Por qué Elon Musk es un auténtico nerd

January 5, 2018 8 min read

Elon Musk puede estar tratando de salvar el mundo, ya sea a través de autos eléctricos o explorando el espacio exterior, pero se divierte mientras lo hace. Aprovecha todas las oportunidades que tiene de hacer referencias a algunas de sus historias de ciencia ficción favoritas, videojuegos y viejas películas de comedia.

Estos son algunos ejemplos de Musk mostrando su lado nerd.

1. La magia de 3

Considera esto como una autorreferencia. En el primer easter egg descubierto exclusivamente por los propietarios del auto Tesla Modelo 3, las personas que puedan acceder al cuadro de diálogo "Acerca de" en la pantalla táctil del automóvil se llevarán una sorpresa. Sosteniendo el "3" en la pantalla del Modelo 3 por unos 10 segundos se mostrará una imagen del equipo de desarrollo del vehículo, que incluye a mismísmo Elon Musk.

2. ¿Dios de la broma?

Imagen: Sony

¿Musk tuiteó accidentalmente su número de teléfono? Varias organizaciones de noticias parecen pensar que sí. En un tuit ahora eliminado, Musk le pidió al jefe de tecnología de Oculus VR, John Carmack, que le llamara a un número. El sitio web Jalopnik dice haber confirmado que el número está asociado con Musk. Pero teniendo en cuenta que cuando se llama al número se recibe un mensaje oculto del videojuego God of War, creemos que esto puede ser solo una broma.

3. La respuesta siempre es 42

Musk ha estado promocionando las ventas de gorros con el logo de su proyecto de pasatiempo, The Boring Company. Cuando el número de cachuchas vendidas alcanzó los 42,000, Musk no pudo resistirse a hacer una referencia a la Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, uno de los libros favoritos entre los fanáticos de la ciencia ficción. Para aquellos que no han leído el texto citado, 42 se da como la respuesta a la vida, el universo y todo.

42k — Elon Musk (@elonmusk) 16 de diciembre de 2017

4. De dónde viene el dinero "real"

Musk claramente ha estado disfrutando de su éxito vendiendo gorros de The Boring Company e hizo una referencia a Spaceballs de Mel Brooks, una parodia de Star Wars, para dejar claro su punto.

The *real* money comes from merchandising. I learned it from this documentary https://t.co/E4gpqhl6KF — Elon Musk (@elonmusk) 3 de diciembre de 2017

5. Siempre mira el lado positivo de la vida

Musk es un gran fanático del clásico grupo británico de comedias Monty Python, tanto que Tesla agregó una función a sus vehículos que te permite tocar cualquiera de los sketches del grupo.

In the US, you can ask your Tesla to play any Monty Python (or other comedy) skit. Doesn't work outside US yet. — Elon Musk (@elonmusk) 8 de junio de 2017

6. ¿No salió en aquella obra?

Musk sumergido se inspiró en un fandom diferente al nombrar la primera máquina de excavación para The Boring Company: Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

First machine is Godot. Still waiting ... Don't know why, when or where. — Elon Musk (@elonmusk) 11 de mayo de 2017

7. Exploradores de Marte

Musk es el CEO tanto de Tesla como de SpaceX, por lo que la automotriz tiene alguns easter eggs con temas espaciales. Los conductores pueden ingresar el código "Marte" para convertir sus mapas de GPS de uno de la Tierra a uno de Marte, y el sistema de su vehículo en un rover.

Tesla's holiday Easter Egg. We are now in the Model S(paceship), exploring Mars. pic.twitter.com/pISb94gwm9 — Brenner (@BrennerSpear) 25 de diciembre de 2016

8. ¡Ese es nuestro animal favorito también!

Cuando uno de los hijos de Musk le preguntó a su padre multimillonario cuál era su animal favorito, respondió con una referencia a la Guía del Viajero Intergaláctico, por supuesto.

My son recently asked what my favorite animal was. Well, of course … https://t.co/hpTniMe1mF — Elon Musk (@elonmusk) 29 de junio de 2016

9. Caparazones de tortuga no incluidos

Musk reveló un easter egg de Tesla a principios de 2016 que apodó "psychedelic cowbell road." Cuando se activa, la pantalla del auto simula una carretera de arco iris que recuerda mucho al infame nivel de la serie Mario Kart.

10. Otra vez con la Guía…

¿En qué momento Musk comenzará a tener que pagar regalías a Douglas Adams? Cuando llegó el momento de nombrar la primera embarcación SpaceX con destino a Marte, por supuesto Musk se inspiró en la Guía del Viajero Intergaláctico.

"Estamos pensando en nombres. Lo de los nombres es realmente difícil ", dijo Musk en 2016." Y el nombre de la primera nave que irá a Marte no es necesariamente el nombre de toda la línea de vehículos, sino ¡la primera nave que irá a Marte! Mi favorito actual es el Corazón de Oro "

Heart of Gold (Corazón de Oro) es el nombre de una nave en la Guía del Viajero Intergaláctico al que acude un personaje llamado Zaphod Beeblebrox.

11. ¡Eso es ridículo!

Los propietarios del P85D Model S de Tesla en 2015 pudieron actualizar sus vehículos para acceder a una nueva característica: Ludicrous Mode, que les permitió a los automóviles pasar de 0 a 60 millas por hora en solo 2.8 segundos. Entonces, ¿de dónde viene este nombre? Spaceballs, la parodia de Star Wars de Mel Brooks, por supuesto.

12. Musk, Elon Musk

Musk ha sido un fanático de las películas de James Bond desde que era joven, tanto que gastó $866,000 dólares para comprar el automóvil submarino Lotus Esprit de la película de 1977 The Spy Who Loved Me. Su amor por este vehículo se muestra en los automóviles Tesla también.

Los propietarios del Modelo S pueden mantener presionado el botón "T" y luego ingresar "007" en la pantalla de inicio de sesión, lo que transformará el vehículo que se muestra en la pantalla en un automóvil submarino.

13. Un tributo a la cultura

Repairs almost done on the spaceport drone ship and have given it the name "Just Read the Instructions" — Elon Musk (@elonmusk) 23 de enero de 2015

SpaceX típicamente aterriza sus cohetes en barcos pilotados por drones. Musk le dio a dos de estos barcos nombres interesantes: Just Read the Instructions (Solo lee las instrucciones, en inglés) y Of Course I Still Love You (Por supuesto, todavía te amo). Estos son en realidad nombres arrancados directamente de las páginas de las últimas novelas de Culture de Iain M. Banks. Musk mencionó la conexión en 2015.

14. Pasando a 11

El volumen en los vehículos de Tesla llega a 11, que es una referencia a la película clásica de sátira This Is Spinal Tap.

15. Muy maduro



Foto: Tesla

No todas las referencias de Musk son a la ciencia ficción. Los nombres de los modelos de Tesla son S, 3 y X, que detallan la palabra “SEXO” en inglés si prestas atención. La única razón por la cual no existe el Modelo E es que Ford amenazó con demandar a Tesla si usaba una marca registrada. Aparentemente, también viene un Modelo Y.

16. No está preparado para el hiperespacio

Imagen: Walt Disney Studios

Los cohetes de SpaceX, incluidos el Falcon 9 y el Falcon Heavy, llevan el nombre del emblemático Halcón Milenario de Star Wars. Esa nave fue pilotado por el elegante Han Solo y apostamos que los astronautas de SpaceX también serán geniales. Mientras tanto, la cápsula del dragón debe su nombre a la canción "Puff the Magic Dragon".