Así fue el 2017 en Twitter

Hoy Twitter hace una semblanza del 2017 con lo más relevante en Twitter del mundo y de México con los hashtags #ThisHappened #EstoPaso #AsiPaso.

December 5, 2017 4 min read

El año 2017 está por terminar. Estos 12 meses nos dejaron grandes lecciones, alegrías y penas que millones de usuarios compartieron en las redes sociales.

Hoy Twitter hace su “anuario” para recordar el pase de 140 a 280 caracteres y todos los eventos que dieron forma al año que culmina.

Estos fueron los acontecimientos más relevantes en la plataforma durante el 2017, en el que destacó en México de manera especial, la solidaridad de los Twitteros a raíz de los sismos de septiembre.

En el mundo

Entre los tuits más retuitados sobresalieron el ya famoso mensaje de Carter Willkerson y su petición por nuggets gratis un año, la despedida que el presidente Obama dedicó al pueblo de Estados Unidos, el mensaje de solidaridad de Ariana Grande tras los atentados de Manchester y el mensaje de Linkin Park para despedir a Chester Bennington.

Los tuits con más RTs

1.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

2.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

3.

With the current devastation in Houston, we are pledging $0.15 for every RT this gets! Please forward this along to help out those in need! pic.twitter.com/lodyOBE0eG — Penn State IFC (@PennStateIFC) 30 de agosto de 2017

4.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) 11 de enero de 2017

5.

6.

7.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 de septiembre de 2017

8.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) 20 de enero de 2017

Los líderes del mundo más tuiteados

1. @RealDonaldTrump

2. @narendramodi

3. @NicolasMaduro

4. @RT_Erdogan

5. @EmmanuelMacron

6. @EPN

7. @mauriciomacri

8. @theresa_may

9. @JuanManSantos

10. @jokowi

Los músicos más tuiteados

1. @BTS_twt

2. @pledis_17

3. @Camila_Cabello

4. @justinbieber

5. @NiallOfficial

6. @Harry_Styles

7. @OfficialMonstaX

8. @ShawnMendes

9. @weareoneEXO

10. @Louis_Tomlinson

Las canciones más tuiteadas

1. #kokobop

2. #heyma

3. #youare

4. #workfromhome

5. #reggaetonlento

6. #heydj

7. #love_yourself

8. #neverever

9. #exsandohs

10. #pillowtalk

Y en México…

Este año sin duda fue marcado por los terremotos que sacudieron el país, donde Twitter se volvió la plaza pública para reunirse. A través de Twitter se hicieron llamadas de ayuda, informaron que se encontraban bien y explicaron dónde se necesitaba la acción. De esta conversación surgieron grandes iniciativas ciudadanas, que congregaron los esfuerzos necesarios para las labores de rescate y reconstrucción.

Entre palabras de ánimo y ayuda, el país se unió con estos que fueron los hashtags con más menciones durante los sismos:

1. #Sismo

2. #FuerzaMexico

3. #Ayudacdmx

4. #PrayForMexico

5. #Temblor

6. #Sismocdmx

7. #Ayuda

8. #Terremoto

9. #MexicoEstaDePie

10. #Urgente

11. #Tenemossismo

12. Sismomx

13. #Rebsamen

14. #Verificados19S

15. #Frida

16. #SismoMexico2017

17. #MexicoUnido

18. #CentrodeAcopio

19. #19s

20. #Condesa

Los momentos más compartidos

1. El presidente Enrique Peña Nieto declara luto nacional de tres días tras terremoto en México

2. Causa polémica el vestido de Shakira en la boda de Messi

3. Al menos 13 muertos y 100 heridos tras ataque en Barcelona

4. Se suicida actor de 'Malcolm in the Middle'

5. El repaso del ataque terrorista en Manchester

Los temas de interés nacional con más menciones

#Morelos #Cdmx #Puebla #EstadoFallido #Corrupción #Educación #Narcogobierno #Gasolinazo #Ayotzinapa #Salud #Seguridad #Cultura #Turismo

Las cuentas de líderes de opinión con más menciones

1. @epigmenioIbarra

2. @AristeguiOnline

3. @julioastillero

4. @DeniseDresserG

5. @JohnMAckerman

6. @jrisco

7. @jenarovillamil

8. @lopezdoriga

9. @brozoxmiswebs

10. @CiroGomezL

11. @CarlosLoret

12. @DeniseMaerker

13. @galvanochoa

14. @monerohernandez

15. @jorgeramosnews

16. @Hdemauleon

17. @warkentin

18. @Lydiacachosi

19. @daniellemx_

20. @sopitas

Los influencers y celebrities con más menciones

1. @mariobautista_

2. @ElJuanpaZurita

3. @DulceMaria

4. @Maluma

5. @AlejandroSanz

6. @villalobossebas

7. @Rubiu5

8. @Soymarioruiz

9. @DaniellBautista

10. @werevertumorro

11. @jucaviapri

12. @JulionAlvarez

13. @ChumelTorres

14. @Ch14_

15. @belindapop

16. @monlaferte

17. @rogergzz

18. @marthedebayle

19. @GaelGarciaB

20. @diegoluna_