerte, pero al mismo tiempo más sensible, más humano, más valiente.

Vas a caer porque en el camino habrá cambios que no vislumbraste, imprevistos, devaluaciones, traiciones, renuncias y malas contrataciones.

Habrá vida, habrá sueños y habrá muerte.

Vas a caer porque todos, hasta los ángeles de Victoria´s Secret, en algún momento caen heridos y devastados.

La peor pesadilla de la modelo china, Ming Xi, se hizo realidad ante más de 18,000 espectadores en la Arena Mercedes Benz de Shanghái, durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2017. Un mal paso provocó que la joven pisara el olán de su largo vestido y resbalara perdiendo el control.

Sin dejar de sonreír, ella cayó.

Tras innumerables horas de ensayo preparándose para una de las pasarelas más vistas del planeta, Ming Xi se encontró de pronto de rodillas en el piso, helada, acompañada de su más profundo miedo.

El auditorio entero guardó silencio y durante un par de segundos pareció que la super modelo no se levantaría jamás. Cuando enderezó su cabeza, al tiempo que se aseguraba de que el tocado de flores que llevaba en la espalda siguiera unido a su atuendo, Ming Xi seguía sonriendo como si nada le hubiera pasado.

En su rostro no había dolor, ni pena, ni culpa. Sólo esa sonrisa cierta en el momento más difícil de su carrera. Con la ayuda de la modelo brasileña, Gisele Oliveira, Ming Xi se levantó y sin dejar de sonreír un solo instante, siguió caminando mientras el auditorio estallaba en aplausos.

