Alinea tus objetivos para conseguir mayor éxito en tus proyectos

Sigue estos consejos para que no se derrumben los proyectos que estás por comenzar.

December 21, 2017 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hace unos días me reuní con un amigo para hablar de un reciente proyecto que él traía entre manos, al final de la reunión decidí preguntarle qué había hecho para reponerse tan rápido de una serie de fracasos que había sufrido más de un año atrás, y lo que me contestó me parece importante para compartirlo.



Mi amigo, que es un emprendedor en la industria restaurantera, y a quien desde que conozco le ha gustado estar envuelto en proyectos de todo tipo, me comentó que tuvo que hacer un ajuste en la forma en que manejaba su vida profesional para poder llegar a tener el éxito que tiene ahorita, un cambio que para él no fue fácil, pero aun así lo hizo.



Ese cambio consistió en dejar de emprender tantos proyectos a la vez, es decir, como a mi amigo le gustaba mucho iniciar nuevos proyectos e idear nuevos productos, él no decía que 'no' e intentaba realizar varios en un mismo periodo de tiempo. Inevitablemente la mayoría fallaba y otros no se alcanzaban a desarrollar por completo, eso hacía que buscara otros proyectos que sí podían ser “exitosos” y así se convertía en un círculo vicioso y como es de esperar cada fracaso le costaba dinero, tiempo y esfuerzo, lo que a final de cuentas no lo tenía nada estable en su vida profesional.

Es por esto, que tras unos años así, se topó con pared y decidió cambiar y hacer algo al respecto. Él no dejó de lado su vida emprendedora, sino que más bien ahora la ha moderado y la dirige hacia una mejor causa. Con esto me refiero a que ya no inicia proyectos muy distintos entre sí o que no se relacionen, y definitivamente ya no tan seguido como antes. Ahora lo que hace, si se presenta alguna oportunidad o tiene una nueva idea para el negocio, es evaluar si llevarla a cabo les dará un valor agregado a sus objetivos a mediano y largo plazo o solo es una oportunidad aislada que no le aportará nada a sus negocios actuales.



Este ajuste permitió que se concentrara por más tiempo en sus proyectos hasta que se desarrollaran por completo y que maduraran, además de que otros proyectos los complementaran para fortalecer aún más su negocio en general.



Esto me lleva a la principal lección que aprendí de su situación: No puedes hacerlo todo, y no es recomendable ejecutar más de un proyecto al mismo tiempo, sobre todo si te demandan mucho tiempo o esfuerzo. Lo recomendable es ejecutar el proyecto con todo el enfoque y determinación posible y si vas a realizar una serie de proyectos, éstos tienen que estar relacionados entre sí, es decir, un proyecto te tiene que ayudar para hacer otro, o se deben de complementar para que el resultado que esperas sea mejor aún.

Esto no solo afecta a proyectos de una persona o unos pocos socios, sino también a nivel corporativo, un ejemplo claro es la formación de la empresa Alphabet en 2015. A raíz de que Google estaba creciendo cada vez más a unos ritmos acelerados y estaba incursionando en distintos proyectos que no tenían una relación directa con su principal negocio, que es el buscador de internet, Sergei Brin y Larry Page (los cofundadores de Google), decidieron dividir tareas y crearon empresas subsidiarias para poder tener un mejor control de sus proyectos y evitar así que unas pocas personas lideraran tantos proyectos al mismo tiempo, lo que como ahora sabemos no lleva a un lugar próspero.