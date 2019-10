Así puedes generar tráfico y posicionar tu página

Es primordial conocer al público al que le quieres hablar, saber que es lo que está buscando y que medios utiliza para informarse, si no contamos con esto, todo el esfuerzo será en vano.

February 2, 2018 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Las visitas a tu sitio son más importantes de lo que piensas, con ellas puedes generar nuevos clientes y posicionarte mejor en el nicho que deseas. Para generar en tu portal el tráfico necesario es importante tener en cuenta diversos factores, hay que considerar que las personas que utilizan este medio de comunicación son exigentes y demandan información precisa que los lleve a leerla y compartirla.

Esto es aplicable a cualquier tipo de negocio, no hay emprendedor en el mundo que no desee estar en contacto con clientes potenciales, se trata de romper la barrera y brindar más que un servicio. Como bien conocemos, no se trata de vender por vender, si no de generar un consumidor cautivo y buscar una recomendación directa de tus clientes. Se requiere crear una identidad de marca, fidelidad y confiabilidad a la misma, comunicar más de lo necesario para que tus lectores estén en constante interacción.



Hablando del sector inmobiliario es importante tener una oferta interesante en cualquier rango de precio y cualquier zona. Una persona que busca un nuevo hogar realiza una búsqueda en internet en diversos sitios especializados, depende de qué es lo que necesite pero hay opciones como Homie.mx que además de no solicitar aval finalizan un proceso de renta en menos de 48 horas. Además de las búsquedas en la plataforma, los usuarios se cercioran de la actividad en redes sociales, si hay algo de interés general que les pueda ayudar hacer más eficiente este proceso. Ver los seguidores que tienen, en cierta forma determina el nivel de confiabilidad de la empresa.

Hace unos años toda la difusión y en este caso promoción de un inmueble se realizaba en medios tradicionales (escritos), en la actualidad todo está migrando a lo digital, desde mi particular punto de vista, la sociedad está teniendo una evolución en sus hábitos de consumo, ahora la generación económicamente activa está en un rango de 25-35 años, esto nos habla de que son jóvenes que nacieron con la tecnología al alcance de su mano, por ende el medio digital es de suma importancia ya que el público que se desea tiene esta nueva visión al consumir un servicio. Con esto no echo por la borda el uso de los medios tradicionales, al contrario, se debe tener un equilibrio generacional y poco a poco adaptar al mercado a una nueva comunicación.

Para generar tráfico en tu portal, debes considerar crear artículos de interés general, estos son algunos puntos clave en la generación de contenido web en la industria inmobiliaria, pero todos ellos se pueden emplear en otras industrias, solo hay que aplicarlos y perder el miedo a experimentar.



Cuando se involucra una transacción monetaria y en este caso la necesidad de tener un hogar, este tipo de operaciones son sensibles y generan cierta desconfianza a las personas. Siempre hay que procurar tener contenido que los ayude a tomar la decisión correcta y sobre todo crear afinidad con tus clientes, esto sin duda será de gran ayuda para cerrar un trato, además de la identidad de marca que poco a poco te estará posicionando en un mercado altamente competitivo, hay que dar un plus que las otras empresas no otorgan.



Las notas web que realices deben de tener un lenguaje sencillo y fácil de digerir, si existe la necesidad de emplear términos especializados de la industria, trata de abordarlos con un ejemplo práctico o de la vida cotidiana, la atención de los lectores web la pierdes en menos de un segundo, así que siempre aclara dudas y sé conciso en tus ideas, la web no necesita textos complejos y tus lectores se aburrirán.



Es importante adaptar tu experiencia y conocimiento como emprendedor en una nota web, a mucha gente le ayudará en la vida diaria, consejos de finanzas personales, fijarse una meta de ahorro y temas sencillos generan gran expectativa, contar tu historia de manera fácil y cómo sobrellevas el día con día en tu empresa podría ser interesante para el público.



Existen herramientas como Google Analitycs y Google Webmaster Tools para conocer que hay que mejorar dentro de tu sitio, puedes ver qué es lo más relevante y en qué sección permanecen más tiempo, así como algunos datos geográficos de los posibles clientes.



Utilizar palabras clave en el título, descripciones, contenido, fotos, ayuda a tener un mejor posicionamiento. Esto lo puedes complementar teniendo un blog de tu empresa, qué mejor manera de comunicar lo que tu quieres teniendo un medio propio, ayuda a posicionarte y comienzas a generar interés en el sector que te desenvuelves y, sobre todo, confianza.



Los pasos son sencillos, pero lo más importante es conocer a tus clientes, brindarles lo que quieren en el momento que lo están buscando. Ubicarte en el top of mind en un universo infinito de posibilidades no es imposible, es cuestión de emplear las herramientas correctas y explotarlas al máximo.