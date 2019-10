Por qué el concurso de Google para ir a la Luna no fue un fracaso

January 26, 2018 3 min read

¿Qué pasa cuando sueño de ir a la Luna se queda corto?

La competencia Google Lunar X Prize llegó a su fin el martes pasado. Comenzó en 2007 con un gran incentivo: una recompensa de 20 millones de dólares para el equipo que construyera y aterrizara una nave espacial financiada con fondos privados en la Luna. El rover tenía que poder viajar 500 metros y luego enviar videos de alta definición e imágenes de lo que había inspeccionado en el satélite.

Hasta ahora, no suena como un concurso tan descabellado. Excepto que no funcionó del modo que Google esperaba.

Today, we announce that after consulting our teams over the last few months, that there will not be a launch by March 31st, 2018, and our grand prize will go unclaimed. We are exploring a number of ways to proceed, to continue to support our teams: https://t.co/n2jQ8lKWcX