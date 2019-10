¿Qué tan buena es tu marca personal en internet? Descúbrelo aquí

El centro psicométrico de la Universidad de Cambridge ha desarrollado una plataforma que puede analizar tanto tu actividad en Facebook como en Twitter, tus posts, tweets y la interacción en ellos de tus amigos para crear un perfil de tu personalidad.

February 9, 2018 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El centro psicométrico de la Universidad de Cambridge ha desarrollado una plataforma que puede analizar tanto tu actividad en Facebook como en Twitter, tus posts, tweets y la interacción en ellos de tus amigos para crear un perfil de tu personalidad.



Esta herramienta infiere, con un buen porcentaje de efectividad, rasgos tan importantes como tu sexo, rango de edad, estado civil, tendencias religiosas, tendencias políticas, preferencias sexuales, grado de inteligencia, apertura a nuevas experiencias, extroversión y estabilidad emocional, entre otras cosas.



La herramienta está abierta para ser usada por cualquier persona en esta dirección, yo mismo la probé y, en efecto, acertó en muchos rasgos de mi personalidad, por supuesto no es exacta, sin embargo, seguramente los logaritmos que utilizan Facebook, Google, Amazon y Twitter solo por mencionar algunos de los mayores, son mucho más complejos y exactos que este y con tendencia a serlo cada vez más.



De esta manera nos podemos dar una idea, un poco creepy, de cómo es que nuestros datos son analizados en internet.

¿Acaso es el internet el tercer ojo illuminati de una hidra corporativa?, ¿Orwell y Huxley tenían razón?, jajaja, ok, ok, han tocado mi vena conspiranoica.

Pero fuera de broma, este asunto de cuánto sabe el internet de nosotros y cómo se utiliza esa información ha alertado a muchas personas y organizaciones, y no es para menos, con toda esa información la manipulación política, religiosa o consumista sobre las masas es una realidad, ya lo sabes, y entonces como empresario o emprendedor ¿cómo puedes aprovecharte de ello?



Muchas personas han optado por desaparecer de las redes sociales o poner miles de “candados” sobre sus perfiles de redes sociales pensando que eso les salvará, sin embargo un emprendedor o empresario sin presencia en internet no existe. Todo está en cómo usar estas herramientas a nuestro favor.



Está probado que la publicidad en redes y buscadores es muy efectiva para prácticamente cualquier negocio, y es precisamente esta publicidad la que ocupa toda esta información de las personas para hacer una publicidad muy específica y segmentada que puede ser la que tu negocio necesita. Eso por el lado del negocio, pero por el lado personal.



Hace poco leía el libro “HOW: Por qué cómo hacemos las cosas significa tanto” de Dov Seidman, donde se postula, entre muchas otras cosas, que vivimos en una época de hiperconectividad y trasparencia personal, donde al final todo lo que entra a internet es susceptible de ser expuesto y ante ello lo importante que es la reputación. Pero el libro no aboga por ocultar o limitar nuestra actividad en internet, sino por mejorar como personas en nuestras acciones cotidianas, de esta manera no tendríamos por qué preocuparnos por lo que se sube o no a la red sobre nosotros. Es decir, no preocuparnos por lo que suben o subimos acerca de nosotros a internet, sino preocuparnos y ocuparnos de ser cada vez mejores personas sin nada que ocultar.

Me parece que un término medio entre no ocultar y ser cautos con nuestros datos personales y lo que subimos a la red sería lo correcto para manejarnos por la web.



Internet y las redes sociales han llegado para quedarse, imagina a tus hijos, nietos o biznietos revisando tu timeline después que falleciste, posibles actuales y futuras parejas desmenuzando tus antiguos amores y evaluándote, posibles empleadores o socios de negocio viendo las fotos de tus borracheras con lenguaje obsceno y mala ortografía, posibles extorsionadores y stalkers teniendo acceso a toda esa información.



Así que compórtate como el hombre o mujer de negocios que eres y deja de subir sandeces, postea sobre cosas que valgan la pena y escríbelas bien, sácale jugo a las redes, haz dinero con ellas, haz contactos de negocio, acércate a posibles clientes, conoce personas interesantes, mantente informado, en contacto con tus seres queridos y no reveles más de lo necesario.



Deja un rastro que valga la pena seguir.



P. D. El dinero va y viene, la confianza no. Los negocios prósperos se basan en buenas relaciones, detrás de ello lo que hay es confianza y credibilidad, así que si quieres llegar lejos, tienes que jugar limpio.



Cuida tu reputación y estarás cuidando tu futuro.