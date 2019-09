YouTube castiga a youtubero que mostró cadáver

January 11, 2018 2 min read

Hace una semana estalló el primer escándalo en redes sociales de 2018 cuando el famoso youtubero Logan Paul publicó un video en su canal mostrando el cuerpo de una persona que se había suicidado en el infame bosque de Aokigahara en Japón. Ahora, YouTube ha decidido tomar cartas en el asunto para demostrar que este tipo de contenido no será tolerado en la plataforma.

El servicio de videos de Google ha decidido cancelar los contratos que tenía con Logan Paul desde su versión YouTube Red así como la filmación de la película “The Thining: New World Order”.

El pasado 31 de diciembre de 2017, paul publicó el video en cuestión que en menos de 24 horas superó los seis millones de vistas. Sin embargo, recibió muchas críticas de la comunidad fuera de su base de fanáticos por mostrar el rostro de la persona que se había quitado la vida en el bosque japonés, un lugar famoso por ser socorrido por los suicidas.

Pocas horas después Paul bajó el material y publicó una disculpa en la que justificaba el video diciendo que lo había hecho para despertar conciencia sobre el suicidio. No obstante, las críticas no se detuvieron. En una segunda disculpa por Twitter, el youtubero aceptó que no debió publicar el video y que se alejaría de las cámaras por un tiempo.

Días después YouTube lanzó una serie de tuits explicando que el contenido gráfico no está permitio en el sitio a menos de que se trate de material educativo o documental y en todo caso, estará restringido por edad.

