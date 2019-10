Consejos básicos para superar el fracaso

The New Employee Manual

Es por ello que si tu sueño es emprender y lo has intentado, pero no obtuviste los resultados que buscabas, te dejo cinco consejos que te serán útiles para despertar y empezar de nuevo.

Si alguna empresa internacional de renombre quiere contratar a algún candidato experto, ese can- didato debe demostrar que durante su carrera ha tenido un par de errores, para verificar el intento. Tiene toda la lógica, porque para avanzar, uno tiene que intentarlo una, dos, tres veces y más si se quiere triunfar. No es un secreto que personajes y marcas como el Coronel Sanders (el creador de KFC), McDonald’s y Steve Jobs tuvieron que errar antes de acertar.

Hace unos años, cuando la palabra emprendimiento todavía no sonaba tanto en el país, llegó a mis manos un libro que hablaba sobre el notable crecimiento de Israel como exportador de grandes ideas. No es un secreto que, a la fecha, Tel Aviv es la segunda sede más famosa del mundo por sus investigaciones en materia de tecnología, ciencia y medicina in- tegral. De ahí salieron aplicaciones como Waze, Playbuzz, Wix, entre muchas otras. Por ello me enfoqué a entender el fenómeno y algo que me impactó mucho es la visión que tiene la gente de este país sobre el fracaso: algo que DEBE suceder para constatar que han aprendido.

"Si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando…"

