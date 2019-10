Estos son los 3 tipos de mentalidad financiera que puedes tener

¿Qué tipo de mentalidad tienes y qué tipo de mentalidad deseas?

¿Alguna vez has sentido que perdiste todo tu dinero y ni siquiera te enteraste en qué?

Si tu respuesta es sí, no estás solo. A millones de personas alrededor del mundo les pasa, pero realmente el problema no es que esto suceda, sino que suceda automáticamente.

De pronto pareciera que vivimos en una montaña rusa del dinero, en las que hay momentos muy buenos financieramente hablando y de pronto pareciera que caemos en picada quedándonos sin un solo centavo y lo peligroso de vivir así es que cada bajada de esta montaña rusa se siente más fuerte, creando una frustración muy grande y una sensación de “ahora si no puedo salir de aquí”.

Lo mejor de todo es que esta montaña rusa del dinero no es exclusiva para personas con muchos o pocos recursos, tampoco de empleados o emprendedores. Cualquiera puede entrar en ella sin darse cuenta hasta que está cayendo en picada.

Yo he estado ahí y viví en ella por mucho tiempo. Sabía generar ingresos, pero también sabía muy bien como desaparecerlos hasta quedar fuertemente endeudado y fue en un momento de grandes deudas cuando me di cuenta que mi problema no era hacer dinero, era que no tenía la mentalidad financiera correcta para aprovechar de mejor manera esos ingresos y fue ahí cuando decidí entrenarme y cambiar mi forma de pensar.

Existen tres razones fundamentales por las que la gente entra en esta montaña rusa del dinero.

Sí, tal cual lo lees. Tu mentalidad financiera genera el tipo de resultados que tienes.

Existen tres tipos de mentalidad:

1. Mentalidad de Escasez

Gente que siempre se queja de sus resultados culpando a los demás. Si se le acaba el dinero es por culpa de su jefe, del gobierno, del banco, de todo mundo y nunca asume su responsabilidad, es una gran víctima de las circunstancias.

Este tipo de personas piensan que todo lo que les pasa tiene que ver con la suerte que han tenido en la vida y si por alguna razón llega a ganar un premio, u obtiene una herencia o algo que le haga generar muchos más ingresos a los que regularmente genera, en muy poco tiempo los perderá y dirá que “tuvo mala suerte” culpando nuevamente a todo su entorno.

Otra característica muy particular es que no creen que puedan ahorrar un solo centavo, que es imposible hacerlo y nunca tendrán dinero como para dejar de quejarse, mucho menos piensan en invertir, no creen que la educación financiera pueda ayudarles.

Tampoco creen que puedan donar, incluso algunos se ofenden si les hablas del tema ya que como culpan a los demás de su situación, creen que los demás les deben de dar dinero a ellos, no ellos apoyar a los demás.

2. Mentalidad de Lucha

Esta gente no es tan víctima como la que vive con mentalidad de escasez, el problema es que suele gastar más de lo que gana, su objetivo es generar dinero, no un estilo de vida y no tiene muy bien planeado de qué forma utilizará sus ingresos, los cuales tal como llegan se van como si fuera una coladera y no se enteran en que se les ha ido todo.

Ellos piensan más en la recompensa inmediata, “si me lo gané hoy me lo gasto hoy, ya mañana veré que hago” y esto genera una sensación de vivir luchando para salir adelante, ya que pueden generar ingresos, pero gastan sin control. Suelen ser cazadores de rebajas y no se limitan en sus gastos.

Aquí era en donde vivía yo y conocí el Síndrome de la Liga, como ya me había gastado casi todo mi dinero en el momento en el que lo recibía, entonces tenía que estirar lo poco que me sobraba para poder llegar a mi siguiente pago y no morirme de hambre, eso sí, ya me había comprado una TV y había ido a restaurantes con precios más elevados, en fin, había acabado con mis ingresos y en verdad no me enteraba en qué lo había gastado todo.

La gente con mentalidad de lucha, a diferencia de la gente con mentalidad de escasez ahorra lo que le sobra a final de mes y sueña con invertir, aunque lo ve como algo muy lejano ya que apenas alcanza a ahorrar un poco.

Piensan que algún día donarán, cuando tengan mucho, mucho dinero, pero seamos sinceros, si de $10 pesos no donan $1 peso, de $1,000,000 no donarán $100,000.

Básicamente, la gente que vive con mentalidad de lucha vive en una constante montaña rusa del dinero.

3. Mentalidad de abundancia

Aquí hay una enorme diferencia con las dos mentalidades anteriores. La gente con mentalidad de abundancia busca crecer todo el tiempo y ayudar a los demás a llegar más lejos, sabe que sus resultados no son por casualidad, sino que todo ha sido resultado de su trabajo y de su crecimiento.

Entiende bien que todo son acciones y resultados, si pierde dinero fue por las decisiones que tomó y se responsabiliza de ellas para corregir el rumbo, si genera más sigue por ese camino para seguir creciendo.

Ellos nunca gastan más de lo que ganan e invierten para que su dinero genere más dinero, invierten en su conocimiento y buscan mejorar su mentalidad financiera.

Hace poco leía un artículo en el que entrevistaban a 10 personas que habían creado desde cero sus propias fortunas y les preguntaban:

¿Si tuvieras que volver a empezar desde cero qué harías diferente? Todos daban la misma respuesta: Empezaría a invertir desde antes en mi mentalidad financiera, ya que gracias a que logré transformar mis pensamientos sobre el dinero pude salir adelante.

Y esto es completamente cierto, he tenido la fortuna de conocer a muchas personas que sin recursos financieros han logrado salir adelante y vivir en abundancia gracias a que trabajaron en su mentalidad financiera.

Ahora bien, esto que te voy a decir a continuación puede parecer medio confuso, pero voy a buscar ser lo más claro posible. El tipo de mentalidad que tienes no tiene que ver con la cantidad de dinero en tu cuenta de banco, hay gente que ha crecido en familias con mucho dinero y viven en la escasez, sintiendo que perderán todo y gente con muy pocos recursos que viven en abundancia y son realmente felices y viceversa.