Así superé la brecha generacional con redes sociales

No importa lo que estás vendiendo, no importa dónde lo estés vendiendo, repetimos: TIENES QUE ESTAR EN REDES SOCIALES.

February 8, 2018 14 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Ser profesor siempre es un reto, pero cuando se trata de educación media-superior, ahí es donde las cosas se ponen en realidad delicadas. Se debe estar siempre en una constante búsqueda de nuevas estrategias para captar y mantener la atención de los estudiantes, haciendo que, tanto los temas como la clase en general, sean interesantes y hasta cierto punto "divertidos" sin borrar la línea de formalidad de la relación estudiante-docente, pero sobre todo, tratando siempre de mantenerse al día con el lenguaje y tecnología en constante cambio que influencia y a la vez se ve influenciada por el mundo joven.

Empecé a dar clases de inglés para adultos hace alrededor de seis años, pero fue hasta que tuve que pararme frente a un salón lleno de adolescentes cuando de pronto todas mis herramientas de enseñanza, técnicas didácticas y confianza para hablar en público volaron por la ventana y me dejaron en ceros nuevamente durante al menos el primer mes y medio del semestre.

Tuve que replantear todas y cada una de las cosas que creía saber respecto a la docencia y encontrar la manera de crear un nuevo plan para lograr motivar y enganchar a esta nueva audiencia. Aún y cuando existen ciertas similitudes en la enseñanza de adultos y la enseñanza de adolescentes una vez que se encuentra el modo, en verdad no fue cosa sencilla sentar las bases de un método de enseñanza adecuado para un mundo de mentes nuevas que se encuentran en constante cambio y a la merced de un sinfín de nuevas tecnologías, modas y tendencias en cuestiones de medios y gestión de la información.

Cerca de cumplir los 30, muchos de nosotros sentimos estar aún al corriente con cada novedad que el mundo va produciendo. No nos sentimos viejos hasta que nos damos cuenta que ninguno de nuestros amigos está activo en Facebook -al menos no como antes- y que existe una nueva red social de la cual no sabemos prácticamente nada. En mi caso, el shock generacional me tumbó de un solo golpe durante una de mi sesiones, frente a más de treinta adolescentes que no lograban contener la risa.

Mientras estaba totalmente sumergido en una sesión de repaso sobre la importancia de Karl Marx para el mundo moderno y las Ciencias Sociales, pude darme cuenta que algunos de los estudiantes estaban absolutamente perdidos en algo que parecía muchísimo más interesante que poner atención a un tema que sería evaluado en un par de días; tenían la mirada clavada en la pantalla de sus celulares. Empecé a recitar el preámbulo de un discurso bien articulado para llamarles la atención antes de retirarles sus dispositivos móviles, pero mientras me acercaba al primero de ellos parloteando acerca de "el comportamiento correcto en el aula" y la clásica muletilla de "en mis tiempos", la clase entera empezó a intentar frenar con los dientes una risa que, si no hubiera visto acompañada por miradas de ternura como las lanzo a mis padres cuando no pueden mandar un correo electrónico, me habría sentido ofendido por la burla. De plano no podía concebir el hecho de que estuvieran utilizando sus teléfonos a "escondidas" durante la clase para hacer algo que no fuera tomar selfies, mandar mensajes o checar actualizaciones en sus perfiles...pero en verdad que se estaba cocinando una sorpresa para mí que nunca vi venir.

Al parecer acababa de empezar a circular una nueva aplicación que les permitía "construir" un juego con información vista en clase (conceptos y sus definiciones, preguntas y sus respuestas) para que con lo visto en clase, pudieran aprender, repasar o practicar mientras hacen lo que normalmente hacen el 70% del tiempo durante el día: jugar en el teléfono. No lo podía creer y, tengo que confesar que por un momento pensé que estaban tratando de engañarme para ahorrarse el regaño. Pero con una combinación hilarante entre paciencia y carcajadas, le enseñaron al profesor una nueva forma de enseñar.

El punto aquí es, no solo que la experiencia haya sido reveladora por el hecho de darme cuenta de que la tecnología está rebasando por mucho los métodos tradicionales a lo que cómodamente nos hemos acostumbrado, sino porque es un ejemplo perfecto de cómo nuestra generación no siempre está al tanto del poder y utilidad potencial que tienen los gadgets y dispositivos de nuestros tiempos. La mayoría de nosotros -tanto jóvenes como adultos- no estamos al tanto del objetivo "real" de las cosas "gratis" que usamos día a día, lo cual casi siempre -si no es que siempre- es venderle a los usuarios por medio de publicidad integrada, o bien, venderle nuestros patrones de preferencias e intereses a otras compañías a través de la perfilación y monitoreo algorítmico de clicks. Tomamos como algo completamente normal que tengamos tan fácil y libre acceso a redes sociales sin costo y las seguimos utilizando bajo la premisa de que "somos los clientes y el servicio es gratuito", cuando en realidad es gratis porque somos el producto, no el consumidor.

Esto puedo sonar tenebroso y sospechoso como conspiraciones al estilo del escándalo de John Snowden, pero ese es precisamente el punto. Alguien más está utilizando dichas plataformas para obtener información valiosa con fines comerciales -y otros fines tal vez un poco más oscuros- y nosotros seguimos pensando que es "la forma más sencilla para seguir en contacto con amigos o para fisgonear un poco en la vida de los demás". Ya sea el adolescente que está en Snapchat de 10 hrs al día, el "activista social" que está tratando de concientizar a la población mundial, o bien el auto-nombrado crítico culinario que esta despotricando y disparando hashtags en contra del nuevo restaurant sin opciones veganas, todos ellos están utilizando la redes sociales mal, o al menos no aprovechándolas a su máxima capacidad.

LinkedIn

Llamado "el Facebook ejecutivo" o "Facebook de negocios" por muchos, esta plataforma pierde completamente su propósito cuando es utilizada por profesionales para publicar frases inspiracionales o para que compañías no tan profesionales anuncien productos, cursos, boletos para eventos, etc. Tampoco es solamente una forma sencilla de tener un curriculum en línea para que tu próximo jefe te encuentre (a pesar de que si es una herramienta de headhunting efectiva para muchos sectores).

El verdadero objetivo o "meta esencial" de LinkedIn es que puedas crear una red de contactos significativa a través de compañeros, colegas, conocidos y socios, para que eventualmente el usuario o a la compañía que representa tengan la capacidad de hacer de "primera mano" un contacto que le permita lograr una relación de negocios exitosa a través de la estrategia de negocios más antigua y efectiva que existe: contactos clave.

Twitter

El mundo en realidad no necesita saber los pensamientos más profundos e introspectivos que vienen a tu mente cuando estás en el tráfico del medio día o cuando estás en la regadera, al igual que tampoco es de ninguna utilidad para tus contactos ver que tanta poesía puedes comprimir en 280 caracteres. A pesar de haber empezado como una forma punk de mandar un mensaje de texto desde la computadora, los precios altamente competitivos de muchas compañías telefónicas (particularmente en Estados Unidos y Canadá) hicieron que este propósito inicial fuera irrelevante una vez que dichas compañías empezaron a ofrecer mensajería gratuita en paquetes y planes tarifarios atractivos. Lo anterior, y la evolución natural de las redes sociales convirtieron a esta plataforma en algo más: una red de microblogging llena de filósofos e intelectuales...aparentemente.

Twitter hasta la fecha sigue lleno de sentimientos, crítica política y noticias -confiables o no- al momento, sin embargo, aparte de viralizar con fines de mercadotecnia y publicidad, y de informar internacionalmente en tiempo real, la lección verdaderamente importante que esta plataforma da a sus usuarios (personales o de negocios) es muy sencilla: aprender a transmitir un mensaje que sea tan preciso como cautivador, pero por supuesto sintetizado. Se debe dominar por completo la capacidad de compartir exclusivamente el contenido importante y que a la vez se presente de manera clara y atractiva. En estos tiempos la vida es tan rápida que no hay tiempo para blogs y reseñas de más de un párrafo.

Instagram

En el pasado, cuando las compañías competían encarnizadamente por ver quién ofrecería el celular con mejor cámara...¿quién hubiera pensado en ofrecer algo que hiciera que las fotos se vieran "viejas" y de una calidad cuestionable? Exacto, nadie. Es precisamente por eso que primero se crea una tendencia (demanda) y LUEGO se proveen los medios necesarios para que la moda se propague (oferta); Ahora cualquiera se siente como un fotógrafo profesional si tiene un smartphone o al menos se convierte en un inspirado y artístico cazador de paisajes. Aún y cuando existen algunos "accidentes sociológicos" atribuidos a esta aplicación, como la tóxica y vergonzosa moda del selfie, hay muchísimo más por hacer con esta herramienta aparte de buscar atención en un desesperado intento por validar un sentido de autoestima poco saludable.

No importa cuántos seguidores tengas o a cuantas personas les guste la foto de tu último viaje, si no estás usando los hashtags para vender, te tengo noticias: de nada sirve que los pongas. El octothorpe o símbolo de número se introdujo originalmente a Instagram para que pudieras atraer a otros usuarios hacia la publicación, sirviendo dicho símbolo como una liga indirecta que a la vez le agrupa con otras publicaciones sobre el mismo tema; no es para describir de manera enfática algo obvio sobre tu obra maestra fotográfica o lo que sentiste al tomarla. Pero pensemos, ¿por qué habría de importarles a los creadores (o dueños, más bien) de esta aplicación el número de personas que aprecian tu trabajo artístico en una aplicación gratis en tu celular?, ¿para hacerte super popular y feliz, haciendo así del mundo un mejor lugar para todos? No precisamente.

Nuevamente, si el producto que obtienes es gratuito, es porque eres la fuente de ganancia para alguien más, lo cual significa que no únicamente estás sirviéndole a muchas compañías como un agente de ventas sin cobrar, sino que también cada cosa que ves o señalas como de tu agrado (like, fav, etc.) es utilizado para crear un perfil de tus preferencias y así sea más fácil presentarte algunas "sugerencias" de productos similares que podría interesarte comprar en base a tu historial. Así que, si alguien más está ganando algo con tus publicaciones y fotos, ¿por qué no aprovechar para atraer más vistas hacia tu negocio o para darle mayor difusión a tu trayectoria profesional? Tu abuela ya cree que eres la cosa más hermosa en este planeta, no necesitas que nadie más lo reafirme con un par de toques en la pantalla.

Facebook

La nodriza, la tierra madre, el todopoderoso dador de vida, aquél que lo inicio todo (o eventualmente los compró a todos). No hay mucho más por decir de esta monstruosa divinidad que a la par esclaviza y provee para la comunidad internauta. Tanto jóvenes como viejos, tanto para fines profesionales como para fines sociales, casi todo aquél que tenga acceso a internet tiene -o tuvo alguna vez- una cuenta de Facebook para "reconectarse" con antiguas amistades o para encontrar a gente con la que normalmente no socializaría en persona. El concepto es escabroso desde su premisa, pero aparentemente todos lo somos ya que, gracias a nosotros y nuestros extraños patrones sociales, esta aplicación ahora domina la red con puño de acero. Su popularidad y expansión casi tiránica a logrado extenderse a tal grado que ahora es dueña de otras redes que proveen servicios (de nuevo, principalmente tu información) a múltiples "clientes" y socios comerciales.

En cuestiones de redes sociales, el uso personal de Facebook no es precisamente "el hilo negro", ya que otras redes sociales ahora extintas (o completamente desérticas) solían ofrecer más o menos las mismas ventajas de Facebook muchísimo antes de su nacimiento en la conocida universidad americana. Sin embargo, fue la integración de los servicios y características de otras redes y la sencillez de manejo enfocada al usuario (supuestamente) lo que atrajo al público hacia el milagro del Sr. Zuckerberg. Es su uso con fines comerciales y profesionales en el cual deberíamos de ahondar un poco: un landing page para sitios oficiales.

No importa lo que estás vendiendo, no importa dónde lo estés vendiendo, ya que TODOS están ahí, tu negocio debe tener presencia ahí también. Hace algunos años, para encontrar algo nuestros padres tenían que ir al directorio telefónico o al periódico y llamar a un teléfono fijo. Los mayores de nuestra generación recordamos haber tenido que teclear el nombre de una compañía en un buscador privado (o incluso directamente en la barra URL, esperando poder atinarle al dominio) para poder encontrar su portal. Pero ahora, si ya estás permanentemente con sesión iniciada en Facebook, nada cuesta buscar el perfil de Facebook de lo que sea que estés buscando. Tan fácil como eso.

Hay muchas otras redes sociales por mencionar pero, en vista de que no son relevantes para fines comerciales directos, están por desaparecer, o bien, ya fueron integradas a alguno de los principales oligarcas de las redes, su "propósito" inicial se ha visto supeditado por el de sus dueños, el cual es convertirlos en una herramienta más de perfilación comercial...o cómo tal vez tu las conozcas: aplicaciones gratuitas.