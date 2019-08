Escoge la mejor estrategia de marketing

Estas recomendaciones te ayudarán a decidir y enfocarte en las acciones que realmente te atraerán clientes.

¿Cómo escoger la mejor estrategia de marketing? Seguramente te has encontrado en este dilema, y es que con tantas opciones sobre la mesa es normal que sientas confusión en cuanto a qué estrategia aplicar para tu negocio.

No falta quien te hable de eso que todo mundo está haciendo y que deberías probar, sin saber si esas estrategias funcionarán para ti o son las más adecuadas para tu caso. O tal vez hayas probado todo lo que te han recomendado y continúas sin clientes, cuestionándote, entonces, ¿cuál o cuáles son las estrategias más adecuadas? o ¿qué es lo que tengo que hacer ahora?



La próxima vez que te hagas esa pregunta, agrégale el 'para mí'. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para mí o para mi negocio? Eso lo cambia todo, te permite tomar mejores decisiones de dónde emplear tu tiempo y dinero.



Así que no hay hilo negro. No hay una estrategia universal que funcione para todos, ni tampoco la estrategia que te garantizará el éxito absoluto por siempre. Como tampoco caer en el falso engaño de entre más hagas más obtienes. Sí, se trata de hacer más, para tener una entrada constante de clientes pero con estrategia y no adoptando mil estrategias a la vez, que al final no se terminan de implementar del todo bien.

Antes quiero que sepas que las estrategias que funcionan mejor son las que te permiten tener un contacto más cercano con las personas, porque generas confianza y la palabra confianza debe ser pieza clave en todos tus esfuerzos de marketing.



Recuerda que somos humanos y que nuestras decisiones de compra son antes que racionales emocionales y cuando conectamos o nos sentimos identificados, solemos estar más receptivos.



Como decía Zig Ziglar:

"Si le gustas a la gente, te escucharán, pero si confían en ti, harán negocios contigo."

Así que antes de plantearte tu siguiente paso, pregúntate, qué tanto en una escala del 1 al 10 de conexión, se encuentra esa acción que vas a implementar. Un anuncio en la sección amarilla, vendría siendo un 1 mientras que hablar en público vendría a ser un 10, por ejemplo.



Entre más cerca de las personas te coloque tu estrategia, más cerca estarás de conseguir ventas.



El error más común cuando de marketing se trata, es echar mano de estrategias de grandes compañías con grandes presupuestos, o adoptar el marketing de la esperanza con volantes, llamadas a puerta fría como si de un banco se tratase.



Si te pones a pensar de años para acá las grandes compañías han adoptado una manera de hacer marketing más cercano, no están en redes sociales porque son la última moda sino porque buscan la interacción, conexión y retroalimentación de sus clientes y si se volvieron canales clave, es por esto mismo, así que si algo quieres copiarles, que sea eso.



Una vez dejándolo claro, quiero ayudarte a calmar tu mente y aliviar el agobio.



Aunque no hay estrategia absoluta, sí que hay maneras de escoger las acciones que podrían darte mejores resultados en tus esfuerzos para atraer clientes.



Así que vamos a ello con estas dos recomendaciones que te ayudarán a tomar mejores decisiones y conseguir mejores resultados:

Escoge estrategias que vayan de acuerdo a tus fortalezas o habilidades

No importa si todos en tu sector están usando ciertas estrategias de marketing o lo último en redes sociales, tienes que asegurarte que lo que escojas vaya de acuerdo a tus fortalezas o habilidades.



Si todos hacen video, fabuloso, incluir video en tu estrategia es excelente, sin embargo si tú eres bueno escribiendo, se te da con extrema facilidad ¿por qué no escribes artículos en un blog en tu web?. O si ponerte frente a la cámara y subir videos a YouTube se te da bien, pruébalo.



Tal vez lo tuyo sea hablar, entonces buscas que te entrevisten.



Experimenta, pero siempre apégate a lo que se te dé mejor. Con esto no quiero decir que no te arriesgues y te quedes en tu zona de confort porque es muy fácil engañar a nuestro subconsciente y no hacer cosas por temor y escondernos detrás de innumerables “peros” y miedos para dejar de hacer algo que vendría a exponenciar nuestros resultados.



Como en todo, se trata de experimentar y quedarte en lo que más brilles y te genere resultados como estrategia principal.

Las estrategias que escojas deben ponerte frente a tu posible cliente

Como decía Al Ries en Las 22 Leyes Inmutables del Marketing, la cosa más inútil y pérdida más grande de tiempo que puedes hacer en marketing, es tratar de cambiar una mente o convencer de lo contrario a alguien que no necesita lo que ofreces o que ni siquiera reconoce que tienen una necesidad.



Por lo tanto, tu estrategia debe ponerte frente a las personas que estarán más dispuestas a trabajar contigo, no donde haya una multitud a quienes no les resonará tu mensaje.



Da igual si usas la estrategia que responda más a tus habilidades y donde brilles, para atraer a posibles clientes debes mostrarte en donde están, de lo contrario estarás malgastando tu valioso tiempo, esfuerzo y dinero.



Como te decía más arriba, es aplicar el marketing de la esperanza, gastando tu energía y dinero, intentando convencer a personas a las que simplemente no podrás venderles.

Si no estás alcanzando a tu cliente ideal, no funcionará por más esfuerzo e intención que le pongas.



Así que ya lo sabes, la mejor estrategia no es la que está de moda, sino la que te acerque a las personas que están ansiosas por resolver un problema que tu puedes solucionar y si tienen urgencia por resolverlo mucho mejor.



Marketing es el vehículo de tu mensaje, te permite llegar a las personas que te necesitan, no les niegues la oportunidad de encontrarte.



Por último, si quieres tener garantía de algo, un mix de estrategias online y offline siempre funcionará mejor. A menos que estés totalmente convencido de que tu cliente se encuentra en un solo canal, y aunque hay excepciones, son prácticamente nulas.



Entonces dime, ¿cuál es la estrategia que ronda por tu cabeza y que por fin probarás este mes?