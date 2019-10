El ABC para empezar a invertir en criptomonedas

The New Employee Manual

Ultimate Guide to LinkedIn for Business

No B.S. Marketing to the Affluent

“La mayoría de las personas llegan por Bitcoin, pero conforme se van familiarizando con la plataforma y la tecnología suelen ir migrando a otras criptomonedas o diversifican su inversión. Yo recomiendo empezar con un monto pequeño, ir viendo cómo funcionan los sistemas y experimentar intercambios con amigos o familiares. Para mí, la clave está en nunca invertir lo que no estás dispuesto a perder, el mercado es altamente volátil y es preferible no comprometer el dinero que necesitas”, concluyó el ejecutivo.

I agree to the Entrepreneur Privacy Policy and Terms of Use .

Last Name

First Name

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.

Don't have an account? Sign Up

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.